Exclusivo: habla duquesa británica que busca que gobierno de Colombia le envíe coca

Jane Percy, duquesa en el Reino Unido, lleva años buscando que el gobierno colombiano le done plantas de coca para poder incluirlas en su polémico, pero famoso, Jardín venenoso, en donde cuenta con más de 100 especies de plantas usadas para la producción de distintas drogas ilegales, que tiene en su castillo de verano en Alnwick, al noreste de la nación europea.

En entrevista exclusiva con EL TIEMPO, la duquesa de Northumberland aseguró que ha elevado su particular petición a varios embajadores colombianos a lo largo de los años y que, en la mayoría de los casos, se la han negado o ni siquiera le responden.

Percy señala que es algo que “no entiende” ya que cuenta con una licencia oficial para cultivar este tipo de plantas, puesto que su intención es instruir al público sobre los peligros de un derivado de la planta -la cocaína- que asegura “está matando a cientos en su país”.

“Me encantaría ir a Colombia y ver de primera mano lo que pasa allí. Creo que podemos encontrar una forma de colaborar y que sea beneficioso para ambas partes”, anota la duquesa tras indicar que su Jardín venenoso lleva 25 años en funcionamiento y atrae a millones de turistas.

Cuéntenos un poco de su Jardín venenoso, ¿de dónde salió la idea y qué pretende con su funcionamiento?

La idea surgió cuando estaba diseñando el jardín anexo en el castillo de Alnwick -su residencia de verano- hace unos 25 años. Tenía la idea de que fuera un jardín enfocado en la comunidad. Así que cuando empecé a buscar referencias en diferentes jardines de todo el mundo, uno de los que me pareció fascinante fue el de Padua, cerca de Venecia, en Italia, y que fue construido por los Médici para encontrar formas más eficaces de matar a sus enemigos a través del uso de las plantas. En él había una calavera y dos huesos cruzados en la puerta. Estaba muy deteriorado y en ruinas, pero aun así me tocó una fibra sensible en alguna parte. Luego, miré más allá y en todas partes había jardines boticarios, centrados en la curación y las propiedades curativas de las plantas. Y cuanto más aprendía sobre las plantas, más me enteraba de que una planta que cura casi siempre mata.

Imágenes del Jardín venenoso. Foto:Cortesía Compartir

¿De ahí le surgió la idea de hacer algo educativo?

Pensé que cuando uno piensa en educación sobre drogas suele ser a través de un enfoque que puede resultar aburrido. Lo que sí no me esperé es que la idea condujera a un gran programa de educación sobre drogas. Grupos enfocados en la lucha contra las drogas o en la rehabilitación de pacientes adictos acercaron para decirnos que si podían utilizar el jardín para tener una conversación con las personas. En particular, las conversaciones intergeneracionales. La verdad es que hay muy pocos lugares en el mundo donde usted puede sentar a una abuela con su hija y su nieta alrededor de una planta de cannabis y hablar de ello y escuchar historias al respecto. Aunque en principio suena como algo divertido, hay un mensaje serio detrás de esta experiencia. Debo decir, que ya tenemos una licencia del gobierno británico para cultivar drogas en este espacio.

Sin embargo, una de las plantas que no tiene su jardín, entre las más de 100 que ya crecen en este espacio, es la de coca. Usted ha dicho que le ha pedido al gobierno colombiano que le facilite semillas o plántulas para cultivarla. ¿Cómo han sido esas conversaciones?

Bueno, le he escrito a varios embajadores a lo largo de los años y la mayoría de ellos ni siquiera han contestado, algunos simplemente me han dicho que no es posible. Pero, yo no veo por qué no es posible. En realidad, la planta de coca no es diferente de cualquier otra planta mortífera.

Imágenes del Jardín venenoso. Foto:Cortesía Compartir

¿Pensó encontrar más eco en un gobierno como el de Gustavo Petro?

Hace poco recibí una carta de la embajada colombiana y, de hecho, sacaron un comunicado de prensa señalando que intentaron ponerse en contacto conmigo. Yo me pondré en contacto con el embajador, quien sabe que la hoja de coca no mata. Es decir, la planta de la coca no mata por sí sola. Lo extraordinario de todas estas plantas venenosas es que lo que mata es la intervención del hombre. Así que somos nosotros los que facilitamos que se conviertan en asesinas. Y esa es la parte interesante. Elegimos convertir la marihuana en un asesino o la estricnina en un asesino, o la coca en cocaína. No lo hace por sí misma a la planta.

EL TIEMPO se comunicó tanto con la embajada de Colombia en Londres y con la de Londres en Bogotá y ellos dicen que no han recibido dicha solicitud...

Eso es verdad. No al embajador actual, hasta ahora. Pero, le escribí a embajadores anteriores y no obtuve respuestas. En ese sentido, podemos intuir que no es posible conseguir la planta de coca.

Imágenes del Jardín venenoso. Foto:Cortesía Compartir

Roy Barreras, el actual embajador de Colombia en Reino Unido, dice que no es posible porque en la nación británica la planta de coca está catalogada como una droga y por lo tanto está prohibida. ¿Usted qué opina?

