‘Toda nuestra UCI es un covid positivo’: médico en Barcelona

“Hace una semana, mi vida era completamente distinta”, contó Roberto Chalela, un neumólogo barranquillero de 34 años que en los últimos días se ha dedicado a atender pacientes contagiados de covid-19 en Barcelona (España).



Chalela trabaja en el Hospital del Mar, una institución de tercer nivel cuyos esfuerzos están volcados en atender a población con síntomas graves. “Toda nuestra Unidad de Cuidados Intensivos es un covid positivo”, le detalló a este medio. Lo que viven en el Hospital del Mar no dista de la realidad de otros centros hospitalarios españoles que están desbordados con el aumento exponencial de casos.



Su trabajo, antes del brote que ocurrió en España, consistía en detectar y atender pacientes con cáncer, pero ante la escalada de casos dentro del hospital crearon grupos coordinados por neumólogos e infectólogos para atender a los pacientes durante los diferentes turnos del día.

Primero empezamos a recibir casos leves. Llega el primer paciente… el segundo. (...) Y parece que van llegando poco a poco, pero un día empieza a llegar un número masivo de pacientes. FACEBOOK

Roberto Chalela insistió en que el país debe prepararse ante la escalada de nuevos casos. Foto: Cortesía

¿Se esperaba Europa una escalada de esta magnitud? “Todos creímos que esto no iba a pasar; que China estaba lejos”, dijo. Sin embargo, Chalela trabaja con Prepare, una plataforma de la Comisión Europea para alistar al continente de cara a la pandemia. “Cuando el contagio llegó a Italia y conocimos el ‘R0’, quienes estamos metidos en esto nos preocupamos”, agregó.



El neumólogo explica que el ‘R0’ es un concepto en epidemiología que indica el número promedio de casos nuevos que va a generar un paciente positivo. Si el valor es de 1 a 3, el contagio es matemáticamente exponencial. “Ese es el problema de este virus: que, aunque no es tan grave en mortalidad, por el hecho de que se contagien miles de personas y luego acudan al hospital puede presentarse un colapso absoluto (en centros de salud)”, comentó.



Chalela explicó que, aunque aún es materia de discusión, el índice de contagio para este virus está entre 2 y 3. Por eso, las autoridades de salud recalcan la importancia del aislamiento como medida preventiva. Hasta el cierre de esta edición, Europa superaba los 100.000 contagios, y España contabilizaba más de 1.000 fallecimientos y rozaba los 20.000 casos positivos.

¿Cómo se vive esto dentro de un hospital? “Primero empezamos a recibir casos leves. Llega el primer paciente… el segundo. Luego el tercero. Después llega alguno grave y parece que van llegando poco a poco, pero un día empieza a llegar un número masivo de pacientes. De hecho, hay hospitales de España que están hospitalizando hasta 100 pacientes al día”, explicó. Aunque Barcelona se preparó por lo que ocurría en Madrid, Chalela reconoce que el brote tomó por sorpresa a los médicos, a las autoridades y a los ciudadanos.



Aunque este virus tiene una alta capacidad de contagiar a muchas personas por la forma en que se transmite, la mayoría de casos pueden ser tratados desde casa.



Daniela Silva, de 35 años, y Venus Forero, de 31, son otras dos médicas colombianas. Silva vive en Madrid y Forero, en Barcelona, y desde esas ciudades detallaron cómo el brote en este país ha impactado a las instituciones de salud. Ambas atienden a personas que por vía telefónica consultan cuando sospechan que son potenciales casos de covid-19. Esa estrategia ha sido una herramienta fundamental para atender y diagnosticar a personas sin que tengan que acudir a los centros médicos.



“Si las personas tienen síntomas leves, dolor de garganta, dolores musculares, la idea es que permanezcan en casa, alejados de las personas durante 14 días, que es lo que se conoce como la autocuarentena, y asuman todos los cuidados respectivos”, contó Silva.

Daniela Silva habilitó su cuenta en Instagram (@dradanielasilva) para explicarle a sus seguidores qué es el coronavirus. Dice que ha atendido más de 40 consultas a través de esa red social. Foto: Cortesía

Por su parte, Forero explicó que las llamadas que debe atender han aumentado. “Los contagiados son cada vez más y tienen un impacto en el sistema sanitario del país. En la teleasistencia (las consultas por teléfono) se recibieron 18.000 llamadas de emergencia en Cataluña. Eso es algo que está saturando el sistema. Muchas de ellas son para resolver dudas, y por eso se han dispuesto páginas web con información sobre el coronavirus, para agilizar la consulta”, dijo Forero.



Estos tres profesionales colombianos que están atendiendo pacientes en España coinciden en la importancia del distanciamiento social y la preparación anticipada por parte de las autoridades para evitar un posible colapso de los centros de atención médica.



“No sabemos si en Colombia habrá un brote así, lo único que podemos hacer es prevenirlo (…). Les hablamos ‘desde el futuro’, debido a la situación que estamos viviendo en España. Esto es una situación que no nos esperábamos. Crean que esto existe y crean en que la enfermedad es grave”, enfatizó Chalela. Y concluyó: “España parece lejos, pero seguro que no hay un médico que no les recomiende que se preparen. Esto es un reto global, un reto de responsabilidad social y de compromiso con los demás”.



Las preocupaciones diarias de los médicos colombianos que durante día y anoche atienden pacientes en España también involucran la situación en Colombia. Piensan en sus familias que viven en el país y coinciden en la necesidad de la prevención y acatar las restricciones del gobierno y las autoridades para evitar una escalada exponencial de contagios.



Tatiana Lasso, de 34 años y quien nació en Pasto, trabaja en un hospital de Guadalajara, una ciudad que queda a 40 minutos de la capital Madrid y cuya mayoría de casos son pacientes con coronavirus. Ella está encargada de la salud de los médicos y auxiliares que trabajan en las salas de urgencias. Lasso contó que el 40 por ciento de la plantilla del hospital donde ella trabaja no ha podido continuar con su trabajo debido a que presentan síntomas de la enfermedad.



Por eso Lasso es firme creyente que el confinamiento en casa de la ciudadanía es la forma para prevenir más contagios. “Me preocupa que en Colombia todavía está mi familia, mis abuelos, y mucha gente aún no cree la situación. Piensan que somos alarmistas. Que la gente se aísle, es la única forma de contenerlo”.



