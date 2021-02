Independentismo y pandemia, claves en las elecciones de Cataluña

Las elecciones regionales en Cataluña, que tienen lugar este domingo, se definen como un nuevo pulso entre independentistas y constitucionalistas y se desarrollan en medio de la pandemia, un actor imprevisible pero determinante en el juego político.



Los movimientos independentistas llegan divididos a las urnas, donde cada uno buscará por separado el mayor número de votos posibles. Lo harán tras el fracaso de la declaración unilateral de independencia de España, promovida en octubre de 2017. Además, con el expresidente del gobierno y dirigente del partido Junts per Cataluña, Charles Puigdemont, huido de la justicia española y radicado en Bélgica y con la mayor parte de sus líderes bajo regímenes penitenciarios; entre ellos, el exvicepresidente regional Oriol Junqueras del partido Esquerra Republicana de Catalunya, por haber destinado fondos públicos al proyecto separatista.



No obstante, cada uno de estos grupos políticos sabe que un buen resultado electoral consistirá en que la suma de sus votos supere el 50% del electorado catalán, y, por tanto, pueda negociarse una coalición futura que conduzca a un gobierno francamente independentista. Según las últimas encuestas, esto no es improbable. Entre ellos, si se unen, podrían alcanzar los 68 diputados que se requieren para formar gobierno y tener presidente.



Los llamados movimientos constitucionalistas -es decir contrarios a la independencia de Cataluña-, como son el Partido Socialista Catalán (PSC), el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, también apuestan a un buen resultado cada uno por su cuenta. Las encuestas, sin embargo, no pronostican que alcancen en conjunto más del 50% del electorado y, si lo llegaran a obtener, es dudoso que se pongan de acuerdo para gobernar, dadas las diferencias ideológicas entre ellos.



La pandemia parece ser el otro actor central de la contienda. En primer lugar, el temor ante el contagio entre votantes podría disminuir la participación electoral, que se calcula en torno al 60 %. Ello ha llevado a más de setenta intelectuales, entre ellos Fernando Savater y Mario Vargas Llosa, a promover una movilización amplia, porque “el separatismo pretende recomponer fuerzas para retomar más temprano que tarde el desafío al Estado y a nuestra democracia”. Lo hacen, además, ante los indicios de que la movilidad electoral de los separatistas sea superior a la de los constitucionalistas. Hasta hace unos días, más de un 35% de los catalanes no se había decidido a votar.

Charles Puigdemont. Foto: AFP

Exministro mediático

El otro efecto de la pandemia se centra en la figura de Salvador Illa, exministro de Sanidad y candidato del PSC en estas elecciones. Illa, filósofo de profesión, ha sido, hasta hace poco, la cara del gobierno nacional desde la aparición del coronavirus.

Su tono sereno, su actitud positiva y su dureza frente a la pandemia, cuando fue necesaria, lo convirtió en una gran figura mediática.



Ello, sin duda, obró en que fuese el político escogido para liderar a los socialistas en Cataluña. Aunque lo rechazan las fuerzas independentistas, ha mostrado tener mente abierta: “La única forma de salir de este callejón sin salida es con diálogo dentro de la ley. Nuestra Constitución permite que alguien defienda un proyecto secesionista que yo no comparto. El diálogo a mí me fortalece, y, además, les ayudará a algunos para darse cuenta de que en Cataluña somos más los que no queremos la independencia”.



Podría ser el candidato triunfante en las elecciones, aunque lejos de obtener una mayoría para gobernar. Pero no se descarta del todo que intente negociar con algunos grupos separatistas y se reproduzca a nivel regional lo que sucede a nivel nacional, donde forman parte de la coalición del ejecutivo de Pedro Sánchez.

Salvador Illa, exministro de Sanidad de España. Foto: EFE

Economía catalana en crisis

Los catalanes, de otra parte, llegan a las elecciones lastrada por una crisis económica que se inició en 2017, cuando más de quinientas empresas de enorme importancia nacional abandonaron el territorio, ante la amenaza de una posible separación de España. A ello se suman los terribles efectos de la pandemia a lo largo del último año. Es la primera vez en ocho décadas que se alcanza un descenso cercano al 12% en el producto interno bruto, generalmente superior al del resto de España, y con un nivel de desempleo creciente, sobre todo en el turismo y construcción.



Cataluña es el primer destino turístico de España y de turismo de negocios. La situación económica se sentirá en los resultados electorales. Salvador Illa ha sido el candidato más insistente en el asunto y ha prometido la creación de 140.000 nuevos empleos, a través de una canalización correcta de los planes nacionales de recuperación como resultado de la pandemia. España cuenta con 72.000 millones de euros de fondos europeos para paliar la crisis. Para el candidato socialista, la recuperación catalana solo ocurrirá si se le arrebata el manejo de la economía a los independentistas.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID

