Los británicos tienen alrededor de nueve días festivos en su año, un dato curioso es que la mayoría no son días fijos, sino que van cambiando con los años por decisión del monarca que esté gobernando (en este caso sería el Rey Carlos III) en asesoría con el parlamento.



En cuanto al término ‘Bank Holidays’, tradicionalmente se le conocían de esta manera a los días festivos a los que tenían derecho los trabajadores de los bancos, sin embargo, con el paso de los años, tanto el término, como el derecho a descansar esos días, llegó a los otros sectores de la economía para convertirse en festivos nacionales.

Las ‘Bank Holidays’

En el Reino Unido es igual de valido decir ‘Bank Holidays’, como ‘Public Holidays’, para referirse a los días feriados. Sin embargo, dentro del parlamento existe la distinción entre los días marcados por el derecho civil (Public Holidays) y los días otorgados por el estatuto (Bank Holidays).

El número de días festivos cambia levemente en los distintos países de Reino Unido, en Inglaterra y Gales hay 8 días, en Escocia tienen 9 y en Irlanda del Norte tienen 10 feriados anuales.

El origen de los ‘Bank Holidays’

Inicialmente eran solo cuatro días en los que los bancos no atendían al público, el primero de mayo, el primero de noviembre, navidad, y viernes Santo. Más adelante un político y banquero inglés, Sir Jhon Lubbock, añadió otros cuatro: el lunes de pascua, lunes de Pentecostés, el primer lunes de agosto y el ‘Boxing Day’ (celebrado el 26 de diciembre).

La población, que en aquel entonces esos eran sus únicos días de descanso pagos, agradeció y estaba tan feliz con las decisiones de Lubbock, que, en cierto punto de la historia, a estos días feriados se le llamó ‘St Lubbock’s Days’ en honor a su creador.

¿Por qué los días feriados en Reino Unido no son fijos?



Cada año en Reino Unido los días feriados no tienen las mismas fechas del anterior. Si bien no varían mucho, y en algunos no cambia, es curioso que a diferencia de otros países (como Colombia que todos los días festivos son fijos a excepción de los de semana santa) los británicos tienen sujetos los feriados a cambios y disposiciones de la realeza.

La costumbre, es que el monarca del momento, con la asesoría del parlamento, decida cuales serán los festivos oficiales. Durante los últimos setenta años esta labor estaba a cargo de la Reina Isabel II, y a partir del presente año, esta tarea la ejecutará su hijo, el Rey Carlos III.



Así mismo, el Rey tiene también el poder de adicionar un día festivo más, para conmemorar otro acontecimiento importante para el país. Este 2022, se concedió un día más para conmemorar a la Reina Isabel II por sus 70 años en el poder.

Estos son días festivos de 2023 en Reino Unido

• Año nuevo: 1 de enero.



• Viernes santo: 7 de abril.



• Lunes de pascua: 10 de abril.



• Feriado de principios de mayo: 1 de mayo.



• Día festivo de primavera: 29 de mayo.



• Vacaciones de verano: 7 de agosto.



• Feriado de octubre: 30 de octubre.



• Navidad: 25 de octubre.



• ‘Boxing day’: 26 de diciembre.





También, hay días regionales de acuerdo a cada país, estos son:



• Día de San patricio: 17 de marzo (Irlanda del Norte).



• Batalla del Boyne: 12 de Julio (Irlanda del Norte).



• Día de San Andrew: 30 de noviembre (Escocia).





SANTIAGO PINZÓN GIRALDO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

