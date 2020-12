Producción y consumo de coca, disparados como nunca

El sistema de producción y comercialización de cocaína es cada vez más sofisticado y ha logrado producir cantidades récord en los últimos nueve años para satisfacer una demanda que en lugar de disminuir se ha incrementado como nunca en la historia.



Además, la cocaína llega a las ciudades europeas con la mayor pureza que se conozca en la historia reciente: un 69 % en promedio, y en varios casos por encima del 85 %, según el Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Drogadicción.



(Lea también: Descubren paquetes que tendrían cocaína en vuelo Colombia - México)

Así lo revela una exhaustiva investigación del diario español 'El País' a cargo de los periodistas Guillermo Garat, Eliezer Budasoff y Jorge Galindo, que consultaron fuentes de diversos niveles y analizaron cifras incluso de muelles en los que se han decomisado cantidades inimaginables de cocaína, pero que no alcanzan a ser, seguramente, ni un cuarto del total que ingresa.



Según la investigación, una de las principales razones de este incremento disparado de producción y consumo se debe a que desde que los grandes carteles colombianos se empezaron a fragmentar en los años noventa, el negocio del tráfico se fue dislocando y tercerizando. Y señala que “a partir de entonces, campesinos, fabricantes, empresarios, transportistas, aduaneros, pilotos, marineros, buzos, policías, militares, peones y vendedores al menudeo forman los eslabones de una cadena que, al cerrarse, hacen que la cocaína llegue a cualquier destino del mundo”.



(Además: ‘Este es el año histórico en la lucha contra el narcotráfico’: Duque)



El artículo dice, además, que pareciera como si los productores hubieran estudiado los manuales de eficiencia empresarial. “El rendimiento de la hoja ha mejorado por la asistencia técnica a los campesinos. La modernización productiva se consiguió con técnicas agrícolas de poda, fertilización, control de malezas, plagas –la mayor parte de las veces con agroquímicos– y sobre todo introduciendo variedades con mayor productividad, más resistentes al clima y patógenos, variedades que mejoran el rendimiento durante el proceso de extracción del alcaloide”, afirma.



Las cifras son evidencia de ello: entre 2005 y 2018 el cultivo se duplicó en Colombia, según el ‘Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018’, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), y también ha crecido en Perú y Bolivia. Según el artículo, en 2017 la producción de cocaína fue la más alta que la humanidad haya registrado: 1.976 toneladas. En 2018, la Unión Europea rompió todos los récords conocidos de incautaciones: 110.000 decomisos en un año.



(Le puede interesar: Lo que se sabe de la vida en libertad del excapo Carlos Lehder)



Contra lo que podría pensarse, este es uno de los pocos negocios que no se han frenado durante la pandemia y, al contrario, se ha disparado. Según explica la investigación, el cierre de fronteras global por la pandemia no ha disminuido el negocio.



“El tráfico de cocaína en contenedores marítimos no parece verse afectado, como sugieren las frecuentes incautaciones de grandes cargamentos en puertos europeos claves”, señala el informe de Europol y el Observatorio Europeo de Drogas, dedicado al impacto del covid-19 en el mercadeo y tráfico de sustancias.



(Además: Escobar y su herencia maldita tras 27 años de su muerte: narcotráfico)

El tráfico de cocaína en contenedores marítimos no parece verse afectado, como sugieren las frecuentes incautaciones de grandes cargamentos en puertos europeos claves FACEBOOK

TWITTER

De hecho, el puerto de Róterdam, otro enclave imprescindible en el esquema del tráfico transcontinental, registró más incautaciones de cocaína en los primeros tres meses de 2020 que en los de 2019. Y en abril hubo incautaciones de más de 16 toneladas en España, Holanda y Bélgica.

Se disparó el consumo

Esta producción disparada corresponde a un incremento simétrico del consumo. 'El País' revisó las cifras del Observatorio Europeo de Drogas y encontró que al menos 18 millones de europeos de entre 15 y 64 años la han consumido. A ello se suma que la tendencia ascendente del consumo no se limita a Europa: además del sudeste asiático, por ejemplo, Australia demanda cocaína como nunca antes, y también ha aumentado el uso en América Latina.



El ‘Informe mundial sobre las drogas’ de Naciones Unidas en 2007 estimaba que 14 millones de personas usaron cocaína durante ese año. En el informe de este año, la cifra es de 19 millones. La demanda y la oferta –y, en consecuencia, las incautaciones– han crecido como nunca. En 2017, según los cálculos, solo en Europa se esnifaron 9.100 millones de euros en cocaína. Casi lo mismo que el Gobierno español destinó este año para gastos extraordinarios en sanidad de las comunidades autónomas por la pandemia.



(Lea también: Las ‘mil y una’ formas como se envía cocaína de Colombia al exterior)



En los primeros cuatro meses de 2020, las incautaciones provenían principalmente de Ecuador y Brasil, que han desplazado incluso a Colombia, por lo menos en el puerto de Amberes (Bélgica), uno de los más importantes receptores de cocaína del mundo.



En cuanto a Colombia, el informe de El País destaca que el precio de la pasta básica de cocaína no se encareció por el coronavirus, sino por la salida de las Farc de la selva. Sumado al establecimiento de canales de comercialización con nuevos actores en la cadena de tráfico internacional.



Sin duda, dice el artículo, las políticas públicas no han logrado bajar el consumo ni la producción y hay mayor internalización, con más rutas y actores involucrados. Y si hay más fragmentación, hay más competencia, y cuando hay más competencia hay más violencia.



EL TIEMPO