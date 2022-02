Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano de España, habló con EL TIEMPO sobre el impacto para el resto del mundo de lo que pasa hoy en Ucrania.



(En contexto: Atención: dos explosiones se registraron al sur de Kiev)

¿Cuál es el pricipal interés de Rusia en Ucrania?

Los intereses rusos en Ucrania son múltiples y tienen que ver básicamente con una cuestión de seguridad. Desde la perspectiva rusa, Ucrania es fundamental para su seguridad: para hacer de amortiguador frente a Occidente y la Otán. Por eso –no con mucho acierto, pero sí de una manera muy vehemente y constante– Putin y las autoridades rusas insisten en que Ucrania no debe formar parte de la Otán. Debería ser una decisión soberana del pueblo ucraniano y sus autoridades, pero desde la perspectiva rusa no es así.



En ese sentido, es importante el discurso de la madrugada del jueves, cuando Putin planteó la necesidad de “desnazificar” Ucrania, argumentando con explicaciones falaces que estaba cometiendo un genocidio sobre la población rusa. Las dos cosas son falsas.



Por un lado, es una paradoja que se hable de Ucrania como un régimen “nazificado” toda vez que su presidente es judío y, por otro lado, sobre el supuesto genocidio de la población rusa no ha presentado ninguna prueba porque no la tiene.

¿Estamos ante un nuevo orden mundial, con un tablero geopolítico donde las fuerzas se distribuyen de otra manera?

Habrá que ver cómo termina esto. Acaba de empezar. Pero no cabe duda de que esto ha sacudido el tablero internacional.

¿Hasta dónde cree que se implicará China?

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano de España. Foto: Twitter @CarlosMalamud

China sigue con mucha atención lo que ocurre en Ucrania, entre otras razones porque puede suponer mayores argumentos en su intención de anexarse Taiwán.



De momento respalda a Rusia con una prudente distancia. El presidente Xi ha abogado por una solución negociada de la crisis, por un diálogo entre Putin y Zelenski. La reunión mantenida en su día entre Putin y Xi de donde salió el compromiso tácito, que se cumplió posteriormente, de Putin de no invadir Ucrania hasta que terminaron los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín muestra que hay un cierto acuerdo entre los dos. Y está la posibilidad de que China se convierta en un refugio para Rusia frente a las acciones occidentales.



En esa línea, por ejemplo, se especula con que los hidrocarburos, tanto gas como petróleo, que Rusia deje de vender a Europa puedan desviarse a China, lo cual para la economía rusa sería una salida perfecta. Es cierto que Rusia tiene una economía que no coincide con su voluntad y su vocación de ser una gran potencia internacional (el tamaño de la economía rusa es comparable a la economía italiana), pero esto no impide que Putin haya acumulado bastantes reservas con las cuales hacer frente a un deterioro de su propia situación económica. La cuestión es de qué magnitud van a ser las acciones y cómo van a golpear al régimen ruso. Esto puede condicionar la solución del conflicto.

¿Occidente se quedará en las sanciones económicas o podría dar el salto a acciones armadas?

En la medida en que el ejército ucraniano sea capaz de mantener un cierto nivel de resistencia contra las tropas rusas habrá ayuda militar occidental. Por ahora, los ucranianos van a tener que combatir solos. Ni Estados Unidos, ni la Unión Europea ni la Otán van a intervenir en este momento. Se trata de otro elemento que incide en la forma como se va a resolver el conflicto. Estados Unidos no amenaza con el uso de la fuerza; eso Rusia lo sabe y Putin lo utiliza en su toma de decisiones.

¿Cuál puede llegar a ser la magnitud de las sanciones?

Están siendo de una intensidad importante. No se están limitando al terreno económico y empiezan a tener derivadas que pueden ser simbólicamente mucho más serias y, sobre todo, pueden afectar a la opinión pública rusa. Por ejemplo, en algo que en la sociedades actuales tiene una importancia crucial que es el tema del deporte. Ya la Uefa ha decidido que la final de la Champions no se juegue en San Petersburgo; se han suspendido el premio de Fórmula 1 que se iba a celebrar en Rusia y los partidos de la liga europea de baloncesto. También se ha decidido que no esté el estand ruso en el congreso de telefonía.



¿Qué pasaría si la Federación internacional de tenis decide que Medvedev, el número uno en tenis, no juegue los torneos? Esto tendría una repercusión que va mucho más allá de lo estrictamente económico.

