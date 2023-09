La lucha contra el megaincendio que asola la región griega de Evros enfrenta un nuevo desafío este viernes debido a la densa humareda que ha impedido temporalmente la operación de los medios aéreos involucrados en la extinción. El incendio, que ya lleva catorce días arrasando la zona, ha consumido más de 81.000 hectáreas hasta el momento.



Según informes de la radiotelevisión pública ERT, seis aviones y cuatro helicópteros programados para operar en la mañana de hoy tuvieron que regresar a su base sin poder llevar a cabo sus labores debido a la espesa humareda que cubre la región. Esta situación también ha afectado el acceso de las fuerzas terrestres, ya que se han reavivado dos grandes focos en las áreas de Likófi y el bosque de Dadia.



Desde hace dos semanas, los bomberos se esfuerzan por salvar el núcleo principal del bosque de Dadia, un hábitat natural crucial. Además, en ese mismo bosque se descubrieron los cuerpos carbonizados de 18 inmigrantes irregulares el pasado 22 de agosto, incluyendo dos niños, que se cree habían ingresado a Grecia desde la cercana Turquía.



Incendios en Grecia. Foto: AFP

A pesar de los desafíos, las fuerzas de extinción terrestres lograron desviar la dirección del fuego ayer, evitando que alcanzara áreas residenciales. Sin embargo, la situación se agrava debido a los vientos cambiantes que dificultan el control de las llamas.



En la operación de extinción actual, 582 bomberos respaldados por un centenar de vehículos están trabajando en la región, mientras que seis aviones cisterna y cuatro helicópteros contribuyen desde el aire. Estos medios aéreos son parte del mecanismo de respuesta de emergencia de la Unión Europea (UE), en lo que Bruselas ha llamado "la mayor operación aérea de extinción de incendios en la UE hasta la fecha".



La prensa local ha descrito la situación en Evros como "desesperada", mientras que algunos expertos creen que la magnitud del fuego hace que sea imposible detenerlo. Altos cargos de los bomberos han afirmado que no hubo fallas operativas, pero reconocen que este incendio, considerado el mayor jamás registrado en la UE, no pudo ser detenido una vez que se propagó.



"Hay cosas que nos superan. No podemos apagarlo, la sequía es terrible y la dinámica del incendio también. No es una cuestión de incompetencia, ojalá lo fuera para poder arreglarlo", expresó un bombero griego al diario Kathimerini.



Además de los desafíos en Evros, se han declarado dos nuevos incendios hoy, uno en las afueras de la ciudad de Kilkis y otro en Kalamata. Afortunadamente, hasta el momento, no amenazan áreas pobladas. En total, ayer se reportaron 32 nuevos incendios forestales en toda Grecia, contribuyendo a la cifra de casi 160.000 hectáreas quemadas en lo que va del año, lo que representa el 1,2 % de la superficie del país, según el Sistema europeo de información sobre incendios forestales (EFFIS).

