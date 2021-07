Inglaterra exime de cuarentena a vacunados por covid de ciertos países

Los residentes en el Reino Unido ya no tendrán que hacer cuarentena cuando regresen de países de la denominada "lista ámbar", que incluye a España pero no a Sudamérica, si tienen las dos vacunas del covid-19, anunció el jueves el gobierno.



"A partir del 19 de julio, los residentes en el Reino Unido que estén totalmente vacunados mediante el programa de vacunación británico ya no tendrán que aislarse cuando regresen a Inglaterra", anunció el ministro de Transportes, Grant Shapps, ante el parlamento.



Poniendo completamente fin al tercer confinamiento impuesto en enero, el ejecutivo británico levantará el 19 de julio las restricciones restantes, incluida la obligatoriedad de llevar mascarillas en lugares cerrados. También en esa fecha "levantaremos la consigna de que no se debe viajar a países de la lista ámbar", explicó Shapps.



Londres introdujo en mayo un sistema de tres colores -rojo, ámbar y verde- para definir las restricciones a los viajes en función de las situaciones sanitarias en los diferentes países.



Toda Suramérica, Panamá, Costa Rica y República Dominicana están en la "lista roja", desde la que sólo se permiten las llegadas de ciudadanos británicos o residente legales, que deben aislarse durante 10 días en hoteles pagando 1.750 libras (más de nueve millones de pesos) de su bolsillo. "Esto sigue sin cambios", precisó el ministro.

Francia recomendó a sus ciudadanos evitar las vacaciones en España. Foto: EFE

Sin embargo, llegar desde la "lista ámbar", que incluye a España y la mayoría de países europeos, entre ellos otros grandes destinos turísticos como Grecia y Francia, dejará de suponer 10 días de cuarentena en el hogar para quienes tengan la pauta completa de dos vacunas y los menores de 18 años, que no son vacunados en el Reino Unido.



Estas reglas se aplicarán de momento a Inglaterra -ya que Escocia, Gales e Irlanda del Norte deciden sus propias políticas sanitarias- y a quienes hayan sido vacunados en el Reino Unido, aunque Londres está dispuesto a ampliarlo a otros países, como Estados Unidos y los de la Unión Europea, precisó Shapps.



Los viajeros deberán presentar un resultado negativo de coronavirus obtenido en los tres días precedentes a su viaje y realizarse una prueba PCR dos días después de su llegada a Inglaterra.

Francia recomienda evitar España

El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, recomendó este jueves a los franceses evitar pasar sus vacaciones en España y Portugal debido a la alta incidencia del covid-19. "Los que todavía no han reservado sus vacaciones, eviten, evitemos Portugal y España", instó Beaune en la cadena France 2. "Es mejor quedarse en Francia o ir a otro país", añadió el ministro.



Beaune señaló en particular Cataluña, a donde, dijo, "muchos franceses se van de fiesta o a veranear". En respuesta, el ministro portugués de Relaciones Exteriores, Augusto Santos Silva, estimó que "las inquietudes de un Estado amigo como Francia" son "comprensibles". "Se trata de un consejo", añadió el canciller portugués, quien reconoció que la situación sanitaria en su país se ha "agravado".



Casi la mitad de los diez millones de portugueses están sometidos nuevamente a un toque de queda nocturno para frenar un rebrote de covid-19 causado por la variante delta, que ya es predominante. La medida se aplica a los 45 municipios más afectados por los contagios, situados sobre todo en las regiones de Lisboa y del Algarve (sur), además de ciudades del norte como Oporto o Braga.



En España, con la llegada del verano y la relajación de las medidas -como el levantamiento de la obligación de llevar mascarilla en exteriores en todo momento- la incidencia también se ha disparado, sobre todo entre los más jóvenes. Beaune, que dijo que Francia sigue particularmente la situación en esos dos países, añadió que "en los próximos días" podría haber un "reforzamiento de las medidas" restrictivas.

España defiende sus medidas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este jueves el proceso de vacunación contra el coronavirus y las medidas adoptadas por España ante la evolución de la pandemia después de la recomendación de Francia a sus ciudadanos para que no viajen a territorio español ni portugués.



Sánchez, en rueda de prensa en Vilna con motivo de su gira báltica, fue preguntado por esa decisión de Francia de desaconsejar los viajes a los dos países porque considera que han sido imprudentes en la desescalada y eso ha causado la explosión de casos que están sufriendo ahora.



En la rueda de prensa que ofreció junto a la primera ministra de Lituania, Ingrida Simonyte, con motivo de su visita oficial a este país, Sánchez evitó referirse directamente a esa recomendación, pero recordó todas las medidas que se han ido aprobando en el Consejo Interterritorial de Salud para hacer frente al virus.

AFP y EFE