Creo que en nuestro caso deberíamos ser un caso excepcional porque la cultivamos para educar y se vigila con mucho cuidado gracias a que contamos con una licencia del Ministerio del Interior para cultivar estas drogas con las que, por supuesto, tenemos que ser responsables. Nadie puede entrar a este jardín por su propia cuenta, incluso durante el recorrido tienes que ir acompañado de un guía. Además, no estamos hablando de que alguien pueda agarrar unas hojas de coca y luego con eso poder ir a producir cocaína. Creo que eso es muy importante.

Es decir que, desde la perspectiva del Reino Unido, y dado que ya cuentan con una licencia para cultivar, ¿el hecho de que sea considerada ilegal no debería ser un obstáculo para conseguir las plantas que usted solicita?

Hay plantas mucho más letales en su estado natural que la coca, que obligatoriamente tiene que pasar por un largo proceso para extraer de ella la cocaína. Y no veo por qué entonces no podemos tener una de estas plantas en nuestro jardín.

Sí, yo diría que sí. Todas las plantas que cultivamos en el Jardín venenoso matan, son peligrosas, pero igual las tenemos y las podemos cultivar. Y las tienen en otras partes también. Le apuesto a que en Colombia hay trompetas de ángel o brugmansias que son de las más peligrosas. Esta última visualmente es una planta hermosa con campanas de flores que huelen fantástico. En la época victoriana, las mujeres en Gran Bretaña solían tener sus flores en las mesas de juego y echaban el polen de las campanillas en su taza de té, eso era como el LSD de la época. Los Aztecas también la usaban. Ellos hacían un té de las raíces y se los daban a sus víctimas de sacrificio. Era una planta increíble para hacer que la gente pareciera estar despierta cuando en realidad estaban completamente fuera de sí. Y si aumentabas la dosis, mataba. Lo que quiero decir es que hay plantas mucho más letales en su estado natural que la coca, que obligatoriamente tiene que pasar por un largo proceso para extraer de ella la cocaína. Y no veo por qué entonces no podemos tener una de estas plantas en nuestro jardín.

En su respuesta, el gobierno colombiano insinúa que la planta tampoco es una buena opción para su jardín, pues no es ni venenosa ni tóxica. Como ejemplo, dicen que, así como la cebada no es whiskey o las papas vodka, pues la coca no es cocaína. ¿Está de acuerdo?

Bueno, sí, es cierto, pero la planta de coca es fundamental en la fabricación de cocaína y ese es el mensaje que desde nuestro proyecto intentamos transmitir, explicarles a los visitantes que la hoja de coca no hace nada por sí sola y que, justamente, cuando se usa de cierta forma se torna en algo sumamente peligroso, adictivo y letal. Además, en el Reino Unido enfrentamos un serio problema de salud pública por cuenta de la cocaína y creo que ese es un mensaje importante de dar.

Quizá, el problema también sea que Colombia no quiere fomentar el estereotipo con el que ha cargado por décadas de que el país es solo coca y cocaína al enviarle la planta a su jardín...

Nuestra intención no es señalar a un país u otro. Las daturas o brugmansias están en todo el mundo. En Sudáfrica bordean las carreteras y cuando uno pregunta te dicen que allí no la asocian con nada malo pese a que es peligrosa. El tema es que, en Inglaterra, el producto que sale de la coca es un problema grande, especialmente en el noreste del país, y por eso queremos instruir a la gente sobre sus peligros de una manera que los motive o les interese.

Jane Percy, duquesa en el Reino Unido Foto:The Poison Garden / Cortesía Compartir

Supongo que usted sabe que en comunidades indígenas de Colombia o Bolivia la coca es parte de su dieta. Sus hojas también se usan para producir té. ¿Eso es algo que destacaría también en sus charlas?

Sí, podríamos hacerlo, aunque en lo que nos centramos es en su aspecto letal. Lo que intentamos es hacer llegar este mensaje a los jóvenes británicos porque, por cierto, la cocaína mata a mucha más gente aquí que en Colombia. Sólo queremos transmitir el mensaje sobre los peligros de la cocaína, por eso tratamos de no centrarnos en la cura o los beneficios de estas plantas usadas de otra manera porque, le recuerdo, que casi todas las plantas de las que hablo que matan, también casi todas curan también. Y la relación entre matar y curar es realmente interesante, pero ese no es el objetivo de este jardín.

Imágenes del Jardín venenoso. Foto:Cortesía Compartir

Entonces, ¿qué tiene planeado para que Colombia finalmente acceda a enviarle la planta de coca?

Nos pondremos en contacto con la embajada y trataré de reunirme con el embajador Barreras para hablar de esto. Haré un seguimiento y veré si hay alguna manera de que podamos trabajar juntos en beneficio mutuo. Siento que puede que haya alguna asociación entre nuestro jardín y lo que ocurre en Colombia para que este envío y lo que hacemos en el jardín nos sirva a ambos. Me encantaría ir a Colombia y ver qué está pasando allí.

SERGIO GÓMEZ MASERI - Corresponsal de EL TIEMPO - Washington