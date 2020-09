Le pidieron respetar normas de bioseguridad y rompió botellas de vino

Una mujer se enfureció y destruyó parte de una estantería de vinos, y más bebidas alcohólicas, cuando los empleados de una tienda, en la localidad de Lingfield, en el condado de Surrey (Inglaterra), le pidieron que cumpliera las medidas de bioseguridad del establecimiento.

El medio de comunicación inglés ‘Metro’ entrevisto a una trabajadora del lugar, quien aseguró que la mujer corrió hacia el pasillo de bebidas alcohólicas y tiró variedad de artículos de los estantes luego de gritarles a ella y a uno de sus compañeros.

El hecho se presentó en mayo, pero el video se dio a conocer en redes sociales hasta ahora.



“Un día de mayo, en el punto álgido de la pandemia, una clienta se puso muy nerviosa cuando le pedimos que siguiera el sistema unidireccional (medida de bioseguridad para moverse) de la tienda”, dijo la trabajadora.

"Se enojó mucho y empezó a gritarme a mí y a mi colega que atendíamos a los clientes desde detrás de una pantalla protectora

La mujer también aseguró al medio que “dos estantes enteros de botellas de vino se derrumbaron. Luego tomó una canasta que contenía leche y huevos, y la arrojó al otro lado de la tienda”.

Una cliente furiosa rompe dos estantes de vino en una tienda



Una mujer enfurecida destrozó parte de los productos de una tienda de comestibles en Reino Unido, luego de que el personal del establecimiento le sugiriera que respetara las normas contra el covid-19 pic.twitter.com/1iL6W9yiCO — RT en Español (@ActualidadRT) September 24, 2020

(Si nos visita desde la app puede ver el video aquí).

La empleada también dijo que no era la primera vez que experimentaba violencia: “El año pasado, una clienta me dio un puño en la cara porque me negué a servirle licor, ya que estaba claramente ebria", dijo a ‘Metro’.

Todavía me estoy recuperando de la tensión mental que eso me ha causado

La mujer también pidió más apoyo de parte del Gobierno inglés a los trabajadores de tiendas como ella.

No es parte de nuestro trabajo ser atacados y espero, desesperadamente, que el Gobierno haga más para ayudarnos

El medio inglés reportó que los fundadores de 23 cadenas de tiendas respaldan el proyecto de ley presentado por el diputado Alex Norris, con el que se pide más protección para este tipo de comercios minoristas en el país.

El proyecto tipificaría ciertos delitos como agravados cuando se cometan contra un trabajador minorista en el curso de su empleo

Para aprobar este proyecto de ley, de acuerdo con ‘Metro’, se necesitará "una segunda lectura en la Cámara, el viernes 25 de septiembre".



