España suspende extradición de Hugo Carvajal a EE. UU.

La Audiencia Nacional española suspendió este viernes la extradición de Hugo Armando el Pollo Carvajal, exdirector de contrainteligencia de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, que estaba planeada para que se hiciera efectiva este sábado



La defensa de Carvajal logró detener la entrega por un vicio de forma. En respuesta a su petición, la sección Tercera de la Sala de lo Penal del alto tribunal acepta que el pleno de la Sala de lo Penal no cumplimentó un auto que debía formalizar antes de materializar la extradición.



Dos días antes, el miércoles, la misma sección había acordado hacer efectiva esa extradición, después de que el Ministerio del Interior confirmó la respuesta negativa a la solicitud de asilo que había extendido Carvajal. Dicha decisión podía ser recurrida por la vía contencioso-administrativa.



“Teniendo en cuenta lo expresado en el último párrafo del fundamento jurídico quinto del auto del 24 de enero de 2020 dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal desestimando incidente de nulidad de actuaciones, lo que no se recoge en su parte dispositiva, en aras a la tutela judicial efectiva, queda en suspenso la materialización de la entrega a los Estados Unidos de América del Norte y remítase copia testimoniada del escrito de la defensa y del presente proveído al Pleno de la Sala para que resuelva”, señala la providencia.



Estados Unidos reclama a Carvajal por los delitos de blanqueo de dinero y narcotráfico, en los que habría actuado en colaboración con las Farc. Lo acusan de hacer parte del llamado cártel de los Soles, dedicado al transporte de droga. El ‘pollo’ se defiende aduciendo que es falso y que el país norteamericano lo quiere con el propósito de conseguir información del régimen venezolano que él puede conocer por su antiguo cargo.

El pasado septiembre, Hugo Carvajal fue detenido en un apartamento de Madrid. Foto: Policía de España

Carvajal ejerció la Dirección General de Contrainteligencia Militar bajo el gobierno de Chávez entre 2004 y 2011 y luego, bajo el de Maduro, entre abril de 2013 y enero de 2014. Después apoyó la oposición liderada por Juan Guaidó. El cambio de bando lo obligó a salir del país y llegó a España, con documentos falsos en 2019.



En Madrid fue detenido por la petición de Estados Unidos y estuvo en prisión hasta que un juez denegó la extradición y lo dejó en libertad condicional. La Audiencia Nacional revirtió esa decisión y Carvajal se fugó.



En marzo de 2020, cuando se encontraba en paradero desconocido, el Consejo de Ministros aprobó su extradición a Estados Unidos. El 9 de septiembre de 2020 agentes de la Policía española y de la DEA lo encontraron escondido en un apartamento de Madrid, lo detuvieron y desde entonces ha estado en prisión.



Su defensa ha intentado por varios medios suspender la extradición. Se aferró al hecho de que Carvajal no había obtenido respuesta a la petición de asilo solicitada en 2019, con lo que ganó un tiempo. Hace un par de días ya estaba claro que se le había denegado. Ahora se aferra al vicio de forma señalado. Otra estrategia se basa en que Carvajal ofrezca información en causas de la justicia española. Ha suministrado información sobre la financiación del partido Podemos, con la intención de que se reabriera una causa cerrada que la investigaba.



Consiguió su propósito y el juez encargado, Manuel García Castellón presentó un oficio para dar a conocer a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que lo había citado como testigo del caso que data de 2016. Sin embargo, el tribunal rechazó posponer o suspender la extradición por ese motivo.



La sección tercera informó que “no hay lugar ni a suspender, ni a posponer la materialización de la entrega extradicional a las autoridades de Estados Unidos de América del Norte del reclamado Hugo Carvajal Barrios ni a participar a dicho juzgado particular alguno en relación a la fase de ejecución de la entrega, que es exclusiva de esta Sección como única autoridad judicial competente”.



Es decir, explica que el juez García Castellón no tiene poder de decisión sobre la extradición y que si desea citarlo como testigo en la causa abierta sobre Podemos, puede hacerlo cuando esté extraditado en Estados Unidos, ya que así lo permiten los mecanismos de cooperación jurídica en material pena que han suscrito los dos países. Agrega que se trata de una “estrategia dilatoria”. Ahora, sin embargo, acepta que el pleno de la Sala de lo Penal no cumplió con un procedimiento de la decisión judicial y suspende la extradición. Deberá subsanar el error.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID

