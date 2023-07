El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este martes de camino a la cumbre de la Otán en Vilna que es "absurdo" que la Alianza no vaya a dar una fecha de invitación para que su país se adhiera y aseguró que tiene "señales" de que habrá una declaración sin alusión directa al ingreso una vez termine la guerra.



“La fórmula sólo se refiere a la invitación, y no a la adhesión de Ucrania”, dijo Zelenski sobre el contenido de la declaración que los aliados estarían negociando.

El presidente calificó de “absurdo y sin precedentes” que la declaración que se estaría debatiendo no incluya fecha para invitar a Ucrania a unirse a la Alianza.



El jefe del Estado ucraniano se quejó también de que la declaración que estarían preparando los líderes de la Otán aluda a “condiciones” para Ucrania, no ya para ser aceptada en la Otán, sino para ser invitada a adherirse.



“Parece que no hay disponibilidad ni para invitar a Ucrania a la Otán ni para hacerla miembro de la Alianza”, remarcó.



Volodimir Zelenski Foto: AFP

“Esto significa que se está dejando abierta una ventana de oportunidad para negociar la pertenencia a la Otán de Ucrania en negociaciones con Rusia. Y para Rusia esto significa un motivo para continuar con el terror”, agregó el presidente ucraniano en su mensaje, publicado en sus redes sociales.



Zelenski también se quejó de que la posible fórmula de la declaración de la Otán se esté negociando “sin Ucrania”, y afirmó que su país “merece respeto”.



“Incertidumbre significa debilidad y hablaré abiertamente de esto en esta cumbre”, concluye el mensaje de Zelenski, que hace presagiar una cita tensa en la capital lituana.





Se trata de una cumbre de dos días en Vilna en la que la Otán busca aproximar a Ucrania a la Organización, así como reforzar su capacidad de disuasión y defensa ante amenazas como Rusia y el terrorismo.



Pero hay unanimidad en la Alianza sobre el ingreso de Ucrania, ya que aliados como Estados Unidos y Alemania temen que extenderle una invitación formal sea interpretada por Rusia como una provocación, mientras que los países del flanco este (Estonia, Letonia, Lituania y Polonia) quieren que se le ofrezcan garantías concretas sobre su futura entrada y que se defina un cronograma.

¿Por qué Ucrania busca su ingreso a la Otán?

Y es que presidente ucraniano viajó este martes a Vilna con una aspiración clara: que todos los aliados firmen una declaración en la que se comprometan a aceptar a Ucrania como país miembro una vez haya acabado la guerra con Rusia.



Zelenski y los portavoces de su administración lo han repetido incesantemente en los últimos meses: Ucrania no quedará satisfecha con ninguna fórmula alternativa que no incluya garantías a su entrada como miembro de pleno derecho en la Alianza cuando cesen las hostilidades.



Para convencer a los aliados de la justicia de esta exigencia, la administración de

Zelenski presentó una serie de argumentos en la que destaca la necesidad de ofrecer a Ucrania en el futuro las garantías de seguridad que no tuvo el 24 de febrero del año pasado cuando fue atacada por Rusia.



Ucrania dice que ingreso a la Otán enviaría mensaje a Rusia en medio de la invasión. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

En Kiev están convencidos de que el origen de la guerra hay que buscarlo en la cumbre de la Otán que se celebró en 2008 en Bucarest, cuando la inquietud de Francia y Alemania ante las posibles represalias rusas llevaron a la Alianza a dar largas a las aspiraciones de convertirse en miembros de Ucrania y de Georgia.



Lejos de calmar los impulsos agresivos de Rusia, argumentan los ucranianos, la ausencia en la cumbre de abril de 2008 de una hoja de ruta concreta para la adhesión de ambos países envalentonó al Kremlin para atacar.

En una entrevista celebrada en Kiev este mes con varios medios españoles,

Zelenski explicó que una señal clara de que Ucrania será admitida en su momento en la Alianza reforzaría la moral de los soldados ucranianos que se juegan la vida en el frente.



Estos “héroes” ucranianos, dijo el presidente, desempeñan exactamente la misión que justifica la existencia de la Otán: defender a las democracias euroatlánticas de la amenaza autoritaria de un poder externo expansionista.

Independientemente del desenlace para Ucrania de la cumbre que terminará mañana en Vilna, Kiev habrá de seguir llamando a la puerta de la Otán para cumplir el objetivo compartido por la inmensa mayoría de la sociedad ucraniana de convertirse en miembro de pleno derecho.



Las señales que salen de Vilna son poco halagüeñas para las expectativas ucranianas, pero los mismos aliados que no parecen capaces de consensuar un calendario de ingreso han empezado a hacer importantes anuncios de nueva ayuda militar clave para la contraofensiva ucraniana que podría compensar el chasco.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE

