Mijaíl Popkov es un hombre ruso que pasó de ser parte de las autoridades del país a uno de los mayores asesinos en serie de la historia de Rusia.



Este hombre engañó a sus compañeros policías por años y, aunque las víctimas lo señalaban como el culpable, ellos creían que Popkov no era capaz de cometer esa clase de actos.



La primera vez que fue señalado por una víctima fue en 1998. La joven, identificada por los archivos policiales como Svetlana M., de 17 años, iba caminando hacia un bar a encontrarse con unos amigos cuando una patrulla se le acercó.

En el carro estaba Mijaíl Popkov. Él, muy amablemente, se ofreció a llevar a la joven a su destino. Ella, confiando en el policía, aceptó.



A la mañana siguiente, Svetlana fue encontrada inconsciente en un parque. Al despertarse, fue al hospital, en donde le confirmaron que había sido violada.



Ella le comentó a las autoridades que un policía la había llevado al parque, le había quitado la ropa y la había estrellado contra un árbol. Los uniformados le mostraron fotos de sus compañeros y la víctima reconoció a Popkov como su agresor.



Inmediatamente, fueron a la casa de Popkov para conocer qué era lo que había pasado, pero su esposa les abrió la puerta y aseguró que él había estado toda la noche con ella. Los policías pensaron que la víctima se había equivocado.



El policía Mijaíl Popkov, condenado en 2015 a cadena perpetua por el asesinato de 22 mujeres, ha reconocido ahora haber matado a otras 60 mujeres entre 1992 y 2007 en una pequeña ciudad de Siberia, lo que le convertiría en el mayor asesino en serie de la historia moderna de Rusia pic.twitter.com/SZtkRVJHkL — Witch 🕷 (@theblaiirwitch) April 2, 2020

El policía violador

Para el año 1998, Mijaíl tenía 33 años y llevaba seis años violando y matando mujeres en la ciudad de Angarsk, Rusia. En ese entonces, la policía no conocía la identidad del asesino al cual, por la brutalidad de sus crímenes, la prensa apodó ‘El hombre lobo’ o ‘El maníaco de Angarsk’.



Popkov, favorecido por la negligencia policial, continuó sus crímenes por otros 14 años y sumó un total de 78 víctimas comprobadas, entre las cuales había 77 mujeres y un varón. Además, hay otras tres víctimas que no pudieron demostrar que él era su agresor por falta de pruebas.



Cuando fue capturado, Popkov confesó que había empezado a violar y a asesinar como reacción a un engaño de su mujer. Él solía elegir mujeres entre los 17 a los 40 años, que se encontraban caminando en las calles. Les ofrecía un aventón en carro o a veces en la patrulla.



fueron recogidas en la carretera en busca de un aventón. También se confirmó que la gran mayoría de las víctimas había ejercido la prostitución (adjunto foto de algunas de sus víctimas) pic.twitter.com/jQfm3aispx — Witch 🕷 (@theblaiirwitch) April 2, 2020

Al estar montadas en el vehículo, les proponía que se tomaran algo con él en un bar. Si ellas no aceptaban, las llevaba a su destino. Pero si aceptaban, las llevaba a un lugar desolado en donde las golpeaba, las violaba y las asesinaba.



En su confesión, dijo que él cometía estos crímenes porque su esposa Elena le había dicho que al momento de su infidelidad estaba borracha y no logró medir sus actos.



Para Popkov, el hecho de que una mujer se subiera al automóvil de un desconocido y aceptara tomarse un trago con él era suficiente para considerar que merecía morir.

Capturando al asesino

13 años después, el 23 de junio de 2012, las autoridades lograron capturar a Mijaíl Popkov en un control de policía, camino a la ciudad de Vladivostok. Los investigadores habían relacionado el caso de 1998 con unas huellas que encontraron en una víctima reciente.



En el 2015, Popkov fue sometido a un primer juicio en el que confesó 22 asesinatos y dos intentos de homicidio. Las autoridades lo encontraron culpable y fue condenado a cadena perpetua.



Dos años más tarde, amplió sus declaraciones y confesó otros 59 crímenes. Tuvo otro juicio y fue condenado a su segunda cadena perpetua. En el 2020, confesó otros dos crímenes, pero no han sido juzgadas por falta de pruebas.



La opinión publica y los medios de comunicación no están de acuerdo con esta situación y han pedido pena de muerte para el hombre que asesino a 78 mujeres.

Mijaíl Popkov se convirtió en el asesino en serie misógino más prolífico de Rusia. Fue detenido en 2012 y en 2015 se le condenó a cadena perpetua por el asesinato de 22 mujeres. En 2018 se demostraron otros 56 asesinatos. pic.twitter.com/JeTGO52cVP — Juan Carlos Baca Jurado (@JuanCarlosBac20) May 5, 2021

