Hace 100 años, Hitler comenzó su camino hacia la cancillería alemana

Las efemérides no siempre son sinónimo de celebración.



En un mundo en el que, como bien acuñó el filósofo alemán Karl Marx, “la violencia es la partera de la historia”, hay recuerdos que, por muy poco gratos que sean, no se pueden dejar en el olvido.



El de este jueves, particularmente, es uno de esos.



Hace un siglo exacto, Adolf Hitler, el máximo responsable del Holocausto, asumió el liderazgo de su fuerza política, el Partido Obrero Alemán, el cual pasó a los registros reconvertido como el Partido Nazi.



Desde ese momento, el hombre que alguna vez quiso ser pintor, encauzó todos sus esfuerzos a consolidar ese fenómeno que dejó más de 11 millones de muertos en el mundo: el nazismo.

Campo de concentración de Auschwitz en Polonia, uno de los centros a donde Hitler envió a más de un millón de judíos, entre hombres, mujeres y niños de 20 países de Europa. Foto: Archivo EL TIEMPO

No hay que olvidar que las letras de ese documento fundacional fueron puestas cuando Hitler estaba en la cárcel por perpetrar un intento de golpe de Estado.



Tampoco se puede pasar por alto en esta fecha que, a diferencia de lo que muchos creen, Hitler llegó en 1933 a la cancillería alemana elegido democráticamente por el pueblo.



En tiempos en los que movimientos neonazis siguen pululando por el planeta, no está de más recordar que Hitler dio el ‘pistoletazo inicial’ de la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia.



Hitler se ha convertido en un objeto de estudio que tiene como premisa máxima comprender su figura para que nunca se vuelva a presentar una similar.



No por nada, cuando en 2016 expiraron los derechos de autor de ‘Mi Lucha’ en Alemania, varios historiadores alertaron sobre el peligro que emanaba que sus ideas pudiesen circular sin restricciones.



Por eso, tal cual registró en su momento la cadena británica ‘BBC’, su reedición incluyó comentarios que dan cuenta que es un libro “incoherente y que no se trata de un texto poderoso o seductivo”.



Que días como estos sirvan para reafirmar que, si por algo hay que recordar su vida, es para que nadie esté tentado a repetirla.

