El hotel 4 estrellas que abrió sus puertas a pacientes con covid-19

Varias ambulancias convergen en un hotel 4 estrellas en Madrid, el primero medicalizado para tratar casos de coronavirus. En el hospital "no hay camas suficientes para todos los enfermos", dice la hija de un paciente muerto a los 60 años.



(Lea también: Los muertos en Italia son ya 3.405 y superan a los de China)

Detrás de las puertas corredizas del Gran Hotel Colón, jóvenes médicos en batas blancas reciben, con tapabocas, a las personas que llegan a la entrada. En la parte trasera del edificio, una paciente desciende de una ambulancia, rodeada de personas con trajes protectores.



Este hotel ubicado en el centro de Madrid es el primero en España habilitado para tratar los casos menos graves del nuevo coronavirus. Una primicia en Europa, aunque Alemania tomará la misma medida.



Esto "permitirá aliviar la presión asistencial" sobre unos hospitales que empiezan a sufrir saturación y "liberar habitaciones", indicó un comunicado de la región de Madrid. Segundo en Europa y cuarto país más afectado a nivel mundial por la pandemia, España registra más de 17.000 casos, de ellos 6.777 en la región de la capital.

Este hotel recibe personas cuyos pacientes no necesitan un seguimiento médico que deba hacerse en un hospital. Foto: AFP

El coronavirus ha dejado al menos 767 personas fallecidas en el país -un alza de cerca de 30% en 24 horas-, 498 de ellas en la región de Madrid, según el último balance oficial.



"Hace una semana no nos imaginábamos nada de esto", pero "me parece bien que acogen pacientes en el hotel", estima Ángela Pérez, una vecina de 45 años del Colón que arrastra un carrito de la compra por la calle desierta a causa del confinamiento general.



El viernes, otro hotel cuatro estrellas de la ciudad abrirá sus habitaciones a los pacientes. Más seguirán el ejemplo, promete la asociación hotelera de Madrid, que puso a disposición de las autoridades 9.000 camas en 40 establecimientos.



"La principal función de estos hoteles será la de alojar a aquellos pacientes cuya sintomatología, cuyo cuadro, requiere seguimiento médico sin necesidad de estar ingresado en un hospital, tanto en el inicio de la enfermedad como en la fase final", señalaron la región y la asociación hotelera.



Para integrar los equipos médicos, la región echará mano del contingente de miles de licenciados en medicina que todavía no han cursado su especialización. El funcionamiento del primer hotel medicalizado permitirá aliviar principalmente a uno de los más grandes hospitales de Madrid, el Gregorio Marañón, a diez minutos a pie.



(Lea también: Últimas noticias sobre el coronavirus en el mundo)

"En el hospital, hacen todo lo posible. Pero hay cada vez más gente que ingresa. No hay camas suficientes para todos los enfermos FACEBOOK

TWITTER

Estamos desbordados

"Aquí están trabajando a destajo", afirma Carlos Moreno, de 51 años, a la salida de este gran hospital donde su esposa es tratada por un tumor. "La atienden muy bien", garantiza.



"Pero la han cambiado de planta para meter a más gente infectada, para tenerlos separados", explica. Saliendo el hospital, una fisioterapeuta de 25 años, Elena Guijarro, cuenta que se dispone a enterrar a su padre, muerto de coronavirus.



"Tenía 60 años. Era informático. Creemos que se contaminó en el transporte público", dice. "Se ha quedado enfermo en casa un poco menos de una semana. Le trasladaron el domingo a urgencias. Lo pusieron en la UVI (cuidados intensivos). Murió ayer" miércoles, dice sin atisbo de queja. Al entierro, no asistirán más que "cuatro o cinco personas", dice.



Su madre y su hermano, también contaminados, están siendo tratados en el Gregorio Marañón. La joven aprueba que se medicalice el hotel cercano: "En el hospital, hacen todo lo posible. Pero hay cada vez más gente que ingresa. No hay camas suficientes para todos los enfermos". Dos auxiliares de enfermería, de pantalón blanco y calzado verde, pasan rápidamente frente al hotel. "Está mal la cosa, estamos desbordados", dice al pasar una de ellas.



AFP