El número de fallecidos en el incendio de un local de ocio este domingo en la ciudad española de Murcia, que se extendió después a dos discotecas anexas, una de ellas frecuentada por la comunidad latina, asciende ya a trece, según informaron autoridades regionales.

Los bomberos trabajaron en la extinción de las llamas tras lo cual encontraron, a primeras horas de la mañana de este 1.° de octubre, al menos 13 cadáveres en la inspección del local, aunque antes del inicio de la búsqueda había ocho personas desaparecidas de un grupo de amigos que celebraba un cumpleaños.

Discoteca de Murcia, España. Foto: EFE/ Marcial Guillén

Aunque en un primer momento se consideró la posibilidad de usar un helicóptero para apagar el incendio, finalmente fueron suficientes los medios terrestres que se desplazaron a la zona, en la que preventivamente permanecen a la espera varias ambulancias y dotaciones policiales.Se ha habilitado también un área de información, donde un equipo de psicólogos atiende a familiares de las víctimas.

🇪🇸 | Impactantes imágenes revelan la magnitud del devastador incendio sucedido en la discoteca Teatre en la zona Atalayas de Murcia, esta madrugada. El saldo trágico hasta ahora es de 6 personas fallecidas, y no se descarta que la cifra pueda aumentar. pic.twitter.com/yh5PpNfGpf — UHN Plus (@UHN_Plus) October 1, 2023

'Vamos a morir'

El padre de una de las víctimas reveló que su hija le envió un audio en la madrugada, en el cual se despedía de su mamá: "Mami, la amo, vamos a morir"

"Habían venido porque en Caravaca no hay discotecas; vinieron a amanecer. Era la segunda vez que venía", comentó, entre lágrimas, para el medio local El Mundo.

Un portavoz de la Policía Nacional explicó a la agencia AFP que la prioridad es encontrar a las personas desaparecidas. El funcionario dijo que hubo una fiesta de cumpleaños en el local y que no todos los asistentes han sido localizados.

"La investigación todavía no ha comenzado porque todavía no hay un balance", expresó, precisando que todavía no hay una pista sobre la causa del incendio.

Organismos de emergencia frente a discoteca de Murcia, España. Foto: EFE/ Marcial Guillén

Decretan días de luto por incendio en discoteca de Murcia

Según imágenes difundidas por los servicios de emergencia, el incendio se declaró en la discoteca Teatre, también conocida como Fonda Milagros.

🔴 Extinguido incendio discoteca zona atalayas, seguimos trabajando en la zona. pic.twitter.com/U1DnRjDRor — Bomberos Murcia (@BomberosMurcia) October 1, 2023

El ayuntamiento de Murcia decretó tres días de luto y su alcalde, José Ballesta, trasladó el pésame a los familiares y amigos de las víctimas en nombre de la corporación municipal.



El vicepresidente regional, José Ángel Antelo, se refirió al incendio como una "catástrofe" y anunció que se hará todo lo que esté en su mano para atender a las víctimas y esclarecer las causas del suceso.



Este incendio es el más mortífero registrado en España en un local de ocio desde la tragedia vivida en 1990 en la discoteca Flying de Zaragoza, donde murieron 43 personas.

EFE y AFP