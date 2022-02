El príncipe Andrés está "acabado" y debería vivir en la "ignominia", afirmó el miércoles la prensa británica, asegurando que el hijo de Isabel II pagaría hasta 16 millones de dólares para eludir un juicio por agresión sexual a menor en Estados Unidos.



(Lea: Príncipe Andrés llega a acuerdo por demanda por agresión sexual)



Los abogados de Virginia Giuffre, la estadounidense que lo acusó de haber abusado sexualmente de ella en 2001, cuando tenía 17 años, anunciaron el martes un acuerdo financiero confidencial que permite a Andrés, de 61 años, escapar a la vergüenza de un proceso. Y que plantea la cuestión de quién correrá con la onerosa cuenta.



(No se pierda: La acusación que tiene al príncipe Andrés al borde de un juicio en EE. UU.)

El príncipe Andrés. duque de York. Foto: AFP

No se divulgaron los detalles del acuerdo, pero el diario Daily Mirror asegura que el príncipe desembolsará 12 millones de libras (16,3 millones de dólares o 14,3 millones de euros): 10 millones para Giuffre y 2 millones para la organización benéfica que ella fundó el año pasado para ayudar a las víctimas del tráfico sexual.



Según otros diarios el monto sería inferior: The Guardian lo estima en más de 7 millones de libras, sin incluir los "millonarios" costes legales, y el Daily Mail habla de 10 millones de libras. Contactada por la AFP, una portavoz de Andrés declinó hacer comentarios.



Según la prensa británica, Andrés podría haber vendido su lujoso chalet suizo por unos 18 millones de libras (24 millones de dólares, 21 millones de euros), pero tendría aún que pagar una importante deuda por esta adquisición. Así que Isabel II debería contribuir de su propio bolsillo, afirma el Daily Telegraph.

Andrés está acabado" y "debe retirarse por completo de la vida pública y vivir su retiro en la ignominia

TWITTER

Giuffre, de 38 años, es una de las víctimas del multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein, declarado culpable de pederastia por un tribunal de Florida, que se suicidó en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras aguardaba otro juicio por tráfico y abuso de menores.



La amistad de Andrés con este financiero, que defendió en una muy controvertida entrevista en 2019, provocó un escándalo que ya lo había obligado a retirarse de la vida pública. Pero el hijo de la reina siempre negó las acusaciones de Guiffre y afirmó que se defendería. Tal vez por eso la prensa sensacionalista británica se mostró iracunda tras el acuerdo extrajudicial.



"Un hombre verdaderamente decidido a limpiar su nombre de tan atroces acusaciones habría luchado con uñas y dientes", sostiene un editorial de The Sun.

Para el abogado británico Mark Stephens, especialista en cuestiones de reputación, "la mayoría de personas verá el pago de daños y perjuicios a alguien que el príncipe Andrés dice no haber conocido nunca" con extrañeza. El hijo de la reina "ha preservado en cierta medida la dignidad de la familia real (...) pero creo que no volverá" a la vida pública, dice a la AFP.



Isabel II querría cerrar un escándalo especialmente embarazoso el año en que celebra su Jubileo de Platino -70 años de reinado- con el que busca reavivar el amor de los británicos por la monarquía. Para proteger a la institución, había privado de sus honores militares a Andrés, que ya no puede utilizar su título de Alteza Real.

Pero los escándalos no paran aquí

Por su parte, este miércoles la policía anunció haber abierto una investigación sobre la fundación del príncipe Carlos, hijo mayor de la monarca. Aunque este caso no concierne personalmente al heredero al trono, de 73 años, se sospecha que su antiguo ayudante de cámara, Michael Fawcett, utilizó sus influencias para ayudar a un empresario saudita



Según la investigación, Fawcett le habría ayudado a obtener una condecoración real, que sirvió después para apoyar su petición de ciudadanía británica, a cambio de generosas donaciones. Sin embargo, El servicio de prensa del príncipe de Gales reiteró el miércoles que este "no tenía conocimiento de la supuesta oferta" de Fawcett.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE

