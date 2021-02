Hombre fue golpeado en el metro de Londres por comentarios racistas

"Inferiores a nosotros, son inferiores a nosotros", "son nuestras mascotas".



Esas eran las frases que lanzaba un hombre en el metro de Londres, Inglaterra, contra un grupo de jóvenes negros que viajaban en el vagón.



Pero con lo que no contaba el hombre, que se acercó a los jóvenes para increparlos cuando estos abandonaban el tren, fue con la reacción de uno de ellos.



En un video que se hizo viral y fue compartido a finales del 2020, se observa como uno de los jóvenes le da un golpe en la cara al hombre que los estaba atacando.



"¡Son mis mascotas!"



Un hombre dedica numerosos insultos racistas a varios jóvenes negros en el metro de Londres y termina noqueado por uno de ellos pic.twitter.com/9QiUsqaDHU — RT en Español (@ActualidadRT) August 26, 2020

De inmediato, quien estaba haciendo los comentarios racistas cayó al suelo y quedó noqueado, al mejor estilo de las peleas de boxeo.



Las risas y las celebraciones por parte de otros pasajeros no se hicieron esperar, pues no veían con buenos ojos la actuación de este ciudadano.



Y es que algunos pasajeros ya le habían reclamado por su comportamiento. Le pedían silencio y respeto. "Señor, está loco", le decía una mujer.



Incluso, hubo quien le dijo que el color de piel no tenía relevancia, pero el hombre parecía no tener límites y la única manera en que se quedó callado fue cuando recibió el golpe.



Mientras seguía en el piso, inconsciente, hubo quienes dijeron "no ayuden a un racista, que se quede ahí".



