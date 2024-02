Exclusivo: entrevista con diputado noruego que nominó a Gustavo Petro al Nobel de Paz

El diputado ecologista noruego Rasmus Hansson nominó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al Nobel de la Paz 2024. Según dijo, destaca el trabajo del mandatario por alcanzar la paz y considera todos sus esfuerzos como una “inspiración” para el mundo.



Hansson -uno de los tres diputados del partido Verde noruego en el Parlamento y el responsable de nominar a la activista iraní Narges Mohammadi, ganadora del Nobel de la Paz en 2023-, justificó su elección en que “Petro promueve una política de paz creadora, moderna e integral” y que “muestra en la práctica que el diálogo con los actores armados puede ser un medio eficaz para solucionar conflictos y reducir la violencia”.

Según el testamento de Alfred Nobel, el magnate sueco que instituyó los premios que llevan su nombre, pueden designar candidatos al galardón de la Paz catedráticos de universidad en Derecho, Historia y Ciencias Políticas, parlamentarios, antiguos laureados y miembros de tribunales internacionales, entre otros.



Solo si quienes proponen lo hacen público, se puede conocer la identidad de los candidatos, ya que el Comité Nobel noruego únicamente publica el número total de aspirantes y no confirma nombres hasta 50 años después.



Los Nobel se entregan cada año el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su fundador, en una doble ceremonia: en el Ayuntamiento de Oslo, para el premio de la Paz, y en el Konserthus de Estocolmo, para los otros cinco galardones.



Este diario conversó en exclusiva con el diputado noruego a propósito de la nominación del presidente colombiano. “Nominé a Gustavo Petro por su introducción del importante aspecto medioambiental en el proceso de paz, no porque yo espere que no tenga defectos”, afirmó.



¿Cuál fue la principal motivación para nominar al presidente Gustavo Petro al Premio Nobel de la Paz?



La motivación fue aprovechar esta oportunidad para animar y reiterarle al mundo el importantísimo proceso de paz que se está llevando a cabo en Colombia. También como un apoyo al pueblo colombiano en ese camino con aspectos adicionales, que es que la paz duradera solo se puede lograr si se incluye la paz con la naturaleza y el clima, y ese es el mensaje (de Gustavo Petro) que creo que es muy constructivo para el proceso de paz en Colombia y también muy importante para el mundo.

Rasmus Hansson se graduó de biología y química en la Universidad de Oslo.

Usted destacó que el presidente Petro promueve negociaciones "incluyentes", ¿a qué se refiere?



Porque ha incluido negociaciones con los grupos de interés más importantes. No solo con grupos armados y antiguos grupos guerrilleros que han sido centrales en los conflictos, sino también con mujeres, jóvenes, indígenas y grupos marginales que también participan.

En Colombia, se firmó en 2016 un acuerdo para poner fin a la guerra con la extinta guerrilla de las Farc. ¿Cómo evalúa usted desde Noruega la situación actual de Colombia en términos de paz y reconciliación?



Como persona del otro lado del planeta, me resistiría a entrar demasiado a evaluar la situación en Colombia. La situación actual es demasiado complicada y no sé lo suficiente como para hacer una declaración muy sólida al respecto. Pero lo que sí puedo decir es que es extremadamente positivo que haya un proceso de paz en marcha. Es una tremenda mejora respecto a la horrible situación en la que se encontraba Colombia cuando la guerrilla de las Farc estaba más activa y otros grupos también lo eran.



Pero, al mismo tiempo, es muy evidente que la paz aún no se ha alcanzado plenamente. Sigue habiendo asesinatos y atrocidades. Así pues, el proceso de paz es muy prometedor, muy alentador, pero también entiendo que siga siendo complicado. Mi pequeña contribución para promover el avance del proceso de paz es llamar la atención del mundo sobre ello y llamar la atención del mundo sobre la importancia de incluir el medio ambiente como requisito para la paz futura de todos.

El proceso de ‘paz total’ que ha promovido Gustavo Petro tiene algunos detractores en Colombia y ha recibido varias críticas por la gestión del presidente, ¿qué opinión le merece esas circunstancias?



Mi opinión sobre las críticas es, en primer lugar, que obviamente respeto que haya muchas opiniones y puntos de vista diferentes representados en este proceso. Y nadie puede, por supuesto, sorprenderse de que después de un periodo como el que Colombia ha atravesado, y sigue atravesando, haya opiniones muy fuertes y diferentes de muchos grupos durante el proceso de paz. Nadie espera que el proceso de paz deje a todo el mundo contento. Cualquier proceso de paz debe concluir con la aceptación de compromisos por parte de la gente, y que la historia siga siendo historia a cambio de la paz y de un futuro más prometedor.



Lo segundo es que las nominaciones para el Premio Nobel de la Paz no son lo mismo que creer que las personas o los nominados sean santos. La mayoría de las personas que han sido nominadas y han recibido el Premio de la Paz son personas que han participado en muchas cosas. Son políticos que representan intereses y han cometido errores. Estoy seguro de que el presidente Petro ha hecho lo mismo. Pero no voy a entrar en detalles de nada, ni de las críticas que se hacen, ni de las que no se escuchan.



