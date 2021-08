Por picada de araña, turista ha perdido dos dedos en España

Con muy pocos casos registrados de picaduras, debido a que no es agresiva, se puede decir que la araña ermitaña parda, araña violinista o araña reclusa marrón almacena un veneno lo suficientemente fuerte para causar necrosis en humanos.

Desafortunadamente, uno de estos casos se registró en España, en un joven que se encontraba de vacaciones en Ibiza. La picadura no solo generó necrosis, sino que causó la pérdida de dos de sus dedos.



Según el diario ‘La Vanguardia’, el joven estaba contemplando la puesta del sol en una zona rocosa muy concurrida por los turistas. Fue allí cuando sintió que algo había picado su mano. El viajero se percató de que había sido una araña, pero no detalló su color o su forma.



Después de seis horas, el joven empezó a presentar síntomas que indicaban graves lesiones en la zona afectada, por lo que decidió dirigirse a un centro de salud.



Los médicos trataron la inflamación, pero la situación era cada vez más grave y comprometía la mano del turista, por lo que fue trasladado al hospital Can Misses, donde lo sometieron a pruebas para determinar la especie que lo había picado.

El médico del Hospital Can Misses que atendió al joven afectado explica que el tratamiento consistió en «mejorar la circulación para evitar la sobreinfección» ya que «no existen protocolos establecidos» https://t.co/IXOI8UZwIr — Diario de Ibiza (@Diario_de_ibiza) August 11, 2021

Los estudios del paciente concluyeron que la picadura era de una araña ermitaña parda, también conocida como araña violinista o araña reclusa marrón. Este tipo de arácnidos son reconocidos por su tamaño medio y sus largas patas. Además, tienen una mancha de color café oscuro en forma de violín en la parte superior del cuerpo.



Esta una especie que sale en las noches o en los meses de verano, y le gusta habitar en lugares rocosos y cálidos.

Reconocidos por su tamaño medio y sus largas patas. Foto: ¡Stock

Según los expertos, este es un caso en un millón, ya que es inusual que el animal pique, a no ser que ocurra por un aplastamiento involuntario. También afirmaron que el efecto de la picadura depende de la profundidad en que la araña logra inocular su veneno.



Los médicos que atendieron al turista creen que este podría tener cierta hipersensibilidad al veneno, lo que generó tal afectación. Lastimosamente, el joven perdió dos dedos y los médicos trabajan para frenar la infección y salvar la mano.

