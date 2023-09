Una periodista que reportaba en vivo con un móvil de televisión la historia de un asalto en un local comercial en Madrid, España, fue acosada por un hombre que le tocó la cola. Tras la agresión, el acosador fue detenido por la Policía.



La agresión fue vista en directo desde el ciclo En boca de todos, del canal español Cuatro. La periodista, Isa Balado, contaba detalles sobre un violento asalto que habían sufrido unos comerciantes madrileños, cuando apareció un hombre por detrás. Entonces, sin mediar palabra, la tocó por atrás y después le preguntó de qué canal era.



La mujer, sorprendida, le dijo amablemente que esperara, que estaba en vivo y trató de continuar con su relato mientras el agresor la miraba fijamente a su lado.



Nacho Abad, conductor del ciclo, en un momento le preguntó desde el piso si ese hombre le había tocado y pidió que la cámara lo enfocara.



Agresión sexual en directo a la periodista @isabalado del programa @EnBocaDe_Todos de @cuatro. La tranquilidad con la que se queda el agresor ante la cámara y la condescendencia con la que le toca el pelo a su víctima cuando ella le recrimina los hechos. La sensación de impunidad pic.twitter.com/AtfGRYY1bS — Miquel Ramos 🥘 (@Miquel_R) September 12, 2023

Ella, intentando continuar con su trabajo, contestó que la había tocado, y luego se dirigió al agresor, y le preguntó: “Por mucho que me quieras preguntar de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo?”. A lo que él contestó: “No te he querido tocar el culo; yo te respeto, nos respetamos”.



Luego, Balado le aseguró: “Sí, me has tocado el culo. Déjame trabajar”. Sin palabras, el hombre decidió irse, pero antes le puso la mano en la cabeza, de manera condescendiente.



“No quiero que tú seas la noticia de esto… te dejo continuar…”, dijo Abad, desorientado acerca de cómo reaccionar ante lo que había ocurrido.



Momentos después, el hombre fue detenido por la policía, que investigará las imágenes y tomará la declaración de ambas partes. El joven podría ser acusado de agresión sexual por ese tocamiento indeseado, informó El País.



Desde un video que la Policía Nacional española subió a sus redes sociales, se puede ver cómo llevaron esposado al agresor tras lo ocurrido.



🚩Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve — Policía Nacional (@policia) September 12, 2023

Solo sí es sí



Sin lugar para interpretaciones: solo el sí significa sí. El Parlamento español aprobó el año pasado una ley que hace del consenso un determinante crucial en los casos de agresión sexual y libera a las víctimas de la necesidad de demostrar que se empleó la violencia o la intimidación en su contra.



La ley, popularmente conocida como “Solo sí es sí”, apuntó contra la vaga definición del consentimiento en la ley española. A falta de una definición codificada, la ley dependía de que hubiera pruebas de violencia, resistencia o intimidación para decidir si se había producido una agresión sexual.



Así, la ley define el consentimiento como una expresión explícita de la voluntad de la persona, dejando en claro que la pasividad o el silencio no equivalen a consentir. El sexo no consensual se puede considerar una agresión, punible con hasta 15 años de cárcel.



Además, la norma contempla también como delito el acoso callejero, desarrolla la educación sexo-afectiva en la escuela y refuerza la atención y compensación de las víctimas de violencia sexual.

LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA