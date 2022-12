Desde acusarlos de mentir hasta denunciar una "guerra contra Meghan", el príncipe Harry y su esposa estadounidense suben el tono contra la familia real británica en la esperada segunda y última entrega de su documental en Netflix este jueves.



Tras el éxito de los tres primeros episodios, en los que los duques de Sussex arremetieron principalmente contra la prensa sensacionalista británica por su trato a la exactriz, la pareja parece apuntar ahora al Palacio de Buckingham y al príncipe William -heredero al trono y hermano mayor de Harry- para justificar su sorprendente salida de la monarquía en 2020.



Es el relato de las desavenencias entre dos hermanos, los príncipes más famosos del mundo. En la segunda entrega de su documental en Netflix, Harry acusa a William de reaccionar con ira a su decisión de abandonar la monarquía británica.



En esta última entrega, Harry apunta especialmente a su hermano mayor, el heredero al trono, al que parecía muy unido hasta su boda en 2018 con la actriz estadounidense Meghan Markle.



Ahora parece que los dos hermanos no se hablan desde que los duques de Sussex se fueron a vivir a California.



Un episodio 'aterrador'

El joven príncipe, de 38 años, que publicará su libro de memorias 'Spare' (Recambio) en enero, ahonda en esta oportunidad en la intimidad de la familia relantando la reunión celebrada en enero de 2020 sobre sus planes de mudarse al extranjero con Meghan.



Explica que la pareja propuso entoncer estar "mitad dentro, mitad fuera" de la familia real, trabajando para su abuela, la reina Isabel II, pero autofinanciándose.



"Fue aterrador ver a mi hermano gritándome y chillándome y a mi padre (el ahora rey Carlos III) diciendo cosas que no eran ciertas y a mi abuela sentada en silencio y asimilarlo todo", dice Harry.

El duque de Sussex relató detalles de la importante reunión que celebró con su familia ese 13 de enero de 2020 en Sandringham, al este de Inglaterra, sobre sus planes para mudarse al extranjero.



Harry cuenta que le habían hecho varias propuestas y que él había optado por tener su trabajo para ser financieramente independiente y, al mismo tiempo, cumplir con compromisos públicos para apoyar a su abuela, la fallecida reina Isabel II. Pero "rápidamente", explica, quedó claro que esa opción no era posible, y "fue aterrador que mi hermano me gritara y me gritara y que mi padre dijera cosas que simplemente no eran ciertas. Y mi abuela, ya sabes, sentada en silencio asimilando todo".



"Pero hay que entender que, desde la perspectiva de la familia, especialmente desde la de ella (reina), hay formas de hacer las cosas y su última misión, su objetivo, responsabilidad es la institución", relata el príncipe sobre la reunión.

La serie ‘Harry y Meghan’ cuenta, en versión de sus protagonistas, el sufrimiento al que se vio sometida la pareja por la prensa y la familia real británica. Foto: EFE

Interpretación errónea

Harry mete el dedo en la llaga y acusa al entorno de William de la cobertura mediática negativa de la que asegura que fueron víctimas él y Meghan, debida en su opinión a que "robaban protagonismo" a otros miembros de la familia real.



"El problema es cuando alguien que se casa y debería ser un actor secundario roba los focos o hace el trabajo mejor que la persona que nació para ello", afirma, apuntando claramente a William y su esposa Kate.



El príncipe Harry también habla de su regreso al Reino Unido en abril de 2021 para el funeral de su abuelo Felipe, esposo de Isabel II. Fue "duro", afirma, "especialmente las discusiones con mi hermano y mi padre, que estaban muy centrados en la misma interpretación errónea de la situación".



"He tenido que hacer las paces con el hecho de que probablemente nunca recibiremos una disculpa adecuada. Mi mujer y yo seguimos adelante. Estamos centrados en lo que viene después", afirma.



En los tres primeros episodios, difundidos una semana antes, los duques de Sussex arremetieron principalmente contra la prensa sensacionalista británica por su trato a la exactriz mestiza.



Ahora, en el último episodio, Harry acusa al diario británico Daily Mail de provocar que Meghan perdiese un embarazo tras publicar una carta que ella había escrito a su padre con quien mantiene una tensa relación.



Estos nuevos episodios son un nuevo ataque a la realeza, en un periodo crucial tres meses después de la muerte de Isabel II y la llegada al trono de Carlos III.



El rey Carlos III y el príncipe WIlliam acompañan el féretro de la reina Isabel II. Foto: AFP

Sin respuesta de Buckingham

De momento, el palacio no ha hecho ningún comentario sobre el contenido del documental. Pero si las acusaciones vertidas en la última parte son serias, Buckingham podría verse obligado a romper su silencio esta vez.



Carlos III, la reina consorte Camila, William y su esposa Kate tienen previsto mostrar la unidad de la familia real asistiendo juntos este jueves al concierto real de Navidad en la Abadía de Westminster, que será televisado durante las fiestas.



Y el martes, el servicio de prensa de Kate y William publicó una foto de la pareja preferida de la prensa sensacionalista británica vistiendo pantalones vaqueros, sonrientes y relajados mientras caminaban con sus hijos por la finca real de Sandringham. Muy lejos de la imagen formal y privada que retrata de ellos Meghan en el documental.



William, Kate, Harry y Meghan. Foto: AFP

Los tres primeros episodios de la serie producida por Netflix totalizaron 81,55 millones de horas de visionado, la mayor cifra jamás alcanzada por un documental en su primera semana de estreno, según la plataforma de streaming.



Pero en el Reino Unido, la popularidad de Harry y Meghan volvió a caer justo antes del estreno del documental, pese a que ya eran los miembros de la realeza más impopulares después del príncipe Andrés, protagonista de un escándalo sexual en los últimos años.



La prensa británica los vapuleó tras los primeros episodios, acusándolos de "indecencia" y de "atentar contra el legado de la reina" Isabel II, en particular al criticar a la Commonwealth, a la que ella mostró gran apego durante sus 70 años de reinado.



Algunos medios ya lo consideran "un punto de no retorno" en el distanciamiento de Harry respecto a Carlos III y William. Una reconciliación parece ahora improbable, seis meses antes de la coronación oficial de su padre.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

En Twitter: @williammoher

*Con información de EFE y AFP