'Hay que pensar cómo reformar la democracia': Gary Kasparov

Gary Kasparov está más interesado en hablar de Terminator que de ajedrez. Prefiere enfocarse en los desafíos que afrontamos durante la pandemia. Cómo lidiemos con nuestros miedos y hasta qué punto abracemos el riesgo, dice, definirán nuestro futuro. Eso determinará cómo reaccionaremos cuando “llegue otra verdadera crisis”.

Kasparov, cuya madre murió víctima del covid-19, dice: “La pandemia nos ha obligado a mirar las cosas de otra manera”, y subraya desde Nueva York, antes de retornar a Croacia, donde vive la mayor parte del año, que “es hora de entender cómo incorporamos todos los grandes avances tecnológicos a una nueva visión del mundo”.



¿Cuáles son las lecciones aprendidas durante este año largo de pandemia?

​

¿Podría corregir su pregunta? Quizá sería mejor preguntarnos cuáles son las lecciones que debemos aprender, aunque no estoy tan seguro de que lo hagamos. Siempre he abogado por la plena integración de las máquinas y los robots en nuestra vida.



Como sabes, pertenezco a un pequeño grupo que está en contra de los agoreros que difunden oscuras historias sobre el fin del mundo, la venida de los terminators y The Matrix, y la inevitable redundancia de la raza humana por la destrucción de nuestros puestos de trabajo. Pero en mi mirada, las tecnologías no son una varita mágica ni son Terminator.



Debemos comprender que cualquier desaceleración en el desarrollo de nueva tecnología resulta muy costosa. Sí, siempre es arriesgado hacer cambios, pero por lo general es mucho más arriesgado no cambiar o ralentizar los cambios para eliminar riesgos.



¿Cómo es eso?

​

Hace muchos años asistí a un taller con los mejores expertos en investigación biomédica. Me sorprendió escucharlos decir que la penicilina no pasaría hoy de las primeras pruebas porque demasiadas personas registrarían reacciones alérgicas. Es inaceptable.



El problema es que ahora no hay forma de que podamos prevenir la crisis de contaminación que afrontamos tratando de reducir el consumo o tratando de prohibir cosas, imponiendo restricciones y regulaciones. La única forma es innovar. Creo que esa es la lección de esta pandemia.



Europa fracasó estrepitosamente en la producción de vacunas porque son tantas las regulaciones que lo complicaron todo cuando llegó el momento de recurrir a la tecnología y ayudar a las grandes farmacéuticas a desarrollar nuevos medicamentos. Es hora de reconsiderar nuestras relaciones con la tecnología. Debemos reconsiderar nuestras relaciones con el riesgo. Tendremos que volver al espíritu original de la disrupción y mirar la proporción de riesgo y recompensa desde un ángulo diferente porque el riesgo es inevitable.



Si tratamos de minimizar el riesgo, cuando llegue otra verdadera crisis estaremos totalmente indefensos. Mire lo que ocurre con las vacunas de Johnson & Johnson o de AstraZeneca. Mire sus números. Sí, es cierto, no pueden garantizarlo todo, pero si ralentizan el proceso de desarrollo de sus vacunas y tardan un año más, ¿cuántas personas morirán mientras tanto?



Queda claro que toma lo que estamos viviendo como un enorme experimento de ‘destrucción creativa’...

​

Sí, o como una llamada de atención. Debemos volver a la vieja escuela del capitalismo. Es una cuestión de riesgos. No hablo de ser imprudentes, pero tampoco se puede ser sobreprotector. La resolución de todos nuestros problemas se ha estancado porque la tecnología disponible no se introdujo correctamente en las empresas.



El desarrollo empresarial se está desacelerando y es cierto, también, que el público probablemente todavía tenga una visión muy escéptica sobre los efectos de los avances de la tecnología sobre nuestras vidas. Es una gran paradoja. Durante este año de pandemia presenciamos algunos de los mayores avances en el espacio.



Tuvimos el primer lanzamiento privado, con el equipo liderado por Elon Musk, y un robot aterrizó en Marte, donde logró generar oxígeno. Eso nos dice que los desafíos que afrontamos no pasan por falta de tecnología. Pasan por la falta de voluntad política, por complacencia y por pereza. La pandemia nos ha obligado a mirar las cosas de otra manera.



En varios de sus artículos y entrevistas, sin embargo, aludió a los riesgos de ciberseguridad, al espionaje ilegal o el fomento de la polarización social, entre otros…

​

El progreso tecnológico siempre trae desafíos. No hay garantía de que la nueva tecnología nos sirva sin causar problemas. Pero si empezamos a mirar solo el lado negativo, entonces encontraremos que todas las tecnologías a lo largo de la historia han ayudado al lado oscuro.



La radio fue un gran invento, por ejemplo, pero definitivamente ayudó a Adolf Hitler en su ascenso al poder. Pero también podemos recordar que también ayudó a Franklin Delano Roosevelt y a Winston Churchill. La tecnología es apenas una herramienta. Tendemos a olvidar que los humanos todavía tenemos el monopolio del mal.



Tampoco olvidemos el rol de la gente en todo esto. La gente definitivamente siempre preferirá la comodidad a la seguridad. No es un secreto, por ejemplo, que la contraseña más popular antes de la pandemia era 12345678. Por eso acuñé la idea de la ‘higiene digital’, aludiendo a las cosas elementales que la gente no suele hacer.



Tomando medidas simples podrían evitar el 90 por ciento de sus problemas tecnológicos. Pero no las adoptan. ¡No puedes sumergirte en el océano de internet sin tomar precauciones elementales!

¿Qué piensa de las audiencias que encaró el Congreso de Estados Unidos, el año pasado, sobre Amazon, Facebook y otros gigantes tecnológicos?

Fue mejor que lo que vimos hace un par de años, cuando fue un desastre total. Pero está claro que los legisladores todavía no tienen idea de lo que quieren. No tienen ningún plan. Y eso, si es que no quieren profundizar demasiado porque algunos de estos grandes gigantes tecnológicos son donantes políticos.



Dicho eso, crecí en la Unión Soviética y simplemente no quiero que el Gobierno regule. Entonces, ¿cómo empoderamos a las personas? Esa es una gran pregunta que está relacionada con ciertas reformas políticas que inevitablemente se implementarán en Estados Unidos porque tenemos una brecha creciente entre las demandas públicas y el sistema político.



Las personas reclaman acciones rápidas porque pueden seguir los eventos cada hora, cada minuto, a veces cada segundo. Pero la respuesta burocrática es ralentizar. Eso crea inconsistencia y debe abordarse.



Habla de empoderar a los ciudadanos. Permítame recordarle que en su reciente artículo para La Tribune, de Francia, usted alertó sobre lo del ‘cibertribalismo’. ¿Cómo logramos que la gente crea en los hechos cuando se opongan a sus creencias, en vez de refugiarse en sus ‘burbujas’ de desinformación?



Ese es otro desafío. Durante la primera década de internet, el consenso era que la mayor información disponible para los individuos nos ayudaría a regular nuestra vida política y social. Es decir, que la nueva tecnología siempre sería una aliada de la democracia y un desafío para los regímenes autoritarios.



Ahora reconocemos que la tecnología es tecnología, que puede amplificar tanto lo bueno como lo malo. La nueva tecnología se parece a un megáfono disponible para cualquiera que quiera gritar. Muy a menudo ayuda a los radicales de ambos lados con sus agendas radicales. Eso favoreció a las minorías, que ya no necesitan llegar a los principales medios de comunicación.Donald Trump es la mejor prueba de ello.



Siempre que sepa cómo usar Twitter, una minoría no necesita del New York Times. Si usted es un usuario poderoso en las redes, el Times terminará por reportar sobre usted, le guste al Times o no. Eso representa un círculo vicioso porque a la gente ubicada en el medio del espectro político –que creo que todavía es la mayoría– no le gusta estar en debates, quiere votar.



Pero en las redes sociales se encuentran con esa disputa entre un extremo y otro. Lo llamo el círculo vicioso de la guerra civil española, cuando de repente te dabas cuenta de que tenías comunistas y fascistas y nadie en el medio, así que solo te quedaba tomar partido por un bando.



Para luchar contra este tribalismo tendremos que introducir elementos de voto consultivo en el sistema político que nos garantice que la gente pueda recurrir a la tecnología para expresar sus opiniones. No debería ser obligatorio, pero podría ofrecer oportunidades para que las personas expresen su opinión de una manera mucho más certera que las encuestas.



Necesitamos empoderar a la gente común, que se encuentra en el medio y que todavía es mayoría. Si no hacemos eso, veremos aumentar el poder de los marginales, como está ocurriendo ahora en Estados Unidos, por ejemplo, con el creciente poder de la extrema izquierda y de Trump. Si no encontramos una solución a ese desafío, seremos arrastrados a un ciclo desastroso e interminable.



¿Cuáles son las preguntas que deberíamos habernos hecho, pero no nos hicimos? ¿Cuáles son las preguntas que deberíamos plantearnos ahora?

​

(Piensa unos segundos). ¿Sabes? En mis presentaciones suelo usar una frase de Pablo Picasso sobre las computadoras: “Las máquinas son inútiles. Solo te dan respuestas” (risas). Al final del día, se trata de entender la dirección. Es decir, ¿cuál es nuestra dirección? ¿Hacia dónde queremos ir? Después de la Guerra Fría, el mundo libre perdió el rumbo.



El libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia, de alguna manera fue un reflejo de ese estado de ánimo dominante. Todos estaban jubilosos. El mundo libre había ganado. Bueno… ahora tenemos que entender dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Tenemos que iniciar este proceso de reconciliación entre la democracia y el progreso tecnológico.



El progreso tecnológico no significa una mejora automática de las condiciones sociales o de la vida política. El siglo XX nos ofrece una dura lección sobre eso. Antes de la Primera Guerra Mundial, hubo muchos libros que sostuvieron que la guerra no era posible porque éramos gente civilizada.



Antes de la Segunda Guerra Mundial, remarcaban que los aviones podían bombardear las ciudades y que, por lo tanto, no podíamos tener otra guerra. Es hora de entender cómo incorporamos todos los grandes avances tecnológicos a una nueva visión del mundo, cómo reformar la democracia para adaptarla a los desafíos del siglo XXI. Esas son las preguntas que debemos formularnos.



Creo que prevalecerá la democracia. Pero necesitamos plantearnos las preguntas correctas y elaborar una estrategia acorde. De lo contrario, jugaremos juegos tácticos, y permíteme recordarte que los dictadores y los líderes autoritarios siempre tienen una ventaja en ese campo porque no se ven abrumados por compromisos ni límites. No les importa la prensa libre ni la opinión pública. Una estrategia no se puede desarrollar sin hacer preguntas.



HUGO ALCONADA MON

LA NACIÓN (ARGENTINA) - GDA

REDACCIÓN DOMINGO