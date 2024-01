Inteligencia de EE. UU. señala a Rusia de usar misiles norcoreanos contra Ucrania

La inteligencia de Estados Unidos determinó que Rusia ha usado misiles balísticos norcoreanos en algunos de sus últimos ataques contra Ucrania y que, además, está negociando con Irán la compra de misiles balísticos de corto alcance.



John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, ofreció este jueves en una rueda de prensa detalles de esa información de la inteligencia estadounidense, que apunta a que Corea del Norte ha proporcionado a Rusia lanzadores de misiles balísticos y esos mismos misiles.

Según Kirby, Rusia disparó al menos uno de esos misiles balísticos hacia Ucrania el 30 de diciembre de 2023 y también lanzó "múltiples" misiles balísticos norcoreanos el 2 de enero de este año como parte de otro ataque contra las infraestructuras de Ucrania.



Esos misiles formaron parte de los bombardeos con misiles y drones que Rusia perpetró contra Ucrania en los últimos días de 2023 y principios de este año, en lo que ha sido el mayor ataque desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022.



El portavoz consideró que el lanzamiento de dichos misiles, con un alcance de aproximadamente 900 kilómetros, representa una escalada "significativa" y "preocupante" en el respaldo que, según Washington, Corea del Norte brinda a Rusia en su guerra en Ucrania.



A cambio de estos misiles, Pionyang busca asistencia militar de Rusia, incluyendo aeronaves, vehículos blindados y otro tipo de tecnología avanzada, detalló Kirby.

Misil de crucero siendo lanzado desde un submarino norcoreano frente a la costa este. Foto: Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA)/Efe

Estados Unidos ha acusado durante meses a Corea del Norte de suministrar armamento a Rusia para la guerra en Ucrania y ha criticado con dureza la reunión que tuvo lugar en septiembre de 2023 entre el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente ruso, Vladímir Putin, de la cual no se hizo público ningún acuerdo.



En relación con Irán, Kirby indicó que la inteligencia de EE. UU. tiene información sobre intentos de Rusia para comprar misiles balísticos de corto alcance a Irán, aunque esas negociaciones están en curso y aún no han finalizado.



"En este momento, no creemos que Irán haya entregado misiles balísticos de corto alcance a Rusia. Sin embargo, Estados Unidos está preocupado de que las negociaciones de Rusia para adquirir misiles balísticos de corto alcance de Irán estén avanzando de manera activa", dijo.



Estados Unidos ha acusado anteriormente a Irán de proporcionar drones a Rusia para la guerra en Ucrania.

