Primer hombre con brazos y hombros trasplantados ya puede moverlos

Desde Islandia, a más de 7978 kilómetros de Colombia, llega una conmovedora noticia que trasciende fronteras.



Felix Gretarsson, el primer hombre que se sometió a un trasplante de brazos y hombros en el mundo, ya tiene movilidad en sus extremidades.



Después de cirugías, altibajos y terapias, un proceso de más de veinte años parece llegar a buen puerto.

La historia

En 1998, en la ciudad de Kópavogur, Gretarsson sufrió un accidente mientras trabajaba en la reparación de las líneas eléctricas que suministraban energía para cerca de 500 hogares.



Según reportó el medio británico ‘Metro’, el hombre habría cometido un error con un cable y sufrió una descarga de 11.000 voltios.



Las secuelas de ese incidente lo llevaron a pasar aproximadamente tres meses en coma. En ese tiempo, fue sometido a 54 operaciones que tuvieron como fin poder amputar aquellas partes de su cuerpo que habían perdido toda su funcionalidad.



Cuando por fin pudo salir del hospital, el intenso dolor lo condujo a querer aliviar la carga con sustancias psicoactivas que, desafortunadamente, derivaron en una compleja adicción.



Lamentablemente, esa enfermedad se fue volviendo crónica y tuvo que ser intervenido de su hígado al menos en dos ocasiones.

Resuelto ese cuadro, su experiencia vital lo condujo a emprender un camino como orador motivacional.



Después de años de deambular con su esposa por varios centros médicos, su caso llegó a oídos de Jean-Michel Dubernard, un reconocido cirujano francés que se interesó en su historia.



Tras meses de trabajo en conjunto, el galeno fue quien practicó la cirugía de reconstrucción que hoy le permite recobrar de a poco la normalidad.



El procedimiento se desarrolló en enero en las instalaciones del hospital Edourd Herriot.



A partir de marzo, Gretarsson se sometió a una intensa rehabilitación física que ahora le permite mover sus brazos.



“Si no hubiera perdido los brazos, no estaría viviendo en Francia con mi esposa. Son tantas cosas buenas que puedo sacar de esto..., eso es lo que me ha impulsado a seguir”, le comentó a ‘Metro’.



"Siempre hay un lado positivo en todo", concluyó.

