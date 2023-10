Entre los 13 fallecidos del incendio en las discotecas Teatre, Golden y La Fonda Milagros ubicadas en la zona de Atalayas en Murcia, España, se confirma la presencia de personas de nacionalidad colombiana, nicaragüense, española con doble nacionalidad y ecuatoriana, de acuerdo con los delegados del Gobierno Español.



Además, al menos tres de los desaparecidos serían de nacionalidad colombiana.



"Mami, la amo, me voy a morir", se escucha decir en el desgarrador audio que una joven de nacionalidad colombiana le envío a su madre cuando ocurría el incendio.



Desde que enviaron ese audio, Leidy Paola Correa, de 27 años, y su novio de 33 años, también colombiano, no han sido encontrados.



"Es mi hija y no he vuelto a saber nada de ella. Tampoco de su novio", dijo Jairo Correa, padre de la joven. El hombre, visiblemente afectado, contó que su hija les envío el audio cuando luchaba por salir del lugar donde estaba de celebración.



Según la explicación de su padre a medios de comunicación, es la segunda vez que viene de fiesta a la ciudad, debido a que en su ciudad de residencia, Caravaca de la Cruz, no hay discotecas. "Ayer lo hicieron en el coche de un amigo que no bebe, y ahí sigue aparcado", confirma.

Leidy habría enviado el audio de despedida a las 6 de la mañana, desde entonces no hay información. "Queremos que nos den información, saber si esta muerta o no, no sabemos nada, absolutamente nada", pidió su padre con la voz entrecortada a los medios de comunicación presentes.

Madre colombiana busca a su hijo

Agentes de policía bloquean el acceso tras un incendio en una discoteca en Murcia. Foto: AFP

Rubi Reyes, madre de otro de los jóvenes desparecidos, se acercó este lunes, 2 de octubre, a la zona de Atalayas para confirmar si su hijo se encuentra entre los fallecidos por el incendio que afectó a tres discotecas del lugar.



En declaraciones a los medios de comunicación, Reyes, de nacionalidad colombiana, comentó que ha llamado al teléfono de su hijo de 34 años en reiteradas ocasiones, pero está apagado.



Al parecer, su hijo era uno de los invitados a celebrar el cumpleaños de su amigo Eric, otro de los desaparecidos del incendio ocurrido el domingo entre las 6 y 7 de la mañana. Antes del inicio de la búsqueda, al menos ocho personas pertenecientes a un grupo de amigos que celebraban un cumpleaños en la zona, ya habían sido reportadas.

¿Cómo fue la tragedia?

Según las autoridades el incendio se reportó por primera vez en el primer piso de la discoteca Fonda Milagros, donde 20 personas celebraban un cumpleaños. Las llamas se propagaron a Teatre y Golden.



A las 7 de la mañana el fuego fue controlado y se extinguió pasadas las 8. Al menos 13 personas han muerto y 4 resultaron heridas por inhalación de humo.



Los dueños de la Fonda Milagros también son colombianos. Al respecto, Juan Esteban Ramírez, dueño de la discoteca, declaró en charla con Blu Radio que las víctimas son personas cercanas al lugar. "Es gente que acudía a la discoteca cada ocho días", contó.





