El pasado 11 de abril, a las 10:30 a. m., se conoció el robo en la Parroquia de San Cipriana, ubicada en Cobeña, España.

Gracias a un video publicado por el templo en su cuenta de Facebook, se logra apreciar la forma en la que los delincuentes hicieron de las suyas, dado que se ve que tuvieron bastante tiempo para recorrer y escarbar cada rincón de la iglesia.



El hecho fue descubierto por el sacerdote encargado de su cuidado, quien llegaba para abrir las puertas del templo a las 10:30 a. m., encontrándose a la entrada con el vandalismo ocasionado hacia los cepillos, lugar en donde las personas depositaban las ofrendas.

Las imágenes del video permiten ver que los ladrones entraron por una puerta grande de madera con gran grosor. "Han pasado la noche destrozando la puerta", relata el sacerdote.



Aparentemente los sujetos ingresaron solo por dinero en efectivo, ya que dejaron en su lugar la corona de la Virgen del Rosario, un objeto de gran valor.



Al dirigirse hacia el altar, el cura afirmó que no le habían hecho nada; no obstante, aclara que al presbiterio (altar mayor) le arrancaron el sagrario, además de tirar al piso el cofre del santísimo sacramento.

Por otra parte, el templo se ubica en la Plaza de la Villa, justo enfrente del ayuntamiento de la localidad. Es decir, "los ladrones no tuvieron reparo en destrozar una puerta a golpes en pleno centro del pueblo", según se lee en el medio El Español.

Lo anterior ha ocasionado una gran indignación por parte de los habitantes, ya que la estación de Policía local se encuentra ubicada a pocos metros de la iglesia y aún así no se percataron de lo que estaba sucediendo.



No obstante, según lo mencionado por la ciudadanía, esto se debe a que la comisaría actualmente no cuenta con el personal que pueda realizar recorridos durante la noche por la zona, lo que termina siendo una ventaja para los delincuentes.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS