Hotel en Italia cobra un euro por noche: ¿cuáles son las condiciones?

Italia suele ser uno de los destinos preferidos por los viajeros para ir a vacacionar.



Sin embargo, los elevados precios de los hoteles y la poca disponibilidad de habitaciones en temporada alta pueden ser un impedimento para visitar el país europeo. Por ese motivo, el ‘Stupido Hotel’, ubicado en Rimini, se volvió tendencia en redes sociales durante las últimas semanas por ofrecer cuartos a un euro por noche. La curiosa promoción solo tiene una condición.



(Leer más: William Shatner rompe récord de la persona de más edad en el espacio).

La oferta ha resultado aún más tentadora durante los últimos días pues promete a los viajeros cinco noches en el alojamiento y pagar solamente cinco euros. No obstante, no todo es tan maravilloso como suena.



Fabio Siva, gestor del hotel, le reveló al medio italiano TGCOM24 que la única condición para acceder a la oferta es que los huéspedes acepten ser grabados las 24 horas del día dentro de sus habitaciones, como si se tratara del reality show ‘Gran Hermano’.



“Estamos todos en línea al mismo tiempo. Estamos todos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch. Todos quieren hacerse ver. Ofrecemos unas vacaciones a precio mínimo siempre y cuando paguen con su privacidad”, contó Silva.



(Le puede interesar: Azafata muestra los elementos más sucios en las habitaciones de hotel).



El acuerdo contempla que todo lo que suceda dentro de los cuartos, el pasillo central donde desayunarán, la terraza con jacuzzi para cuatro personas, entre otras instalaciones, podrá ser registrado para luego ser trasmitido en plataformas de video.



Según las palabras de Silva, la idea es que las parejas que acepten hospedarse puedan interactuar entre ellas “tanto como sea posible”.



Lo llamativo del caso es que las peticiones por parte de las personas no han tardado en llegar a través de Facebook. Otro dato curioso es que las instalaciones del hotel son pet-friendly por lo que las mascotas también podrán participar de las grabaciones.

Ofrecemos unas vacaciones a precio mínimo siempre y cuando paguen con su privacidad. FACEBOOK

TWITTER

(Además: Turismo mundial se recuperó en julio pero sigue lejos de cifras prepandemia).



El material grabado será transmitido por Twitch las 24 horas del día. Asimismo, las grabaciones se podrán ver en horarios determinados en YouTube y Facebook.



Este curioso hotel está ubicado a cuatro kilómetros de Rimini, ciudad de la región de Emilia-Romaña en el noreste de Italia, y cuenta con una valoración por encima de 9 en el sitio web de reservas Booking. Otro dato particular es que en este sitio no se aceptan menores de edad.

Más noticias

Lo que simboliza el Cristo Redentor en Brasil, en sus 90 años de creación

La historia de Machu Picchu, el santuario perdido

Las diferencias entre naves de Blue Origin, Virgin Galactic y SpaceX

EL TIEMPO