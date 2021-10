Revelan los secretos de un túnel en el palacio de St. James

Jack Brooksbank, esposo de la princesa Eugenia de York reveló la existencia de un túnel secreto del palacio de St. James que conecta a un bar de copas de Londres.



La princesa Eugenia y Jack Brooksbank. Foto: Danny Lawson / AFP

El editor del Daily Mail, Richard Eden, aseguró que Jack Brooksbank le había revelado durante una fiesta patrocinada por la marca de tequila 'Casamigos', que la familia real tenía acceso a un pasadizo oculto en el palacio a uno de los bares más exclusivos de Londres.



Dukes Bar está ubicado dentro del Dukes Hotel en el distrito exclusivo de Mayfair, y sus famosos martinis fueron calificados como "uno de los mejores del mundo" por el New York Times.



El periodista reveló que Brooksbank le había dicho que todavía no había usado el túnel pero "me encantaría probarlo".REDACCIÓN INTERNACIONAL

