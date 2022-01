Son muchas las posiciones que hay con respecto a la vacunación contra el covid. Existe un grupo de personas que prefiere negarse y pasar por alto el procedimiento de inmunización a pesar del riesgo de contagio y de lo grave que puede llegar a ser desarrollar el covid-19.



Uno de esos casos fue Hana Horka, cantante del grupo de folk checo Asonance, que se opone a las vacunas contra el covid.



La artista falleció el pasado domingo 16 de enero, con 57 años, después de haber contraído deliberadamente el virus para obtener su pase sanitario, anunció la familia.

En declaraciones con la radio pública ‘iRozhlas.cz’, el hijo de la cantante, Jan Rek, explicó que su madre se negó a ser vacunada y se expuso voluntariamente a la enfermedad que él y su padre, ambos vacunados, contrajeron antes de Navidad.



"Ella decidió vivir normalmente con nosotros y prefirió contraer la enfermedad antes que ser vacunada", indicó Rek.



(Le puede interesar: 'Fui antivacunas y ahora me arrepiento. El covid-19 casi me quita la vida').



Dos días antes de su muerte, Hana Horka había escrito en las redes sociales: "Sobreviví. Así que ahora habrá teatro, sauna, concierto y un viaje urgente al mar".

Las acusaciones de Jan Rek

Ante el desafortunado suceso, Jan Rek, el hijo de la cantante, se dirigió a aquellos que motivaron a su madre a rechazar el proceso de inmunización.



De hecho, acusó a las figuras locales del movimiento antivacunas de haber convencido a su madre de no vacunarse y de tener "sangre en las manos".



"Sé exactamente quién forjó su opinión (...). Me entristece que haya creído más en los extranjeros que en su propia familia. No fue sólo desinformación total, sino también opiniones sobre la inmunidad natural y los anticuerpos creados al contraer la enfermedad", lamentó el hijo de la cantante.

¿Cómo son las medidas en la República Checa?

El aumento de contagios que está viviendo el mundo puso en alerta roja a más de un país y así como en la mayoría de lugares, la República Checa cuenta con estrictos protocolos de bioseguridad.



(Siga leyendo: Mueren por covid con 6 días de diferencia famosos gemelos de la TV francesa).



La nación se enfrenta actualmente a una nueva ola de contagios, con más de 20.000 nuevos casos positivos detectados este lunes 17 de enero.



La prueba de una vacuna o de la reciente recuperación del coronavirus es necesaria en todos los lugares culturales y deportivos, así como en los bares y restaurantes.

* Con información la agencia AFP (Cable)