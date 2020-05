'Europa debe prepararse para una segunda oleada del coronavirus'

Europa debe prepararse para una segunda ola del nuevo coronavirus, advirtió la directora del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), Andrea Ammon, después de que varios países iniciaran el desconfinamiento.



La cuestión no es saber si habrá una nueva ola de contagios, sino "cuándo" tendrá lugar y "cuál será su alcance", afirmó Andrea Ammon este jueves en una entrevista con el diario británico The Guardian.

"El virus está a nuestro alrededor, circulando mucho más que en enero y en febrero", añadió, y subrayó que las cifras de inmunidad de la población no son alentadoras: "entre el 85 por ciento y el 90 por ciento" siguen expuestos al covid-19.



"No quiero dibujar una imagen catastrófica pero creo que tenemos que ser realistas. No es el momento, ahora, de relajarse completamente", agregó, y recordó que, al principio de la epidemia, los gobiernos "subestimaron" la velocidad a la que se propaga el virus.



Europa es el continente más afectado por la pandemia, con casi 2 millones de casos, 170.000 de los cuales, mortales, sobre todo en el Reino Unido, Italia, Francia y España, según un recuento de la AFP de este jueves. En total, en el planeta se produjeron más de cinco millones de casos, incluyendo 328.000 decesos.



Según la directora, no se debe creer que la emergencia terminó. Foto: EFE

El Centro de Prevención, una agencia de la Unión Europea con sede en Suecia que asesora a las autoridades sobre el control de enfermedades infecciosas, indicó a principios de mayo que "la ola inicial de transmisión pasó su pico", mientras que se registraba un descenso de nuevos casos en la mayoría de países de la UE.



Muchos países europeos empezaron a suavizar las restricciones impuestas por el confinamiento. Según Ammon, la segunda ola no tiene por qué ser necesariamente desastrosa si la gente continúa respetando las reglas de distancia de seguridad.



No obstante, advirtió que la gente, cansada de las restricciones, "ve claramente que (las infecciones) bajan y piensa que esto ha terminado. Pero no es así".



AFP