Lo principal aquí es que él (Gustavo Petro) ha sido nominado por su introducción del importante aspecto medioambiental en el proceso de paz, no porque yo espere que no tenga defectos.

En todo caso, ¿usted cree que la nominación de Petro al Premio Nobel puede tener un impacto positivo en los esfuerzos de paz en Colombia?



Esa es mi esperanza. Por eso lo he nominado (a Gustavo Petro), porque quería aprovechar mi oportunidad para llamar la atención sobre el proceso de paz del pueblo colombiano y sobre todos sus aspectos positivos y prometedores, de los que el mundo puede aprender.



Como político noruego, he seguido el proceso de paz en Colombia desde la lejanía durante mucho tiempo. Muchos noruegos, como usted sabe, han participado de diversas maneras en ese proceso. Así que, como parte de ello, tengo esta oportunidad y creo que llamar la atención del mundo sobre el proceso también puede animar a todos los participantes en este a redoblar sus esfuerzos para concluirlo.



Rasmus Hansson, diputado noruego.

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz en 2016 precisamente por sus esfuerzos para poner fin al conflicto armado en nuestro país. ¿Los ve como casos similares?



Los dos procesos están muy cerca uno del otro. Pero la razón por la que nominé al presidente Petro, a pesar del hecho de que el expresidente (Juan Manuel Santos) recibió el Nobel de la Paz no hace mucho tiempo, es, como he mencionado, el nuevo aspecto que el presidente Petro ha introducido en el proceso de paz: el reconocimiento de que no se puede lograr una paz duradera entre las personas sin paz con la naturaleza y el medio ambiente, y ese es un mensaje que todo el planeta necesita escuchar, porque con todas las luchas y todos los conflictos que hay en el mundo, esa es la única manera de avanzar para todos en cualquier zona de conflicto.



Tenemos que entender que parte de la razón de nuestros conflictos es nuestra relación con la naturaleza y el clima que nos rodea, y parte de la solución a esos conflictos es incluir la paz con la naturaleza y el medio ambiente y el clima.

En los últimos meses, Gustavo Petro ha cobrado cierto protagonismo en el plano internacional por cuenta de sus declaraciones públicas frente a, por ejemplo, la guerra en Gaza y la crisis climática. ¿Qué opina al respecto?



Creo que el presidente Petro está jugando un papel importante exactamente porque él viene de un país que está luchando duro para lograr una solución pacífica a un período extremadamente complicado y exigente, y el hecho de que él, a pesar de esa historia tan complicada, todavía se centre en el medio ambiente y los aspectos climáticos llama la atención.

También el hecho de que haya ido mucho más lejos que la mayoría de los líderes en términos de declarar no más exploración de petróleo y gas y que también haya logrado mucho en la protección de la selva tropical de Colombia lo convierten en una voz destacada entre los líderes mundiales, que no siempre son tan previsores como él en este aspecto. Así que él da un ejemplo que se está notando en todo el mundo. La primera vez que me fijé en el presidente Petro fue cuando me enteré de la posición que había adoptado en esos aspectos.



¿Cómo considera que la comunidad internacional podría contribuir de manera efectiva a la construcción de paz en Colombia?



Es una pregunta difícil porque no estoy seguro de conocer lo suficiente las realidades y los detalles del conflicto en Colombia como para esbozar algún tipo de receta sobre cómo podrían contribuir otros Estados, pero es obvio que, en primer lugar, el apoyo activo a todo el proceso y a todos los que participan en el proceso de paz es algo con lo que el mundo podría contribuir. Y, por supuesto, es muy importante que los países se abstengan de lo contrario, que es interferir de manera negativa o ponerse del lado de algunos grupos que pueden hacer que los conflictos estallen de nuevo en Colombia.



Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Tras conocer la nominación, el presidente Petro dijo en su cuenta de X que la noticia lo tomó por sorpresa y que le emocionó. No obstante, dijo que él cree que el premio debería ser para la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA. ¿Qué opina al respecto?



Es una posición muy respetable, lo que significa que el presidente Petro no está muy interesado en promocionarse a sí mismo, y eso es una posición curiosa, simpática. Por otro lado, el proceso de nominación de candidatos para el Nobel de la Paz consiste, como usted sabe, en que los parlamentarios noruegos están en condiciones de nominar a personas y organizaciones, y lo hacemos. Así que habrá tal vez 100 o tal vez 150 candidatos diferentes para que el comité del premio los evalúe. Eso, en todo caso, no concluirá hasta noviembre de este año.



La contribución de todos nosotros es garantizar que habrá muchos candidatos muy buenos y, por supuesto, las cosas horribles que ocurren en Gaza son un candidato extremadamente bueno. Es necesario presentar buenos candidatos, y mi contribución esta vez fue arrojar luz sobre el camino de Colombia hacia la paz.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO