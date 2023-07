Al menos una persona ha muerto y otras 16 han resultado heridas en un incendio declarado en un buque de carga en el Mar del Norte, a unos treinta kilómetros de la costa de Países Bajos, que viajaba desde Alemania con destino a Egipto con unos 3.000 carros a bordo.



Según informó la Guardia Costera neerlandesa, el carguero está todavía en llamas a casi 30 kilómetros de la costa de Países Bajos, aunque los 23 miembros de la tripulación que iba a bordo han sido ya evacuados: algunos fueron trasladados a tierra en un barco de los servicios de salvamento marítimo y otros han sido llevados en helicóptero.

Un miembro de la tripulación murió y otros 16 resultaron heridos y fueron trasladados en ambulancias a hospitales cercanos a la costa con problemas respiratorios, aunque ninguno de ellos está en peligro, según los servicios de seguridad regionales.



El buque Fremantle Highway navegaba bajo bandera panameña y partió del puerto alemán de Bremerhaven hacia Port Said, en Egipto, y llevaba unos 3.000 automóviles a bordo, de los cuales 350 eran Mercedes-Benz y 25 eran coches eléctricos. El fuego podría haberse iniciado en uno de esos vehículos eléctricos y se propagó rápidamente al resto, cree la Guardia Costera.



La propia tripulación trató de controlar el incendio, pero debido a su intensidad, no le fue posible, lo que llevó a siete de ellos a saltar del barco de forma controlada hasta que llegaron los servicios de rescate y los sacaron del agua.



Además de las autoridades oficiales, también acudió al rescate de la tripulación un barco pesquero que navegaba por la zona cuando se declaró el incendio.



El fuego continúa descontrolado, sobre todo en la parte delantera del barco, mientras la Guardia Costera está tratando de controlarlo desde su propio buque porque ya no es seguro trasladar a los bomberos a bordo del carguero.



Un remolcador logró conectar un cable al Fremantle Highway para evitar que se desvíe, asegurando así que las importantes rutas marítimas hacia y desde Alemania no estén bloqueadas, puesto que hay una corriente fuerte de viento, aunque la Guardia Costera subrayó que se están teniendo en cuenta todos los escenarios, incluido que el carguero pueda estar ya hundiéndose.



