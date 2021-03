Indignación: periódico publicó carta de hombre aceptando una violación

En conmemoración por el día de la mujer, el pasado 8 de marzo, el periódico francés ‘Libération’ decidió publicar en su portada una carta escrita por un violador a su víctima.



Con el título: ‘Yo te violé, Alma’. La carta de un agresor a su víctima’ el medio se enfrentó a fuertes críticas por su decisión editorial.



La carta fue escrita por Samuel, un joven de 20 años, estudiante de la escuela de estudios políticos Sciences Po Bordeaux acusado de violar a su expareja, Alma.



Según informó el medio francés, el testimonio de la víctima sirvió para la apertura del debate sobre las violencias sexuales en las escuelas de la élite política francesa.



En el escrito, el agresor explica su vida personal y además, plantea que “la violencia es un hecho. Tiene una fuente. La mía se explica en parte por mi historia, pero también por mi educación y la sociedad en la que he crecido”.



El medio explicó que Alma se encuentra internada por depresión en un centro psiquiátrico. Además, informaron que el joven le escribió otra carta a la víctima y que ella accedió a que fuese publicada.



Aunque el medio se defendió argumentando que: “Decidimos publicar este documento después de habernos asegurado del consentimiento de la víctima y de haber informado al autor de los riesgos jurídicos que corre”, la respuesta no cayó bien entre la comunidad.



Varios colectivos feministas franceses se pronunciaron por redes sociales. La organización Osez le féminisme comentó que: “¡Darle voz a un violador para explicar la violación en toda su "complejidad" es una VERGÜENZA!”.

LA HONTE.#8mars @libe donner la parole à un violeur pour expliquer le viol dans toute sa "complexité", c'est LA HONTE ! pic.twitter.com/GTxAzTq3kz — Osez le féminisme ! (@osezlefeminisme) March 8, 2021

Por su parte, el medio volvió a pronunciarse y afirmó que: “Explicar no es excusar, no se justifica, no se autoflagela, no se desdice, se explica… Decir que se da el punto de vista del violador es sólo parcialmente cierto. Su reflexión pretende desafiarnos, sacarnos de la zona de confort de considerar que el violador, el monstruo, es el otro”.



Ante la nueva reacción del medio, la activista Caroline De Haas, autora de un manual de acción para luchar contra las violencias sexuales, se pronunció en Twitter sobre esta última declaración. “¿Nuestra zona de confort?! ¿En serio? Escriben un artículo sobre la violación y hablan de zona de confort”, afirmó.

En fait, TOUT est indécence, mépris et violence dans ces papiers de @libe. TOUT.



C’est l’angoisse absolue.



(Notre zone de confort ?!?!?! Sérieusement ? T’écris un papier sur le viol et tu parles de zone de confort mais 🤯) pic.twitter.com/UYrJ7f9vce — Caroline De Haas (@carolinedehaas) March 7, 2021

