España: exjefe de inteligencia chavista se compromete a aportar información

El exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, se comprometió este lunes a aportar documentación para corroborar sus afirmaciones tras declarar como testigo sobre asuntos que dice conocer como exresponsable de la Inteligencia venezolana que serían de interés para España.



Ante la Audiencia Nacional de España, Carvajal habría hecho un relato "interesante", según su abogada, Dolores de Argüelles, quien declinó dar detalles al estar la causa bajo secreto.



Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, el exgeneral se habría comprometido a aportar documentación al juzgado sobre los asuntos que abordó en su comparecencia a petición propia. Carvajal declaró dentro de unas diligencias previas que abrió la Audiencia Nacional cuando fue detenido por primera vez en España tras entrar con un pasaporte falso.



Entonces pidió declarar voluntariamente sobre asuntos de terrorismo internacional como ETA y la Farc y manifestó su preocupación por las relaciones del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y el grupo terrorista libanés Hezbolá.



Sin embargo, en aquella ocasión decidió finalmente no declarar alegando que había cambiado de abogado y que su nuevo letrado necesitaba instruirse sobre los motivos por los que Estados Unidos reclamaba su extradición antes de decidir sobre la conveniencia de prestar una nueva declaración. Fuentes jurídicas señalaron entonces a Efe que la declaración no se produjo porque el propio exgeneral chavista reculó en su intención inicial de ofrecer información relevante sobre Venezuela.



Carvajal sigue con su estrategia para evitar ser extraditado a Estados Unidos, una entrega que la Audiencia Nacional ha paralizado a la espera de que se resuelva sobre su petición de asilo. El Ministerio del Interior de España la había denegado en 2019, pero que entonces no se le pudo notificar porque desconocía su paradero, por lo que la pasada semana se le comunicó la decisión en la cárcel de Madrid en la que ingresó tras su detención hace dos semanas, casi dos años después de haberse dado a la fuga.



Eso supone, según explicó su abogada a los periodistas, que cabe recurso ante Interior y si este lo vuelve a denegar, puede recurrir por vía contencioso-administrativa, lo que, de acuerdo a la Ley de Asilo, paraliza la extradición.



Su abogada destacó que su cliente teme que no tendrá un juicio justo si es extraditado, pero confía en la Justicia española y por eso no salió de este país cuando se fugó. Carvajal está reclamado por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para introducir drogas en territorio estadounidense.



Cuando compareció por primera vez por su extradición, afirmó que la reclamación se basa en acusaciones falsas y responde a motivos políticos por la información de que dispone de la época de Hugo Chávez.



La Audiencia Nacional accedió en 2019 a su extradición al considerar acreditada una conducta vinculada al narcotráfico durante veinte años, así como con la venta de armas a las FARC a cambio de drogas y la protección armada a los cargamentos de cocaína.



Carvajal, que fue jefe de Contrainteligencia Militar de Venezuela en los gobiernos de Chávez y de Maduro, ha ingresado en la misma prisión en la que estuvo entre abril y septiembre de 2019, cuando fue capturado en España al estar reclamado por Estados Unidos, pero después cuando se aprobó su extradición fue declarado en busca y captura al no encontrarse en su domicilio.



