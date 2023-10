Cancillería confirma muerte de tres colombianos en incendio en discoteca en España

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia confirmó en la noche de este martes que hay tres colombianos entre los trece fallecidos el domingo pasado en un incendio en una discoteca de Murcia (España).



"De acuerdo con el Consulado de Colombia en Valencia, España, hasta el momento se han reportado tres colombianos entre los 13 desaparecidos (fallecidos)", aseguró la Cancillería colombiana en un comunicado, en el que informó que mantienen comunicación con la familia de las víctimas y el gobierno local de Murcia para "brindar apoyo integral a los sobrevivientes y familiares".

El incendio se produjo en la madrugada del domingo en uno de los locales del complejo de las Atalayas, una popular zona de Murcia donde comparten espacio decenas de discotecas, locales de comida rápida y clubes nocturnos, sin que de momento se conozca cómo se originó.



Las llamas se extendieron rápidamente a las dos discotecas anexas en un momento en el que todavía quedaba gente disfrutando de una noche de fiesta con amigos.



Uno de los locales, la Fonda Milagros, estaba alquilado por un ciudadano colombiano y era un lugar de encuentro de muchos latinoamericanos en la ciudad.



Últimos momentos en la discoteca la Fonda, antes del incendio el domingo. Foto: Instagram: @bielarjol

Las autoridades municipales confirmaron la cifra de 13 fallecidos, al localizarse en buen estado las cinco personas que se encontraban desaparecidas, que se pusieron en contacto en las últimas horas con sus familiares. Además, no se han encontrado nuevos cadáveres en la zona siniestrada.

Una fuente oficial le dijo a Efe que los 13 fallecidos del incendio del domingo pasado en tres discotecas de la ciudad española de Murcia (sureste) eran latinoamericanos, procedentes de Colombia, Nicaragua y Ecuador.



Entre ellos se encuentran, además de los tres colombianos, cinco nicaragüenses y al parecer otros tantos de Ecuador, aunque las mismas fuentes no pudieron precisar la cifra de estos últimos porque aún se están realizando las tareas de identificación.

Los restos de los fallecidos aún no fueron entregados a sus familias, aunque ya se realizaron todas las autopsias y se cotejaron con el ADN aportado por sus allegados en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Madrid.

Leidy Paola Correa, una de las colombianas víctimas del incendio en España. Foto: Redes sociales / Bomberos de Murcia, España

La identidad de los cinco nicaragüenses

Este martes, el Gobierno de Nicaragua confirmó la identidad de cinco de sus ciudadanos fallecidos en el siniestro, cuatro de ellos miembros de una misma familia.



"Queremos saludar a las familias que están aquí, en Nicaragua. Una familia entera, con amistades, de nicaragüenses (del departamento) de Chinandega que fallecieron en el incendio, (en) la tragedia que se desató en un restaurante, en una discoteca, en Murcia, España", dijo la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo.



Según Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, los nicaragüenses llevaban al menos 16 años residiendo en España, donde trabajaban.



La dignataria leyó el nombre de cinco nicaragüenses entre las víctimas del incendio: Martha Alejandra Zamora, de 62 años, y sus hijos, Sergio Enrique Silva, de 39 años, y Erick Salomón Torres, de 30 años. También Ofilia del Carmen Blandón, de 27 años, y esposa de Torres.



Además mencionó a Tania Martínez, de 49 años, quien residía y trabajaba hace 17 años en España y, según Murillo, "murió con su esposo de origen ecuatoriano", cuyo nombre no precisó.

Erick Salomón Torres Hernández (i) y su novia, Orfilia del Carmen (d), víctimas de un incendio en una discoteca en la ciudad de Murcia. Foto: EFE

A la espera de la confirmación oficial, el resto de víctimas serían ecuatorianos afincados desde hace varios años en el país. Entre ellos, un español de origen ecuatoriano, según dijeron las fuentes oficiales a Efe.

El Gobierno regional de Murcia anunció este miércoles que gestionará la llegada a España desde Francia, Ecuador y Nicaragua de cinco familiares de las víctimas.



Fuentes del Ejecutivo regional informaron a Efe que, junto a la gestión de estos traslados internacionales, se asumirá el costo de los gastos relacionados con la reagrupación, además de coordinar las necesidades asistenciales que surjan en todos los casos, en coordinación con los ayuntamientos de la ciudad de Murcia y de la localidad de Caravaca de la Cruz, donde residían dos matrimonios de origen ecuatoriano y colombiano.



Fonda Milagros, discoteca colombiana en Murcia. Foto: Facebook Fonda Milagros

Las teorías sobre el incendio en Fonda Milagros

Dos de las discotecas implicadas en el incendio no tenían licencia municipal y sobre ellas había una orden de cese de actividad desde enero de 2022.



Pese a ello, el dueño de Fonda Milagros, el colombiano Juan Esteban Ramírez, aseguró que no tenía constancia de la notificación de dicho cierre.



A su vez, la discoteca Teatre, también incendiada, carecía de licencia municipal y tenía una orden de cese de actividad desde 2022. A pesar de ello, superó una inspección de sanidad del Ayuntamiento en marzo de este año.



Un juzgado de Murcia abrió diligencias por 13 delitos de homicidio imprudente, penados con entre 1 y 4 años de prisión, una causa en la que el Ayuntamiento solicitó personarse como acusación particular en el caso para "depurar todas las responsabilidades de cualquier tipo.



Al menos 13 personas murieron el domingo por la mañana en un incendio en una discoteca en Murcia. Foto: AFP

Ramírez, dueño de la Fonda Milagros, calcula que cuando empezó el incendio de este domingo, entre las 5:50 y las 6, hora local, había unas 150 personas dentro del local.



"Sobre esa hora no había tantas personas, de hecho, ya las personas estaban saliendo (...) y pudimos evacuar la mayor cantidad de personas posibles", afirmó.



Ramírez dijo además que "el fuego venía con tanta fuerza que se saltó la luz normal y se puso la luz de emergencia, que solo duró cuarenta segundos".



"Nos quedamos completamente a oscuras en la discoteca, por eso no alcanzaron a salir la mayoría de los desaparecidos y los fallecidos (...). Yo empiezo a evacuar la gente, siguiendo el protocolo de evacuación que nos exigen. Lo que pasa es que fue muy rápido", expresó.



Este incendio es el más mortífero registrado en España en un local de ocio desde la tragedia vivida en 1990 en la discoteca Flying, de Zaragoza, donde murieron 43 personas.