¿Cuál es el talón de Aquiles de Rusia? ¿Qué le podría producir más daño como castigo de Occidente?

Hay distintos tipos de sanciones. Una que tendría consecuencias muy importantes para la economía rusa, sobre todo para su sistema financiero, sería sacar al país del sistema Swift, del sistema bancario. También la diversificación energética de Europa tendría consecuencias, porque Rusia está usando el arma energética como el palo y la zanahoria frente a Europa, sobre todo frente a los países de Europa oriental, que son los que más consumen el gas ruso.



Si Europa es capaz de diversificar sus fuentes de abastecimiento, daría un golpe importante a Rusia. Otra cuestión es el tema del dinero y el movimiento de los oligarcas rusos. Muchos de ellos no viven en Moscú, aunque hacen su dinero en Rusia, sino en Londres, Marbella, París y otras capitales europeas.

¿Cómo puede Rusia castigar a Europa aparte de cortar el suministro de hidrocarburos?

El conflicto ya es una amenaza importante para la propia seguridad europea. Este avance de Rusia sobre Ucrania, el deseo de frenar la incorporación de Ucrania tanto a la Unión Europea como a la Otán es una amenaza. Europa va a tener que redefinir su compromiso con la seguridad en la frontera oriental. Esto va a suponer desviar importantes recursos al tema, lo que va a afectar otros proyectos europeos.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de una protesta en Alemania contra la invasión de Rusia en Ucrania. Foto: Yann Schreiber. AFP

¿Cuenta Putin con el apoyo de su pueblo?

Hay encuestas que hablan de que está perdiendo el apoyo de parte de la sociedad, pero no olvidemos que Rusia está gobernada por un sistema muy autoritario, centrado en la persona de Putin, que ha reformado la Constitución para poder seguir gobernando durante muchos años más. Esta decisión de invadir Ucrania tiene presente el hecho de que en 2024 hay elecciones en Rusia. Si fuera una sociedad democrática, hoy estaríamos asistiendo a una serie de protestas que de momento no se ven. Un periódico titulaba que la sociedad rusa asiste a lo que está ocurriendo entre el silencio y la indiferencia.



Si Putin hubiera tenido un apoyo masivo de la sociedad rusa, estaríamos viendo muestras de fervor nacionalista. Eso prueba que no goza del apoyo total.



Si comienza el desfile de ataúdes desde Ucrania a las regiones rusas, va a haber un gran malestar. En conflictos previos, Putin puso mucho empeño en evitar que se vieran escenas de ese tipo, aunque existían. Las silenció de manera premeditada y masiva para evitar el descontento popular. En la medida en que el conflicto se prolongue y aumente el número de víctimas mortales rusas, va a tener un costo, en términos de opinión pública, muy grande.

¿Qué efectos puede tener este ataque a Ucrania en América Latina?

Ya está teniendo efectos. Desde el punto de vista económico, el conflicto va a generar más inflación y va a paralizar la recuperación económica global, lo cual también tendrá consecuencias sobre la economía latinoamericana. Está provocando turbulencias en los mercados financieros que van a repercutir sobre América Latina, y va a influir en los precios de las materias primas y de los combustibles. Y desde un punto de vista político el conflicto ucraniano está mostrando las grandes divisiones existentes en la región.



Hay por un lado una serie de países, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, que se alinean detrás de Rusia. Otros, levemente críticos o que no se pronuncian, como es el caso de Brasil, de México, de Argentina. Y otros, como Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay, que toman una posición más próxima a Occidente. Se presenta una gran paradoja y es que algunos países latinoamericanos que han insistido en la importancia de la soberanía y de la integridad territorial salen en defensa de las posiciones rusas.

¿Qué se puede prever que suceda en adelante?

Es complicado porque depende en buena medida de la decisión de una sola persona. The Guardian publicó una serie de analistas que cuestionan el grado de estabilidad mental de Putin. Ha vivido en condiciones de aislamiento por el covid y está sumido en una especie de burbuja. Hay quienes creen que el discurso del jueves se escapa de lo que era la norma de los discursos de Putin y que era propio de alguien obnubilado. En buena medida todo esto depende de las decisiones de una sola persona, una persona que cuenta con un arsenal nuclear.

JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid

En otras noticias

- Estos son los países que respaldan a Rusia y los aliados de Ucrania



- ¿Por qué Rusia invade Ucrania? Esto es lo que debe saber