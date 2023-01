Cinco páginas más de documentos confidenciales fueron encontradas en una habitación adyacente al garaje de la casa de la familia del presidente estadounidense, Joe Biden, en Wilmington (Delaware, este), informó el sábado la Casa Blanca.



(Lea aquí: Estados Unidos: un fiscal especial investigará documentos clasificados de Biden)



Estos documentos, que datan de cuando Biden fue vicepresidente (2009-2017), fueron encontrados tras la llegada al lugar el jueves por la noche del abogado de la presidencia, Richard Sauber, indicó este último en un comunicado.

Estos nuevos folios se suman a otros archivos encontrados en la residencia familiar del mandatario, que la Casa Blanca reveló el jueves, y a otros documentos confidenciales hallados el pasado noviembre en una oficina de Washington.

La Casa Blanca dice que está colaborando con la justicia para esclarecer estos hechos. Foto: AFP

¿De qué se trata el caso de los archivos secretos?

La Casa Blanca enfrenta fuertes cuestionamientos desde este miércoles a raíz del hallazgo de documentos secretos presuntamente extraviados por el presidente Joe Biden, en un caso que complica la investigación de las autoridades sobre otro escándalo que involucra al republicano Donald Trump.



Washington también confirmó el descubrimiento de un "pequeño número" de documentos clasificados (al parecer alrededor de 10) en un armario cerrado en un centro de análisis en Washington en el que Biden solía trabajar cuando era vicepresidente de Barack Obama.



La última revelación garantiza que la historia no terminará rápidamente, con consecuencias impredecibles para el futuro de un caso similar que implica al expresidente Trump, quien conservó un gigantesco número de documentos en su residencia de Florida luego de dejar la Casa Blanca en 2021.

Expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, también está involucrado en un caso similar. Foto: AFP

Aunque el caso de Trump es más serio -el FBI recuperó unos 11.000 documentos durante un allanamiento a su residencia en agosto, lo que podría valerle cargos por obstrucción a la justicia- el de Biden también llevó a que el Fiscal General del país nombrara a un Fiscal Especial para investigar este hecho.



Analistas también afirman que podría introducir complicadas consideraciones políticas en la investigación contra Trump, quien ya pide un trato similar para Biden. "¿Cuándo registrará el FBI las numerosas residencias de Joe Biden e incluso la Casa Blanca?", escribió en su red Truth Social.



Por su parte, el líder republicano Kevin McCarthy, pidió al Congreso de Estados Unidos que abra una investigación tras el hallazgo. "El Congreso debe investigar este caso", dijo a la prensa, y denunció "un nuevo paso en falso de la administración Biden".



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes en México durante la Cumbre de Líderes de Norteamérica que desconoce el contenido de los clasificados que fueron hallados en una oficina.



"No sé lo que contienen los documentos", dijo Biden, quien además se declaró sorprendido por el hallazgo y garantizó su cooperación para esclarecer el caso. "La gente sabe que me tomo en serio los documentos clasificados, la información clasificada".



Al ser documento altamente sensibles, la institución Archivos Nacionales, de Estados Unidos, es la encargada de darle trámite a este tipo de documentos. Se evita, en todo caso, que información altamente sensible salga de las sedes oficiales del Gobierno.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

*Con AFP