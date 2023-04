España está acostumbrada a verla al lado de su hermana y su madre, con tímidas sonrisas; ahora se familiarizará con su imagen en uniforme entre las tropas. La infanta Leonor de España tendrá que calzar las botas para prepararse a ser la jefa suprema de las fuerzas armadas españolas en su calidad de reina.



A pocos meses de cumplir 18 años, Leonor de Borbón y Ortiz, actual princesa de Asturias, es la primera en la línea de sucesión al trono español, según la normativa constitucional.

Rey Felipe y la princesa Leonor de Borbón. Foto: EFE

Lleva el título de Princesa de Asturias, el mismo que ostentó su padre, Felipe VI, antes de convertirse en rey, una dignidad con 635 años de historia. La princesa será reina de España a la muerte o abdicación de su padre, una situación que no ocurre desde hace más de 150 años, tras el reinado de Isabel II, entre 1833 y 1868.



En junio concluirá estudios de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College, en Gales, donde ingresó en septiembre de 2021. Previamente cursó la primaria y el bachillerato en el prestigioso colegio privado Santa María de los Rosales, ubicado en las afueras de Madrid. Su padre es exalumno del mismo centro académico.



En el proceso para llegar a suceder a Felipe VI, Leonor debe seguir el ordenamiento constitucional. Como futura jefa de Estado, tendrá que convertirse en capitana general de las fuerzas armadas y así ostentar la más alta dignidad de los ejércitos españoles.



Ingresará en septiembre en la Academia General Militar de Zaragoza, situada a tres horas de Madrid. Se incorporará como cadete y luego pasará a la Escuela Naval Militar como guardiamarina para concluir posteriormente como alférez en la Academia General del Aire.



Durante su paso por la Escuela Naval, le dará la vuelta al mundo en el buque escuela Juan Sebastián Elcano.



Serán en total tres años de instrucción militar. Se trata de la primera mujer Borbón y la primera princesa de Asturias en recibir este tipo de formación. Y debe hacerlo en todo caso porque, cuando sea reina, será el mando supremo de las fuerzas armadas. Tiene, pues, que conocerlas al dedillo y formar parte de ellas.

Al igual que sus demás compañeras en las filas militares, Leonor de Todos los Santos Borbón Ortiz no podrá llevar el pelo suelto sino recogido con cola de caballo o moño. No podrá usar lápiz labial ni esmaltes de colores en las uñas. Tampoco se podrá maquillar, salvo con los tintes del camuflaje cuando lo requieran las circunstancias. Su indumentaria será el uniforme militar, incluso para trotar cada viernes diez kilómetros. Además del reloj de pulsera, podrá llevar anillos discretos y aretes sencillos. Nada de joyas o arreglos estridentes. Todo con sobriedad.



Mujeres en filas



El ingreso de la princesa Leonor a la carrera militar abrió el debate sobre la escasez de mujeres en las filas castrenses y la ausencia de ellas en los escalafones más elevados. Según el Observatorio Militar para la Igualdad, los hombres representan el 87 por ciento, mientras que las mujeres no superan el 13 por ciento.



Son 106.204 de los primeros y 15.864 de las segundas. Aunque las cifras muestran un abismo entre ellas, hay que tener en cuenta que hace 65 años no había ni una sola mujer en los ejércitos.

Se necesitarán 558 años para lograr la paridad en las Fuerzas Armadas españolas FACEBOOK

TWITTER

Sin cumplirse del todo, desde 2007, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), rige la Ley de Igualdad, que establece el principio de paridad de oportunidades entre hombres y mujeres en las fuerzas armadas.



En la actualidad, por otra parte, solo hay dos mujeres generales. Ambas fueron ascendidas durante el gobierno de Pedro Sánchez (del PSOE), por recomendación de Margarita Robles, la tercera mujer en ocupar el Ministerio de Defensa en toda historia.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Foto: Efe

En todo caso, según un informe de The Security Index, se necesitarán 558 años para lograr la paridad en las Fuerzas Armadas españolas. La instrucción de la princesa de Asturias, según la ministra de Defensa, reforzará el papel de la mujer en la institución y aumentará su presencia.



En el conjunto de Europa, son varias las herederas al trono que han tenido formación militar: la princesa Victoria de Suecia, de 41 años; Isabel de Bélgica, de 21 años; Amalia de los Países Bajos, de 19; e Ingrid de Noruega, también de la misma edad que esta. La futura reina de Dinamarca, Mary, en calidad de consorte, casada con el heredero Federico, recibió entrenamiento en la Milicia Nacional y es capitana de la Guardia Nacional Danesa. Amalia, de los Países Bajos, ha llegado incluso a volar un avión de caza F-16.



El caso de Leonor, pues, no es único en Europa, donde las mujeres comienzan un camino que hasta hace muy poco estaba clausurado para ellas.



Sucesión para mujeres

No solo las puertas de las fuerzas armadas estaban cerradas para las mujeres hasta años recientes en Europa y España. También las del acceso a la Corona. Desde el nacimiento de Leonor, el 31 de octubre de 2005 en Madrid, no han cesado los debates sobre la sucesión al trono establecida en la Constitución, que privilegia al varón sobre la mujer. Eso significa que, si Felipe VI y Letizia Ortiz tuviesen un hijo hombre, este desplazaría a la princesa Leonor en la línea de sucesión al trono, aunque fuese menor que ella.



