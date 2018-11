Identifican autores del 'carro bomba' que mató a periodista en Malta

Autoridades identificaron a más de dos de los autores intelectuales del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, quién murió en Malta el 16 de octubre de 2017 a los 53 años por una bomba colocada en su coche, aseguraron fuentes policiales citadas por el periódico maltés 'Times of Malta'.



Las fuentes a las que citó el diario no quisieron dar ninguna indicación de quiénes eran estos sospechosos o si procedían del mundo criminal, empresarial o político. La familia de la periodista explicó que nadie les había puesto al corriente de los avances en la investigación.

Caruana Galizia era conocida por investigar posibles casos de corrupción en el Gobierno y los lazos que el narcotráfico ha establecido en la isla. También tenía un blog en el que criticaba a los políticos malteses. Matthew, el hijo de la periodista, denunció en octubre el "sistema de impunidad" que según él protege en Malta a los que encargaron el crimen.

Los tres hombres detenidos el 4 de diciembre de 2017 (los hermanos Alfred Degiorgio y George Degiorgio y Vince Muscat) fueron inculpados por asesinato. Pero según el hijo de la periodista solo son los "ejecutores". "No sabemos quién les envió, quién les pagó", aseguró. La familia de Caruana Galizia declaró este domingo que no había sido oficialmente informada por la policía de la identificación de los presuntos autores.



El diario 'Times of Malta' dice que los investigadores explicaron que se encontraban "en una etapa muy avanzada", pero no dieron más detalles sobre cuánto más podría durar la investigación.



Los investigadores creen que estas personas tenían diferentes motivos para llevar a cabo el asesinato, pero se unieron para contratar a los tres hombres acusados de haber colocado la bomba en el coche de la periodista el 16 de octubre de 2017.

Activistas hicieron un memorial improvisado en honor a la periodista Daphne Caruana Galizia. Foto: Darrin Zammit Lupi / Reuters

En estos meses se han barajado muchas hipótesis sobre los presuntos autores intelectuales del atentado, que podría estar presumiblemente vinculado con algunas de las causas en las que Caruana Galizia ahondaba en sus indagaciones.



Tales como la presencia en la isla de clanes mafiosos italianos, de guerrilleros libios o de sujetos pertenecientes a las redes de trata de inmigrantes en el Mediterráneo central, entre otros. El Gobierno de Malta llegó incluso a ofrecer una recompensa de un millón de euros a cambio de información que contribuyera a esclarecer el caso.



Los hijos de la informadora, Matthew, Andrew y Paul, han cargado contra el Gobierno de Malta, a la que tachan de país "mafioso", y han reclamado la dimisión de Muscat y otros altos cargos del Estado al considerarles responsables de la impunidad que según ellos reina en la isla ante el crimen y las irregularidades.



AFP y EFE