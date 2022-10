La ciudad europea de Leiden, ubicada en Países Bajos, fue el epicentro de un experimento astronómico hace unas semanas, cuando, al apagar todas las luces, sus miles de habitantes pudieron apreciar el cielo nocturno de una forma que antes no habían experimentado.



(Lea también: Así es Marshmallow, el recién descubierto exoplaneta 'ultraesponjoso').



El pasado 25 de septiembre, en la noche, como parte del proyecto de arte de Daan Roosegaarde, apoyado por la Unesco, se pidió a los residentes de Leiden que apagaran las luces y miraran el cielo desde su jardín, azotea, el parque de la ciudad o en la calle.

El resultado de este experimento, que tuvo lugar entre las 10 y las 11:30 de la noche, fue que además de las estrellas, pudieron ver los planetas Júpiter y Saturno desde las calles.

(Puede leer: El plan de la CIA para traer de nuevo a la vida animales extintos).

Este evento hace parte del proyecto Seeing Stars (Viendo las estrellas, en español), con el cual Roosegaarde y la Unesco Holanda buscan "traer las estrellas de vuelta a las calles" y reconocer la observación de estrellas como una forma de patrimonio universal.



En el experimento de Leiden, en diez puntos de la ciudad se ubicaron astrónomos con telescopios para explicarles a los asistentes qué era lo que estaban viendo en el cielo.



"Nunca antes la luz había sido apagado en esta escala en una ciudad para ver las estrellas. Quitando la luz, volvemos a ver las estrellas. En un momento en el que los gobiernos de todo el mundo están llamando a ahorrar energía, Seeing Stars muestra la belleza de escasez", señaló en su momento Roosegaarde.



(Le podría interesar: Eclipse y lluvia de estrellas: los fenómenos que se espera ver en noviembre).



Además, el alcalde de Leiden, Henri Lenferink, destacó que el evento fue un éxito: "Apagar las luces no es tan tan simple como parece. Tuvimos que hacer mucho trabajo de antemano para hacer esto y al mismo tiempo prestar atención atención a la seguridad. Se necesitan agallas para llevar a cabo este proyecto en una ciudad como Leiden. Estoy enormemente orgulloso de todos los que contribuyeron a esto, pero el resultado también valió la pena, pudimos dar a la gente de Leiden un regalo maravilloso".



Tras esta experiencia en Leiden, ciudades como Venecia, Estocolmo y Sydney han expresado interés en su propia iniciativa Seeing Stars, según publicó la página web oficial de Leiden para el proyecto Seeing Stars.

Lea otras notas en EL TIEMPO

Papa Francisco bendice a transexuales latinoamericanas del litoral de Roma

James Rodríguez recibirá a su hijo en Grecia antes de partido contra Lamia

Juez denuncia que le ofrecieron 1.000 millones para absolver a Rodolfo Hernández

Tendencias EL TIEMPO