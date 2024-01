Inglaterra: médicos inician la huelga más larga en sistema público de salud británico

Los "junior doctors", médicos en período de formación o prácticas, iniciaron este miércoles una huelga de seis días en Inglaterra, la más larga de la historia del sistema público de salud británico, para obtener una mejora en sus salarios.



Estos médicos, que ya habían parado durante tres días antes de Navidad, tras haber protagonizado otras huelgas en los últimos meses, decidieron adoptar una nueva medida de presión tras la falta de acuerdo con el gobierno conservador.

Este nuevo movimiento de lucha llega en un momento en el que el sistema de salud pública, el NHS (National Health Service), está colapsado por las gigantescas listas de espera.



Según el gobierno británico, se cancelaron 88.000 citas médicas durante los tres días de huelga de diciembre y el diario The Times cifró en 200.000 el número de consultas que se verán afectadas por este nuevo movimiento.



El periódico fija además en un millón el número de citas anuladas debido a las huelgas convocadas hasta ahora por los 'junior doctors'.



"No habrá más médicos" si el Gobierno no acepta aumentar los salarios, afirmó este miércoles Hamish Bain, un médico de 30 años, que formaba parte de un piquete de huelga delante del hospital Saint-Thomas, en el centro de Londres.



El joven doctor añadió que varios de sus colegas habían emigrado a Australia y Estados Unidos por los bajos salarios.



La huelga de los 'junior doctors', unos 70.000 en Inglaterra, comenzó a las 07H00 (locales y GMT) del miércoles y terminará el martes que viene a la misma hora.

Facebook Twitter Linkedin

Huelga Reino Unido Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Solo en Inglaterra

Este último movimiento de lucha solo afecta a Inglaterra.



La política sanitaria es una competencia transferida a las administraciones de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, mientras que el gobierno británico tiene bajo su tutela a Inglaterra.



En Gales, los 'junior doctors' tienen anunciado un paro de 72 horas a partir del 15 de enero, mientras que los profesionales de Irlanda del Norte han votado también a favor de una posible huelga y sus homólogos escoceses han llegado a un acuerdo con el gobierno de Edimburgo.



"Enero es la época de mayor actividad del año para el NHS, por lo que estas huelgas tendrán un enorme impacto en nuestro sistema de salud", criticó el miércoles la ministra de Sanidad, Victoria Atkins.



El gobierno británico expresó el martes su disposición para seguir negociando.



"Estamos dispuestos a mantener más conversaciones, pero obviamente lo primero que debemos hacer es dejar de hacer huelga", dijo un portavoz del primer ministro británico, Rishi Sunak.



Según el gobierno británico, un 'junior doctor' gana alrededor de 32.000 libras (40.640 dólares) durante su primer año de prácticas.

Largas negociaciones

"Después de cinco semanas de intensas negociaciones, el gobierno no se ha mostrado capaz de presentar una oferta salarial creíble", explicó a principios de diciembre el sindicato de médicos BMA (British Medical Association), en el comunicado que anunciaba este nuevo movimiento de huelga.



Según el BMA, al que están afiliados alrededor de 46.000 'junior doctors’, sus salarios han bajado casi una cuarta parte desde 2008.



A los "junior doctors" se les ofreció una subida del 3 %, además del incremento del 8,8 % ya concedido hace unos meses, pero, según el sindicato BMA, estas propuestas no son suficientes para hacer frente al aumento del coste de vida en Reino Unido.



Reino Unido ha vivido varias huelgas desde mediados de 2022 debido a la crisis de poder adquisitivo. La inflación, estancada durante mucho tiempo por encima del 10%, se situó en el 3,9% interanual en noviembre.



AFP