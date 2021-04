'Igor, el ruso', el asesino condenado a cadena perpetua en España

Este jueves, la justicia española condenó al serbio Norbert Feher a cadena perpetua revisable por tres asesinatos cometidos en 2017.



Hace una semana, un jurado consideró al serbio, conocido como ‘Igor el Ruso’, responsable de los asesinatos de un ganadero (al cual había robado) y de dos guardias civiles cuando era perseguido en la provincia de Teruel, al este de España.

El jurado entendió que Feher disparó con la intención de matar a sus víctimas y las remató cuando estaban malheridas. De hecho, él utilizó las armas de los agentes para los asesinatos.



Tras ello intentó fugarse, pero fue detenido.

El crimen

Según el medio español ‘El País’, los hechos por los cuales se le imputaron estos cargos se produjeron el 14 de diciembre de 2017. ‘Igor el Ruso’ le disparó a José Luis Iranzo, un ganadero de la provincia de Teruel, porque este último lo había encontrado en su propiedad. Al parecer, el delincuente tenía intención de robar.



Minutos después del tiroteo, dos agentes de la Guardia Civil acudieron a la propiedad de Iranzo y sorprendieron a ‘Igor’ tratando de huir. Esto causó que se presentará un cruce de disparos que terminó con la muerte de los dos uniformados.



En su momento, según el medio citado, durante el juicio el hombre habló sobre el asesinato de los dos agentes de policía.



“Mi intención no era matarles, si no, les habría apuntado a la cara (...) no voy matando gente así como así”, comentó.

Norbert Feher, más conocido como 'Igor el Ruso', recientemente fue condenado a cadena perpetua por múltiples crímenes que cometió en 2017 Foto: EFE

Además de los asesinatos, fue considerado culpable de delitos de robo con violencia, de atentado contra miembros de las fuerzas de seguridad y de tenencia ilícita de armas. En su momento se descartó una posible pertenencia a una organización criminal en España, sin embargo, ‘Igor’ admitió que, durante su trayectoria criminal en Italia, tuvo relación con bandas delincuenciales.



En la sentencia definitiva, el tribunal le impuso a ‘Igor el Ruso’ dos penas de 25 años de prisión por dos de los asesinatos y prisión permanente revisable por el tercero.

La prisión permanente revisable es la máxima pena de cárcel en España para asesinatos especialmente graves. Este castigo se materializó en una reforma legislativa de 2015.



Esta pena supone el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años de cárcel, dependiendo del tipo del delito y si es por uno o varios, tras lo cual se revisará. Si no se cumplen determinados requisitos para la libertad, el condenado seguirá en prisión.



Además de ello, las autoridades locales le imputaron condenas de 5 años de prisión por cada uno de los tres delitos de robo con violencia que le fueron imputados, así como indemnizaciones a las familias de las víctimas por más de 3 millones de euros.

En la sentencia, el magistrado que presidió el juicio advierte de que el condenado no podrá acceder al tercer grado penitenciario hasta cumplir un mínimo de 22 años y que no se le podrá suspender la condena hasta haber cumplido al menos 30 años.



'Igor el Ruso', de 40 años, es conocido por su facilidad para cambiar de apariencia y utilizar otras identidades. A esto se le suman su conocimiento de varios idiomas y su historial delictivo en otros países europeos como Serbia de Italia.



Feher está reclamado por un posible homicidio en Italia, donde se sospecha que fue a España como parte de una organización criminal serbia-marroquí dedicada al narcotráfico, la trata de seres humanos y la falsificación, entre otras actividades delictivas.

*Con información de EFE

