Un alumno de 14 años apuñaló con arma blanca este jueves a tres profesores y dos estudiantes en una escuela secundaria del sur de España, un suceso poco frecuente en este país y que movió a autoridades políticas y religiosas a pedir una reflexión "urgente" sobre la violencia.



El hecho se presentó en horas de la mañana, cuando comenzaban las clases en el Instituto de Enseñanza Secundaria Elena García Armada en Jerez de la Frontera, en Andalucía, según explicó un portavoz de la Policía.



"Se ha localizado en la tercera planta al presunto autor de los hechos, [tenía] en su poder dos armas blancas utilizadas para agredir a tres profesores y dos alumnos", indicaron.



Tras ser neutralizado, el sospechoso fue conducido a una comisaría. La responsable regional de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, precisó que cuatro de los cinco heridos fueron trasladados al hospital, pero solo una de las profesoras, que fue alcanzada en un párpado, tendrá que ser operada.



Los otros tres, dos profesores y un menor, tenían heridas de menor gravedad.



Un joven de 14 años apuñaló hoy a tres profesores y dos estudiantes en una escuela del sur de España, lo que provocó un examen de conciencia en un país donde este tipo de ataques son muy raros. Foto: JUAN CARLOS TORO. AFP

¿Qué dijo el joven?

El joven, de 14 años, habría recibido a los agentes de Policía con las palabras: “He explotado. Ya no podía más", según información a la que accedió el medio español El Mundo.



Señalaron que el adolescente repetía esas palabras a las autoridades que acudieron a la escuela, estando en “evidente estado de nerviosismo”, mientras dos docentes lo sostenían.



Otros estudiantes indicaron que el joven agresor “tenía problemas para relacionarse” y que, por lo general, permanecía solo en los descansos.



El citado medio también precisó que la institución en la que sucedieron los hechos cuenta con un aula específica para alumnos con necesidades educativas especiales, pero el agresor se encontraba en un aula ordinaria. La escuela no ha aclarado si el joven tenía algún tipo de diagnóstico especial y solo se sabe que no había reportes de mal comportamiento en su historial escolar.



El adolescente, que no ha sido identificado, apuñaló repetidamente a sus víctimas poco después de que comenzaran las clases. Foto: JUAN CARLOS TORO. AFP

‘Estamos todos en shock. No nos lo esperábamos para nada’

Tras conocerse los hechos, una multitud de padres se agolparon alrededor de este centro de educación secundaria que cuenta con casi 700 alumnos, rodeado esta mañana por la Policía, esperando noticias de sus hijos, según las imágenes difundidas por la televisión española.



Según los testimonios de varios alumnos, el sospechoso atacó a cuchillazos a compañeros de su clase, además de a la profesora herida en el ojo, antes de dirigirse a otra aula.



"He visto al chaval (niño) con dos cuchillos, con cara de querer pinchar todo el mundo", explicó un alumno a la televisión. "Entra un compañero, se va para el fondo corriendo, deja la mochila en el suelo y, de repente, saca dos cuchillos. Empieza a gritar 'os voy a matar'", recordaba otro estudiante de la clase. "Estamos todos en shock. No nos lo esperábamos para nada", añadió.



"No sabemos la causa", que motivó al adolescente a cometer una acción de este tipo, indicó de su lado el presidente regional de Andalucía, Juanma Moreno, quien reconoció haber "tenido toda la mañana el susto en el cuerpo", ya que la situación podía haber sido "muchísimo más grave".

Al haber cumplido ya 14 años, la edad de responsabilidad penal en España, el presunto atacante podría ser procesado por un juzgado de menores.

Según los testimonios de varios alumnos, el sospechoso atacó a cuchillazos a compañeros de su clase. Foto: JUAN CARLOS TORO. AFP

*Con información de AFP

