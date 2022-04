Las sanciones hacia Rusia por parte de Estados Unidos y la Unión Europea no cesan. Esta vez, fue la famosa marca de lujo Chanel la que se vio afectada por estas medidas.



Todo comenzó el 6 de abril, cuando Chanel cerró todas sus tiendas en Rusia. Aunque muchas marcas más han decidido tomar la misma decisión, la casa de moda francesa decidió llevar esta sanción a otro nivel.

Chanel dejó de vender sus productos a personas fuera de Rusia que tuvieran la intención de ingresar dicha mercancía a ese país. Fue por esto que muchas influenciadoras rusas decidieron cortar y dañar los bolsos que tenían de esta compañía en señal de protesta a la decisión.



La modelo rusa Victoria Bonya compartió en su cuenta de Instagram un video en el que estaba cortando con unas tijeras un bolso de la marca de color negro. “Nunca he visto ninguna marca actuando tan irrespetuosamente hacia sus clientes como Chanel”, escribió en el pie de foto.

(Lea además: El momento en que un misil parte en dos a un helicóptero ruso en el aire).

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

Además, durante el video afirma que si Chanel no las respeta a ellas como rusas, por qué deberían ellas respetar a la marca. La pieza ya tiene más de 72 mil me gusta y 27 mil comentarios.



Por su parte, Marina Ermoshkina, presentadora de televisión y actriz, también compartió un video en el que corta un bolso gris con unas tijeras de jardinería; esto luego de afirmar que la marca estaba haciéndoles firmar un documento a los rusos, en el cual debían prometer que nunca llevarían un artículo de Chanel a Rusia.

(Lea además: El enfermero asesino que reanimaba a sus víctimas para ganar elogios).

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

“Para nosotras, la presencia de Chanel en nuestras vidas no juega ningún rol. Nosotras siempre hemos sido la cara de esta marca, hemos tenido la meta de comprar un bolso de esta marca desde la niñez, pero ningún bolso vale el amor por mi patria”, escribió en su publicación.



La actríz también se refirió a la ‘rusofobia’ que están viviendo ellos por parte de la compañía: “Un accesorio que en algún punto decide humillar a las personas es algo que no toleraré. Al final, lo principal son tus principios, no lo que llevas en las manos”.

(Lea además: ¿Quiénes son las hijas de Putin que fueron sancionadas por Occidente?).

Con el uso del hashtag ‘byebyechannel’ (Adiós Chanel, en español), se han unido varias personalidades en contra de la famosa marca. Otra de ellas fue la dj Katya Guseva, quien cortó un bolso negro con cadenas y lo publicó en su cuenta de Instagram.



En su publicación afirma que, desde que se enteró de las políticas “anti rusas” que tiene la marca decidió removerlas de su armario hasta que la situación cambie y así, apoyar el reto que había iniciado su amiga Marina Ermoshkina.

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

¿Qué ha respondido Chanel?

La famosa casa francesa expresó en un comunicado para ‘Insider’ que están cumpliendo con todas las leyes en sus comercios, incluyendo aquellas que son sanciones comerciales.



“Es por eso que hemos puesto en marcha un proceso para pedir a los clientes cuya residencia principal no conocemos que confirmen que los artículos que están comprando no se utilizarán en Rusia”, afirman en el comunicado.

(Lea además: Rusia anuncia ofensiva final en Mariupol y Ucrania pide evacuar el Donbás).

Además, agregan que piden disculpas por las incomodidades generadas, ya que “dar la bienvenida a todos nuestros clientes, independientemente de su procedencia, es una prioridad para Chanel”.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Elecciones en Francia: los polémicos candidatos que buscan gobernar al país

Ucrania: videos que desmienten versión rusa sobre crímenes de guerra

Covid: España pone fin a la obligación de tapabocas en interiores

Rusia y Ucrania: ¿en qué van las negociaciones para acabar la guerra?

ONU votará sobre suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos