Con un atípico video, grabado por ella misma, quien fuera la presentadora del canal 'Ahí les va' y de la cadena rusa 'RT', Inna Afinogenova, reapareció confirmando que ya no trabaja más para el canal.



(Vladimir Putin estaría sufriendo demencia, según exagente KGB)



En el video, subido a YouTube, la expresentadora reflexionó sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania y la cobertura de los medios de comunicación, y se declaró "abiertamente en contra del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia".



(¿Quién podría ser el sucesor de Vladimir Putin en Rusia?)

Afinogenova confirmó que había terminado su relación laboral con el canal ruso porque no estaba de acuerdo con el conflicto. “Nunca he estado de acuerdo con ninguna guerra porque sé, y lo sé por haberlo sufrido en carne propia, que afectan por encima de todo a la población civil, y sé cómo afectan a la población civil, por muy precisos que digan que son los ataques”, informó.



“Yo creo que muchos de ustedes ya se lo imaginan, pero nunca viene mal una confirmación de primera mano. Efectivamente, me fui de 'RT' y no regresaré ni apareceré más en los videos de (el canal de YouTube) 'Ahí les va'. Tampoco es que me esté tomando un tiempo, simplemente había una relación contractual con la que yo, por una simple cuestión de fidelidad y de respeto a la empresa, quería cumplir”, agregó la periodista.

Facebook Twitter Linkedin

Inna Afinogenova hacía parte del medio ruso RT. Foto: RT / Instagram: @inafinogenova

Además, señaló que no está de acuerdo con la guerra de manera general ni con las consecuencias que tienen los conflictos bélicos en países como Irak, Afganistán, Palestina, Sudán, Libia y Yemen.



“Me da igual que el que lance bombas sea Estados Unidos, Francia, Israel, Ucrania sobre la propia Ucrania –que es lo que ha estado haciendo durante años–, o Rusia. No lo puedo normalizar”, señaló.

Asimismo, dijo que no entendía la guerra desde un punto de vista estratégico, ni el combate “al militarismo y la agresividad de la Otán”. “Nadie que está en contra de la Otán puede apoyar esta guerra, porque nada ha reforzado tanto a esa organización como la decisión tomada por el Gobierno ruso”, puntualizó.



Por último, Afinogenova lanzó una crítica a los medios de comunicación por considerar que no han hecho una cobertura adecuada de la guerra, pues se dedican únicamente “a leer o transcribir la propaganda de guerra de uno de los dos bandos” y no publican la información de manera crítica.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

En otras noticias

Unión Europea propone prohibir el petróleo de Rusia por guerra en UcraniaDebanhi Escobar: papá de la joven envió mensaje a las amigas y dio detalles

‘Las personas desconocen las opciones legales para migrar a Estados Unidos’