Es lo que sucedió en el caso del actual rey. La hija mayor de Juan Carlos I y la reina Sofía es la infanta Elena, que nació en 1963. Dos años después siguió Cristina. El menor de todos es Felipe, de 1968. Sin embargo, por su condición de varón fue el sucesor, pese a que sus hermanas son mayores.



Aunque se han impulsado varios intentos de reforma de la Carta Magna, que no llegaron a materializarse por dificultades de procedimiento en el Congreso, la línea de herencia se mantiene en los términos originales. Además de España, solo Mónaco y Liechtenstein han optado por la tradición del varón sobre la mujer.



La hija mayor de Juan Carlos I y la reina Sofía es la infanta Elena. Pero fue Felipe quien asumió la corona por su condición de varón. Foto: Paco Campos. EFE

Princesa a la distancia



La princesa Leonor, que desde niña ejecuta el violonchelo con propiedad y es aficionada a los caballos, muestra un temperamento más parecido al de su madre que al de su padre. Mantiene una actitud distante, incluso entre sus compañeros de estudio. Es una forma de ser muy diferente a la de su hermana menor, la infanta Sofía, cuya simpatía reconocen los allegados a la Casa Real.



Leonor es la heredera más joven en el conjunto de las coronas europeas. Desde los trece años aparece en actos públicos y, honoríficamente, preside la Fundación Princesa de Asturias y la Fundación Princesa de Girona.

Con cuidado y precaución, la Casa Real, que permanentemente recibe críticas desde la extrema izquierda y de parte de los movimientos separatistas de Cataluña, informó que la princesa Leonor no cobrará los 417,67 euros mensuales a los que tiene derecho. Se trata de la asignación que recibirá el resto de sus compañeros militares.



Una vez cumpla el periodo de tres años en las fuerzas armadas, la princesa entrará a la universidad. Se desconoce por ahora su inclinación académica. Se sabe, sí, que cursaría sus estudios en España y que luego viajaría al exterior a realizar un máster, como lo hizo su padre. En su caso, fue en la Universidad de Georgetown, en Washington.



💜Leonor de Borbón

👩‍💻Princesa de Asturias



De su vida privada, poco se sabe. La Casa Real es hermética en este sentido. Lleva 17 años bajo férrea protección y se cuenta que en Gales no se relaciona con nadie en especial y vive vigilada por su equipo de seguridad. Suele venir a España a pasar algunos fines de semana, sin que trasciendan sus actividades privadas.



Esta privacidad contrasta con el estilo de otras herederas al trono en Europa, que se muestran en público con más desparpajo y sin mayor complicación. Tampoco figura en las redes sociales, como sí lo hacen sus compañeros de estudio en Gales; incluso la hija de los reyes de los Países Bajos, Máxima y Guillermo, que estudia en el mismo colegio.



Se afirma que ese comportamiento ha sido impulsado por la reina Letizia y que ello ha generado roces con su esposo, Felipe VI. En público, se caracteriza por su discreción y por el dominio de la comunicación en varios idiomas. Con frecuencia, lleva la falda más larga que su hermana Sofía, siempre luce impecable y solo se le ve en apariciones puntuales.



Los medios de comunicación españoles se quejan a menudo del hermetismo real, que impide que los ciudadanos conozcan como persona a su futura reina. Ahora la verán en las actividades propias de un miembro más de las fuerzas armadas.

El tema hoy en España: Princesa Leonor de Borbón: de oficio, reina; de profesión, militar, y de empleo, capitana general

Así es la línea de sucesión al trono español

La infanta Leonor de Borbón y Ortiz se convirtió en el año 2014 en la heredera al trono español. Dado que luego de la abdicación de su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I, hubo una reconfiguración en la corona.



Acorralado por los escándalos por evasión fiscal y los señalamiento de su examante Corinna Larsen, Juan Carlos se exilió en el 2020 en Dubái . Después de esa serie de episodios que pusieron en aprietos a la monarquía, su hijo, Felipe VI, padre de Leonor, se convirtió en el rey de España traspasando varios de sus títulos a su primogénita.

​

Con ello, la infanta heredó el título de princesa de Asturias que por norma ostenta el primero en la línea de sucesión del trono en ese país.



“El príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España”, según reza la Constitución española.

Facebook Twitter Linkedin

La princesa Leonor (i) y su hermana la infanta Sofía (d). Foto: EFE

La Familia Real está compuesta hoy por los reyes (Felipe y Letizia), sus dos hijas y los abuelos sin trono.



La segunda en la línea de sucesión en el trono es la infanta Sofía de Borbón y Ortiz, de 15 años.



Y aunque Felipe VI tiene dos hermanas (conocidas antes como las infantas Elena y Cristina), tras la abdicación de Juan Carlos I dejaron de pertenecer a la Familia Real y ya no llevan a cabo ninguna agenda oficial.



Sobre cómo se organiza la sucesión en la Corona de España, la Constitución dice: “La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”.

Leonor tuvo en noviembre de 2005 su primera aparición en público, una semana después de su nacimiento. Desde entonces, el rey Felipe VI y la reina Letizia han estado muy comprometidos con la formación de sus hijas, además de cultivar sus gustos.

Se sabe que las hermanas practican bastante deporte y participan activamente de distintos eventos sociales y culturales.

JUANITA SAMPER OSPINA

PARA EL TIEMPO

MADRID

