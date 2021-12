La Autoridad Holandesa de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ANVS) anunció recientemente que los collares ‘anti 5G’ emiten radiación.



Estos dispositivos se popularizaron en 2020, luego de que algunas personas afirmaran que esta tecnología estaba directamente relacionada con el coronavirus y la radioactividad.

Las teorías de conspiración, como que estas redes móviles pueden ‘transportar’ el covid-19, dispararon el mercado de estos artículos.



Las personas que los usan creen que el accesorio los va a “proteger” de las ondas 5G que salen de los celulares.



(Le puede interesar: Xiaomi 11 Lite 5G NE sorprende a los amantes de la moda y la tecnología).



Mascarillas para dormir, collares, brazaletes, pulseras de siliconas y colgantes son algunos de los productos que pertenecen al listado, los cuales son usados para bloquear las supuestas ondas ‘malignas’.



Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha afirmado en varias ocasiones que estas redes móviles no son dañinas.



“Los dispositivos utilizan ondas de radio no ionizantes que no dañan el ADN. A pesar de esto, ha habido ataques a transmisores por parte de personas que creen que son dañinos”, publicó la cadena de noticias ‘BBC’.

Facebook Twitter Linkedin

Dispositivos 'anti 5G'. Foto: Archivo Particular

‘No lo use más’, pide la ANVS

La advertencia se dio después de que dicha autoridad encontrara 10 artículos con radiación ionizante dañina.



“Los 10 productos de consumo examinados contienen sustancias radiactivas. Como resultado, emiten continuamente radiación ionizante. El usuario está expuesto a esto, lo que puede tener efectos adversos para la salud. Por lo tanto, estos productos de consumo que contienen sustancias radiactivas están prohibidos por ley”, escribió la ANVS.



(Siga leyendo: Holanda estará en confinamiento durante Navidad).



Según el citado portal, “los productos identificados incluían una máscara para dormir, una pulsera y un collar ‘Energy Armor’”.



También se descubrió que una pulsera para niños, de la marca Magnetix Wellness, “emitía radiación".

Facebook Twitter Linkedin

Los dispositivos tienen radioactividad. Foto: iStock

Por eso, la Autoridad Holandesa de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica dijo: "No lo use más, guárdelo de manera segura y espere las instrucciones de devolución”.



Además, añadió: "A los vendedores en los Países Bajos conocidos por la ANVS se les ha dicho que la venta está prohibida y debe detenerse de inmediato e informar a sus clientes sobre esto".

¿Qué hacer con los productos y por qué es tan importante la advertencia?

Facebook Twitter Linkedin

El estudio fue realizado por la ANVS. Foto: iStock

Las autoridades expertas recomendaron guardar de forma segura los artículos e hicieron un llamado a no botarlos a la basura o exponer a cualquier otro ser humano a los efectos de estas emisiones.



(Lea también: ‘Si todo sigue su curso, deberíamos tener 5G en Colombia en el 2022’).



Algunos de los daños que pueden causar estos productos, según la ANVS, son: dañar tejidos, dañar el ADN, deterioro general en la salud e irritación en la piel.



Y aunque los estudios señalaron que estos artículos tienen cantidades bajas de radiación, el uso constante del accesorio puede causar efectos irremediables.



Además de que estaría excediendo “el valor límite estricto en los Países Bajos para la exposición de la piel a la radiación”, según publicó la ANVS.

Más noticias

Mintic presenta nuevo decreto para la asignación del espectro de redes 5G

¿La Cuarta Revolución Industrial servirá a la sostenibilidad?

El mundo se prepara para otra Navidad en medio de restricciones por covid

La amenaza rusa que recae sobre Polonia y el resto de países de Europa

El Rijksmuseum dedicará en 2023 una gran exposición retrospectiva a Vermeer

Tendencias EL TIEMPO