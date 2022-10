El rápido incremento de los contagios de covid en una nueva ola otoñal está empujando a los hospitales alemanes hasta el límite de su capacidad, según alertó hoy el presidente de la Asociación de Hospitales Alemanes, Gerald Gaß.



El número de camas ocupadas por pacientes positivos ha aumentado en un 50 % con respecto a la semana pasada y los hospitales se enfrentan a "semanas extremadamente difíciles", según declaró al grupo de medios "RND".

Por su parte, el director del Registro de Medicina Intensiva (DIVI), Christian Karagiannidis, explicó a este mismo grupo de medios que en algunas regiones alemanas ya existen focos en los que apenas quedan camas libres en las Unidades de Cuidados Intensivos.



Según datos del DIVI, en estos momentos hay unos 1.660 pacientes positivos por coronavirus ingresados en las UCI alemanas, de los cuales aproximadamente un 50 % requiere tratamiento por los efectos del virus.



Los contagios entre el personal hospitalario y las consiguientes bajas laborales suponen un problema añadido para los centros médicos, que ya de por sí operan con una falta crónica de profesionales.



Es por ello que la Asociación de Hospitales no descarta que en un futuro próximo sea necesario para algunos centros volver a cancelar intervenciones de carácter no urgente o cerrar determinadas alas a nuevos ingresos.



Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, este martes la incidencia acumulada a siete días se situaba en 799,9 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes, mientras que hace una semana eran 374 y hace un mes, 220,9.



Por otro lado, en las últimas 24 horas se detectaron 136.748 nuevos casos y se registraron 199 muertes.



No obstante, en esta estadística sólo influyen los positivos detectados con pruebas PCR, que en estos momentos sólo se realizan en ocasiones específicas, por lo que los expertos parten de que la cifra real es de tres a cinco veces mayor.



Las autoridades sanitarias alemanas consideran que el país se encuentra al inicio de una séptima ola y han advertido de que en ésta ocasión se podría ver acompañada de una epidemia de gripe, después de que el invierno pasado las restricciones por la pandemia redujesen el número de casos de esta enfermedad.



Por ello, el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, ha acosejado que los mayores de 60 años reciban un combinado de la cuarta dosis anti-covid -el segundo refuerzo- y de la vacuna contra la gripe.



EFE