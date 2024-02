Tres días de luto en Valencia, España; bomberos tratan de entrar al edificio incendiado

Los bomberos siguen tratando de enfriar este viernes la estructura del edificio incendiado en la ciudad de Valencia, España, en el que al menos murieron 4 personas y 14 se encuentran desaparecidas, cifra que podría variar cuando se consiga acceder a su interior.



Las autoridades valencianas ofrecieron datos de lo sucedido en el siniestro, ocurrido el jueves, en el barrio del Campanar, en el que resultaron heridas 15 personas, de las que solo permanecen ingresadas seis -cinco de ellas bomberos- sin que corra peligro la vida de ninguna.



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se desplazará este viernes a Valencia para interesarse por detalles del incendio y conocer sobre el terreno las tareas que se están realizando.



Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá se pronunció en X: "No hay palabras que describan el enorme dolor que siente la ciudad de Valencia en estos momentos". Incluso, declaró tres días de luto oficial en la ciudad. "Todo nuestro apoyo y más sentido pésame a familiares y allegados de las víctimas", agregó.



"No habíamos vivido una tragedia similar y hoy (viernes) vamos a tener un día muy difícil", dijo Catalá en una rueda de prensa.

Una grave emergencia causó un incendio en Valencia, España. Foto: EFE

Los cuatro fallecidos todavía no han sido identificados y se está estudiando cuándo se puede acceder al interior del edificio, para lo cual se está sobrevolando con drones y se está asegurando su estabilidad con grúas.



La Policía está haciendo un recuento de todos los vecinos y hasta el momento ha cifrado en 14 los desaparecidos, aunque será cuando se pueda acceder al interior de la estructura cuando comience la búsqueda de cadáveres por parte de los bomberos y la Unidad Militar de Emergencias.



Las autoridades han establecido dos puntos de atención, uno para atender a familiares de personas que no han sido localizadas, con un equipo social y un equipo de psicólogos, y otro destinado a quienes lo han perdido todo.



La alcaldesa María José Catalá explicó que hay 36 vecinos del edificio alojados en un hotel, y que se trabaja ya en dar una solución a todos los afectados durante los próximos meses, para que no tengan "ni un minuto de incertidumbre" .



Catalá agradeció la labor de los bomberos, que en algunos casos arriesgaron su vida para rescatar a los vecinos, y destacó que las empresas y los ciudadanos "se han volcado" en ayudar a los afectados.



Autoridades de otras partes de España han expresado su duelo y apoyo a Valencia por este trágico suceso.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con información de EFE

Más noticias en EL TIEMPO