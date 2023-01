En enero de 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron públicamente su decisión de dejar de depender financieramente de la corona británica.



“Tenemos la intención de dar un paso atrás como miembros ‘senior’ de la Familia Real y trabajar para ser financieramente independientes, sin dejar de apoyar plenamente a Su Majestad la Reina”, rezaba el comunicado.

Un año después, en la explosiva entrevista de la pareja con Oprah Winfrey, el príncipe Harry reveló que las principales razones por las que habían dejado sus funciones reales eran la “falta de apoyo y la falta de comprensión” tanto de los medios de comunicación como de la familia real y añadió que dejó de recibir cualquier apoyo financiero en “el primer trimestre de 2020″.

Harry y Meghan en el funeral de la reina Isabel II. Foto: AFP

El patrimonio de Harry

No se sabe con exactitud cuál es el patrimonio neto actual de la pareja desde entonces. Sin embargo, un recorrido por sus actividades comerciales y sus gastos permiten obtener una aproximación.

Cuando eran miembros activos de la realeza, el 95 % de sus ingresos anuales provenían del rey Carlos III, en ese entonces príncipe de Gales. En el año fiscal 2018-2019 (su primer año de casados), el patrimonio del Ducado de Cornualles de Carlos pagó más de 5 millones de libras para cubrir los deberes públicos –y algunos gastos privados– de los Sussex, y del duque y la duquesa de Cambridge. La sovereign grant (subvención soberana), financiada por los contribuyentes, representaba el 5 % restante.



Un alto portavoz de la Clarence House dijo a la BBC que Harry y Meghan recibieron una “suma sustancial” de Carlos para facilitar su transición a la independencia financiera. Sin embargo, confirmó que la pareja dejó de recibir fondos oficialmente en el verano boreal de 2020.



(Le puede interesar: El ataque de William y más revelaciones de la nueva biografía del príncipe Harry)

Harry de Inglaterra y Meghan Markle el día de su boda, en mayo del 2018. Foto: AFP

En septiembre de 2020, Business Insider informó que la pareja contaba con al menos 30 millones de dólares, citando estimaciones de 2018 de Money.com, que se hicieron antes de que la pareja firmara su acuerdo multimillonario con Netflix.

Desde entonces, Harry y Meghan también han recurrido a la herencia del patrimonio de la princesa Diana. “Tengo lo que mi madre me dejó y, sin eso, no habríamos podido hacer esto”, contó Harry a Oprah en marzo de 2021. “Ella lo vio venir, y ciertamente sentí su presencia durante todo este proceso”.



El príncipe Harry heredó unos 10 millones de dólares del patrimonio de la princesa Diana tras su muerte el 31 de agosto de 1997.



Adicionalmente, Harry ganó 50.000 dólares al año por su trabajo como capitán del Ejército británico, en el que sirvió durante 10 años.



(Puede leer: Príncipe Harry: polémica por detalles de combatientes que mató en Afganistán)

El dinero de Meghan Markle

Por su parte, Meghan Markle, antes de dejar la actuación para unirse a la familia real, tenía un patrimonio neto estimado de 5 millones de dólares. La actriz habría ganado 50.000 dólares por cada episodio de Suits y un total de 360.000 dólares por sus papeles en las películas de 2010 Recuérdame y La candidata, según informó la revista Town & Country.



Markle también dirigió el exitoso blog de estilo de vida The Tig, que cerró tras comprometerse con Harry. Ganaba unos 80.000 dólares al año con patrocinios.



Meghan Markle también es la autora de The Bench, un libro infantil inspirado en un poema que escribió para el príncipe Harry con motivo del Día del Padre y que se publicó el 8 de junio de 2021.



La narración hablaba de la relación entre un padre y un hijo desde la perspectiva de una madre. El libro contaba con ilustraciones de Christian Robinson y se convirtió en un bestseller del New York Times a la semana de su publicación. Según The Sun, Markle recibió un adelanto de 700.000 dólares por la publicación.



(Siga leyendo: Príncipe Harry asegura que rey Carlos sentía celos de Meghan y Kate: ¿por qué?)

En esta foto tomada el 26 de junio de 2018, Meghan Markle, el príncipe Harry de Gran Bretaña y la reina Isabel II posan durante la ceremonia de entrega de premios de los Jóvenes Líderes de la Reina. Foto: John Stillwell / AFP

La autobiografía del príncipe Harry, Spare, que salió a la venta el 10 de enero de este año, promete ser uno de los libros más populares del año. La editorial, Penguin Random House, imprimió 2,5 millones de ejemplares en tapa dura solo en Estados Unidos, informó Forbes. Las memorias ocupan el primer puesto, según los pedidos anticipados, en Amazon.com y Barnes & Noble en Estados Unidos.



Según Business Insider, el príncipe Harry se comprometió a donar las ganancias del libro a obras benéficas. Ya ha donado 1,5 millones de dólares a Sentebale, una organización benéfica que apoya a niños y jóvenes afectados por el VIH.



El diario británico PageSix informó en 2021 que el príncipe había recibido un anticipo de 20 millones de dólares por el libro de Penguin Random House.



(Además: Príncipe Harry revela discusiones en la familia el día que murió la reina Isabel)

En septiembre de 2020, Markle y el príncipe Harry fundaron su propia productora y firmaron un acuerdo con Netflix supuestamente valorado en 100 millones de dólares, según reportó The New York Times. “Nos centraremos en crear contenidos que informen pero también den esperanza”, dijo la pareja en un comunicado. “Como padres primerizos, hacer programas familiares inspiradores también es importante para nosotros”.



Su serie documental de Netflix, Harry & Meghan, que se estrenó el 8 de diciembre de 2022, sigue a la pareja mientras navegan por su vida después de abandonar los deberes reales. En los tres primeros episodios de la serie compartieron detalles íntimos de su vida en común y nuevas fotografías.



Meghan y Harry también recibieron 30 millones de dólares por un acuerdo de podcast de tres años con Spotify. La pareja no produjo ningún contenido para la plataforma en 2021, lo que supuestamente llevó a los productores de Spotify a intervenir, informó Forbes. Meghan Markle ha lanzado desde entonces su propio podcast de Spotify, Archetypes (Arquetipos).

Los gastos de la pareja

Tras retirarse de sus funciones como miembros principales de la realeza, Meghan y Harry reembolsaron los 2,4 millones de libras (2,9 millones de dólares), que costó la renovación de su casa, Frogmore Cottage, en Windsor.



El costo de la renovación de la casa fue pagado originalmente por los contribuyentes británicos a través de la Subvención Soberana, según la BBC. La pareja devolvió el dinero en 2022 tras firmar el acuerdo con Netflix.

Compraron su primera casa juntos, una finca en Santa Bárbara, California, en julio de 2020 por 14,65 millones de dólares.



La pareja se instaló en el privado y exclusivo barrio de Montecito en una casa de más de 4400 metros cuadrados. De acuerdo con Forbes, hicieron un pago inicial de 5 millones de dólares, lo que les dejó una hipoteca de 10 millones.



(Además: Spare, las memorias del Príncipe Harry, rompe récord en su primer día de ventas)

Libro del príncipe Harry. Foto: AFP

En un viaje a Nueva York en septiembre de 2021, la pareja se alojó en el ostentoso hotel Carlyle, donde la princesa Diana era huésped frecuente. La pareja cenó en el famoso bar Bemelmans del hotel. Según The Observer, la Suite Real, de dos dormitorios, donde al parecer se alojó la princesa Diana durante sus viajes a Nueva York, cuesta 8000 dólares la noche.



Meghan y Harry también han recibido críticas por su uso de jets privados para viajar. En diciembre de 2022, Markle viajó en jet privado por segunda vez en una semana para asistir a una entrega de premios con el príncipe Harry en Nueva York. Anteriormente fue vista subiendo a un jet privado en Indianápolis después de aparecer en un evento de empoderamiento femenino en la ciudad, indicó The Independent.



Cuando se le preguntó sobre el uso de jets privados por parte de su familia en 2019, Harry dijo: “Paso el 99 % de mi vida viajando por el mundo en avión comercial. Ocasionalmente tiene que haber una oportunidad basada en una circunstancia única para garantizar que mi familia esté segura, y es genuinamente tan simple como eso.” Y añadió: “Para mí se trata de equilibrio”.

El príncipe Harry y Meghan Markle también pagan su propia seguridad. Sin embargo, la pareja está luchando actualmente por la protección oficial de la policía durante su estancia en el Reino Unido.



“El duque y la duquesa de Sussex financian personalmente un equipo de seguridad privada para su familia, sin embargo, esa seguridad no puede replicar la protección policial necesaria que se necesita mientras están en el Reino Unido”, según un comunicado publicado en enero de 2022.



Al parecer, Meghan y Harry recibieron protección oficial de seguridad real cuando viajaron al Reino Unido para los funerales del príncipe Felipe y, posteriormente, de la reina Isabel II.

LA NACIÓN/ ARGENTINA (GDA)

GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA

