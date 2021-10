El misterio resuelto tras las muertes 'inexplicables' de 9 excursionistas

Hace más de 60 años, unos excursionistas desaparecieron en los montes Urales, región que separa a Europa de Asia. Luego, se les encontró muertos en medio de la nieve y ahí comenzaron a surgir múltiples versiones para intentar descifrar qué les había pasado.

Al caso se le denominó como el ‘Incidente del paso Dyatlov’. Tanto tiempo después, se encontró la explicación a su deceso.

Los excursionistas

El grupo, formado por 10 personas, inició su recorrido el 27 de enero de 1959. Los lideraba Igor Dyatlov, de ahí que el misterio haya adquirido su apellido.

Uno de los aniversarios más misteriosos de la Historia: 1 febrero 1959, el Incidente del Paso Dyatlov

Un grupo de muchachos rusos pic.twitter.com/59AkirQtun — Xabier Ojanguren (@JabitxuN1) February 1, 2017

Eran estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales y tenían como plan estar durante 14 días en la zona boscosa hasta llegar a la montaña Gora Ororten, en la provincia Sverdlovsk de la antigua Unión Soviética.



El frío de la zona podía ‘calar’ los huesos. Los jóvenes estaban sometidos a unos -30° C, según reportes de historiadores y de portales como ‘National Geographic’.



A pesar de las inclemencias climáticas, querían demostrar su resistencia y habilidades como montañistas, pues si finalizaban la travesía iban a recibir un certificado de exaltación.



Yuri Yudin, quien hacía parte del grupo, se mostró muy enfermo y decidió despedirse de sus amigos el 28 de enero. No imaginaba que sería la última vez que los vería con vida.

Yuri Yudin, who survived the incident pic.twitter.com/T7iJmpSdPG — Administani union (@administan) January 23, 2017

Los demás continuaron su recorrido por unos 10 días, pero luego no se supo dónde estaban. Ninguno regresó.



Sus cuerpos se encontraron un mes después gracias a labores casi sobrehumanas de los rescatistas para entrar a la zona. Unos estaban totalmente congelados, otros tenían sus costillas rotas y cráneos fracturados y otros no tenían ojos ni lenguas.

Incidente del Paso Dyatlov :Unos de los mas grandes Misterios del siglo XX https://t.co/FfHL5P1hfP pic.twitter.com/QwNJ0WztIQ — Mario (Misterio Desconocido) (@MisterioDescono) January 13, 2018

El sobreviviente Yuri Yudin participó en las tareas de reconocimiento. “Me mostraron una cara y me preguntaron ‘¿quién es?’ El cuerpo ya estaba desenterrado y cubierto con una tela. Les respondí ‘es Igor Dyatlov’”, comentó tiempo después para una entrevista de televisión.



Teorías de su muerte

La superstición apareció para intentar explicar qué les había pasado.



Entre las ‘leyendas’ se decía que seres extraños, como ovnis, les habían provocado la muerte. Se pensaba que un ‘yeti’, un supuesto animal de la nieve, los habría atacado ya que su campamento tenía rasgaduras.

Ciencia para resolver el caso del Incidente del Paso Dyatlov https://t.co/qALOTmnvaq pic.twitter.com/wLsc0YpBIr — JM Moran 💉☕☕ (@jmmorang) February 7, 2021

Incluso, se acusaba a las autoridades de su deceso porque, supuestamente, los jóvenes llevarían bombas para atentar contra el Estado. Todo sin pruebas.



Una de esas teorías también decía que, al parecer, algunos de los cuerpos habían quedado de color naranja, una de las señales de radiación o presencia de elementos químicos. Algo que Yudin no constató en persona.



No obstante, el sobreviviente criticó que no se hubieran llevado a cabo “análisis de la tierra” para tener información más sólida.



La investigación oficial en ese entonces atribuyó a una “fuerza elemental irresistible”, como reseñó el diario ‘El País’, la causa por la cual terminaron enterrados en la nieve sin vida. Además, se prohibió por algunos meses la entrada o las excursiones en la zona y se dio la indagación por terminada.

60 años después, Rusia vuelve a investigar el caso de el paso Dyatlov.



Detalles en @EsMundoMisterio https://t.co/Zos3cSYdiK pic.twitter.com/MYeL8RSZsC — Alejandro Bernal (@AleBernalPress) February 11, 2019

Yuri Yudin murió el 27 de abril de 2013 con 83 años. Se fue en medio de las hipótesis y sin respuestas certeras.

Sorpresivamente, en 2019 se reabrió el caso y se mencionó que había sido provocado por una avalancha. Aunque las autoridades no ahondaron en detalles.



Tal declaración fue rechazada por Teddy Hadjiyska, quien se ha dedicado por años a recopilar datos y hasta creó un sitio web para honrar a las víctimas.



“El viento sopla todo el tiempo en esa zona, no hay suficiente acumulación de nieve y la pendiente es demasiado baja”, sostuvo Hadjiyska, citado por ‘The New York Times’.

La última teoría que resolvería el misterio

En línea con lo dicho por las autoridades rusas, dos científicos, Alexander Puzrin y Johan Gaumen, publicaron a inicios del 2021 un estudio en la revista ‘Communications Earth & Environment’.

“No queremos pretender que lo hemos resuelto. Hay demasiadas cosas alrededor de este caso que nunca podrán ser explicadas”, afirmó Gaume, profesor del Laboratorio de Simulación de Nieve y Avalanchas de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza.

Los expertos diseñaron un modelo matemático y encontraron que, al levantar su campamento, los nueve excursionistas hicieron un corte de la nieve en la montaña. La avalancha no se dio al instante, pero sí se produjo horas después.



En unos días estará disponible, el programa sobre el incidente del "Paso Dyatlov". Siento profundamente la espera 😉#podcast #ivoox #iTunes #Misterios pic.twitter.com/yXEc2KVKaM — 🎙𝑳𝑼𝑪𝑬𝑺 𝑬𝑵 𝑳𝑨 𝑵𝑶𝑪𝑯𝑬 (@LucesNoche) March 28, 2019

No se requería que la zona fuera muy empinada para que ocurrieran este tipo de fenómenos naturales.



“Si no hubieran hecho un corte en la pendiente no habría pasado nada. El viento catabático probablemente arrastró la nieve y permitió que una carga extra se acumulara lentamente. En cierto punto, se pudo haber formado y propagado una grieta, lo que provocó que la placa de nieve se soltara”, añadió Puzrin, citado por el medio ‘ABC’.

A pesar de que la avalancha fue de pequeña magnitud, sí se los llevó por delante mientras estaban en su campamento y no les permitió librarse de la nieve.

62 años se necesitaron para llegar a dicha conclusión.

