El misterio detrás del hundimiento del transbordador Estonia

Madrugada del 24 al 25 de septiembre de 1994. La tormenta azotaba al ‘Estonia’, un transbordador de 155 metros de eslora y 60 de alto, construido en astilleros alemanes en 1979, certificado como seguro por la francesa ‘Veritas’ y propiedad de la naviera estonia ‘Estline’. Más que un simple navío de transporte de pasajeros, el ‘Estonia’ era un símbolo, el primer buque que conectaba la Estonia con la Europa occidental tras el desmoronamiento de la Unión Soviética.



El ferry cubría la ruta entre la capital estonia, Tallin, y la sueca, Estocolmo. A bordo de aquel gran navío iban 989 personas: 803 pasajeros y 186 miembros de la tripulación. Decenas de personas disfrutaban del karaoke en el ‘Pub Almirante’, una de las formas de pasar el rato durante la travesía. Salvo por el malestar y los mareos que provocaba la mala mar, la noche era tranquila y el ‘Estonia’ navegaba casi a su máxima velocidad: 21 nudos, unos 38,5 kilómetros por hora.



Todo cambió a las 1:22 horas. Lo que ocurrió hizo que sólo 26 minutos aquella mole yaciera en el fondo del mar con más de 700 personas atrapadas en su interior. 97 que lograron saltar al mar también murieron, ahogados o por hipotermia. Se salvaron 137 personas y en total murieron 852. Entre los fallecidos había sobre todo suecos (501) y estonios (285). Su hundimiento fue la peor catástrofe marítima en tiempos de paz desde el Titanic.



El entonces primer ministro sueco, el conservador Carl Bildt –hoy dedicado al análisis de política internacional desde un think tank-, tardó pocas horas en señalar la causa del accidente sin que experto alguno hubiera podido revisar el buque y sin que el capitán, en los minutos en que mantuvo comunicación por radio, se refiriera a dicha causa. Según Bildt, las amarras de las compuertas que cerraban las rampas traseras de acceso no aguantaron la tormenta, cedieron y permitieron que el buque se inundara en pocos minutos. Un informe oficial tras una comisión internacional consolidó esa teoría tres años después.



Se cerró así, en falso, una investigación que supervivientes y familiares nunca aceptaron. Durante más de dos décadas los gobiernos involucrados no quisieron investigar más a pesar de las peticiones. Suecia, que se negó a que el buque fuera reflotado (está a 85 metros de la superficie), prohibió cualquier tipo de exploración del mismo. Con Finlandia y Estonia decidieron que el barco era una sepultura inviolable y que nada más se investigaría.



Estocolmo se negó a la petición de muchos familiares de enviar buzos o un mini-submarino para tomar imágenes e hizo que acercarse al buque fuera delito. El Gobierno de Bildt llegó a estudiar la posibilidad de cubrir el buque con una capa de cemento pero renunció a la idea. Muchos familiares y supervivientes acusan a los sucesivos ejecutivos suecos de estar escondiendo algo. En 2019, un juicio celebrado en Francia eximió de toda responsabilidad a ‘Veritas’ asegurando que no hay ninguna prueba de que el buque sufriera fallos propios que llevaran al naufragio.



El Parlamento sueco recibió más de 10 mociones para que aprobara el envío de submarinistas a inspeccionar el barco, pero nunca se llegaron a votar. Entre las diferentes teorías, víctimas aseguran que el Gobierno sueco escondía transportes ilegales de armas o incluso material radioactivo. O que el buque pudo haber chocado contra un submarino sueco. Las aduanas suecas confirmaron en 2004 que el ‘Estonia’ había transportado armas dos veces antes del naufragio.



Pero el robot-submarino con cámara terminó por llegar al buque enviado por dos documentalistas suecos, que ahora se enfrentan a un proceso judicial que podría llevarles a la cárcel durante dos años. Su investigación, difundida ya en forma de serie documental de televisión de cinco capítulos, puede acabar con la teoría del hundimiento por accidente y apuntar a una razón más siniestra.



El robot submarino enviado al ‘Estonia’ grabó un agujero de cuatro metros en el casco del navío. Según los expertos que aparecen en la serie documental, tal brecha sólo puede hacerse “con una fuerza masiva desde el exterior”. Además, aseguran que sin orificios externos de grandes dimensiones el buque nunca podría haberse hundido a la velocidad que lo hizo. Cuando llegaron los primeros equipos de rescate, la mole ya estaba en el fondo del mar.



Varios supervivientes, como el ingeniero Mikael Oun, cuentan en la serie documental que en cierto momento escucharon una fortísima detonación y después dos golpes fuertes. Aseguran que a partir de ese momento el barco empezó a frenar y a inclinarse. Otros pasajeros ratifican esa versión.



La difusión de la serie, titulada “Estonia: el descubrimiento que cambia todo”, hizo que los gobiernos estonio, finlandés y sueco aceptaran ahora estudiar los nuevos datos para decidir si reabren la investigación. En el informe de 1997 no hay referencia alguna a ese agujero. Además, el robot submarino encontró junto al ‘Estonia’, en el fondo del mar, un objeto blanco que tampoco aparecía en el informe de 1997 de la comisión internacional.

IDAFE MARTÍN

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS