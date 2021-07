En Inglaterra dejará de ser obligatorio el uso de tapabocas

Llevar tapabocas y respetar el distanciamiento físico dejará de ser obligatorio en Inglaterra a partir del 19 de julio, anunció el lunes el primer ministro Boris Johnson, que instó a los británicos a "aprender a vivir" con el coronavirus mostrándose prudentes.



Pese a que el número de nuevos casos está disparado en torno a 25.000 diarios debido a la muy contagiosa variante delta, gracias a las vacunas esto no se ha traducido en un fuerte aumento de hospitalizaciones y muertes, precisó, justificando su decisión de acabar con todas las imposiciones legales en 15 días.



El ejecutivo también establecerá esta semana un sistema por el cual los británicos totalmente vacunados podrán ir de vacaciones a países de la lista "ámbar", que incluyen a España y la mayor parte de Europa, sin tener que hacer cuarentena a su regreso.



"Tenemos que aceptar abiertamente que si no levantamos las restricciones aprovechando la llegada del verano ¿cuándo lo vamos a hacer", afirmó Johnson en una rueda de prensa televisada, subrayando que las opciones serían hacerlo en invierno -cuando el virus cobra más fuerza- o "no hacerlo este año".



Así, a partir del 19 de julio, podrán reabrir discotecas y otros locales de ocio nocturno con la posibilidad de bailar y consumir en la barra, no habrá limitaciones a las reuniones privadas ni a grandes eventos como conciertos o partidos y terminará la exigencia del teletrabajo.



Se abandonará también la imposición legal de llevar mascarilla en lugares cerrados y respetar un metro y medio de distancia.



Cambiando obligación por sentido común, el primer ministro instó a la población a "aprender a vivir con este virus" siguiendo los consejos por ejemplo sobre cómo actuar en lugares concurridos como el transporte público.



Para la psicóloga Susan Michie, especialista en el área de Comportamiento en la University College London, la elección de dejar que los contagios aumenten equivale a "construir nuevas 'fábricas de variantes' a un ritmo muy alto".



Preguntados al respecto durante la rueda de prensa con Johnson, los dos máximos responsables médicos y científicos del país, Chris Whitty y Patrick Vallance, afirmaron que ellos seguirían usando tapabocas en lugares cerrados y concurridos.



